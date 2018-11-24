Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2018
- 06:30 «Батька-атаман!» — «Спартанцы» Моторолы и казачьи танцы на фронте в аэропорту Донецка (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:30 «Тронуты до глубины души»: фильм «Донецкая Вратарница» завоевал гран-при фестиваля «Вечевой колокол» (ВИДЕО).
- Вчера 22:15 Житель прифронтового района Донецка рассказал, как страшно жить под обстрелами ВСУ.
- Вчера 21:14 В Армии ЛНР рассказали, как был убит командир украинских разведчиков (ВИДЕО).
- Вчера 20:16 Обстановка в посёлке Старомихайловка: затишье перед бурей.
«Батька-атаман!» — «Спартанцы» Моторолы и казачьи танцы на фронте в аэропорту Донецка (ФОТО, ВИДЕО)
Защитники Донецкого аэропорта сплясали под традиционные казачьи песни, исполненные прибывшими их поддержать из Подмосковья участниками ансамбля «Братья казаки».
Военнослужащие легендарного Отдельного разведывательного батальона «Спарта» им. Арсена Павлова (Моторолы) стали благодарными зрителями и участниками мини-концерта «Братьев казаков» на линии соприкосновения.
Защитники Донбасса горячо приняли гостей и даже станцевали под известные казачьи песни.
Фронтовой ансамбль «Братья казаки» известен своими выступлениями в зонах боевых действий, от Донбасса до Сирийской Арабской Республики.
Особое значение ансамбль Хуторского Казачьего Общества Раменского района уделяет выступлениям в воинских частях и «горячих точках», способствуя укреплению морального духа бойцов. «Братья казаки» уже сегодня признаны фронтовой концертной бригадой. В программе ансамбля «звучат песни казаков Дона и Кубани, авторские патриотические песни, песни Первой мировой и Великой отечественной войн, танцевальные трюки, казачья рубка. Особое значение уделяется выступлениям в воинских частях и «горячих точках», способствующим укреплению морального духа бойцов. Этот казачий ансамбль уже сегодня признан фронтовой концертной бригадой. В программе ансамбля «Братья казаки» звучат песни казаков Дона и Кубани, авторские патриотические песни, песни Первой мировой и Великой отечественной войн, танцевальные трюки, казачья рубка.
Начиная с декабря 2014 года казачий ансамбль провёл уже более 150 концертов и более 40 выступлений на передовых и в распоряжениях воинских частей в разрушенных войной поселениях Донбасса — это более 200 дней по дорогам войны: Комсомольское, Снежное, Степановка, Горловка, Никишино, Донецк, Дебальцево, Дмитровка, Торез, Иловайск, Шахтерск, Широкино, Луганск, Перевальск, Фабричное, Лутугино, Свердловск, Зугрэс, Первая и седьмая ОМБР, бригада «Призрак», 100-я бригада ВДВ, Новоазовск, Докучаевск, Розовка, Новый свет и другие города и населенные пункты ДНР и ЛНР. Сирийская Арабская Республика, Чеченская Республика, Северная Осетия.
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«Тронуты до глубины души»: фильм «Донецкая Вратарница» завоевал гран-при фестиваля «Вечевой колокол» (ВИДЕО)
Фильм «Донецкая Вратарница» кубанского режиссёра Натальи Батраевой завоевал гран-при фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол», прошедшего уже в двадцатый раз в Краснодаре.
«Тронуты до глубины души», — таковы были впечатления зрителей после просмотра. Фильм, в котором показывается жизнь православного женского монастыря в Донецке, уже стал известен благодаря нетипичному мировоззрению главных героинь — игуменьи Михаилы и Юлии. Это уже второе гран-при фильма, полученное помимо других наград.
Как сообщала «Русская Весна», месяц назад «Донецкая Вратарница» получила гран-при фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», состоявшегося в четвёртый раз в Севастополе.
Накануне состоялась первая зарубежная премьера фильма в Цхинвале, организованная Министерством культуры Республики Южная Осетия. Именно сюда, автор фильма и документальной книги «Южная Осетия: взгляд изнутри» — привезла работу в первую очередь — так как именно осетины, пережившие войну, как никто другой, способны понять, о чем идет речь в фильме.
Автор продолжает обращаться за помощью — в одиночку, без помощи извне, занимаясь продвижением фильма, она пытается донести правду о событиях на Донбассе в России и за ее пределами.
Карта Сбербанка режиссёра фильма 5336 6900 1139 5110.
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Житель прифронтового района Донецка рассказал, как страшно жить под обстрелами ВСУ
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В Армии ЛНР рассказали, как был убит командир украинских разведчиков (ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», на Донбассе погиб начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ майор Виталий Кузнецов.
Стали известны подробности гибели оккупанта.
По информации и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, Кузнецов погиб во время пьяной драки по случаю празднования Дня украинских десантно-штурмовых войск.
«Нам стало известно, что 21 ноября был убит начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады майор Кузнецов. Инцидент произошёл в процессе празднования Дня десантно-штурмовых войск Украины», — заявил Михаил Филипоненко, уточнив, что причиной драки стал отказ подчинённых выполнить приказ пьяного командира.
«Изрядно выпивший Кузнецов приказал разведгруппе выдвинуться в сторону позиций одного из подразделений ЛНР. Получив отказ, Кузнецов начал угрожать применением оружия и в результате возникшей на этой почве драки получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил Филипоненко.
То, что украинские военнослужащие праздновали День ДШВ Украины в зоне военных действий на Донбассе, подтверждает и штаб карательной операции.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка в посёлке Старомихайловка: затишье перед бурей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com