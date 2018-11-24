В 2030-м нас ждёт мировой управленческий кризис
09:00. 24 ноября 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный рассказ военврача и исследователя Олега Александровича Чагина о взаимосвязи природных условий, физиологии человека и культуры народа. К тому же в конце рассказчик выдвинул замечательную идею по поводу… Крыма!
Мне же это выступление ещё и тем близко, что Олег Александрович озвучил некоторые подробности, касающиеся возможностей родительских комитетов и ассоциаций. А ведь именно к инициативе родителей в области образования на местном и областном уровне я и сам периодически призываю.
Мне же это выступление ещё и тем близко, что Олег Александрович озвучил некоторые подробности, касающиеся возможностей родительских комитетов и ассоциаций. А ведь именно к инициативе родителей в области образования на местном и областном уровне я и сам периодически призываю.
Источник: ss69100.livejournal.com