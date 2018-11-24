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В 2030-м нас ждёт мировой управленческий кризис

09:00. 24 ноября 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:
Интересный рассказ военврача и исследователя Олега Александровича Чагина о взаимосвязи природных условий, физиологии человека и культуры народа. К тому же в конце рассказчик выдвинул замечательную идею по поводу… Крыма!

Мне же это выступление ещё и тем близко, что Олег Александрович озвучил некоторые подробности, касающиеся возможностей родительских комитетов и ассоциаций. А ведь именно к инициативе родителей в области образования на местном и областном уровне я и сам периодически призываю.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, здоровье, кризис, крым, образование, управление, Чагин
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