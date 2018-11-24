Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2018

Фильм «Донецкая Вратарница» кубанского режиссёра Натальи Батраевой завоевал гран-при фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол», прошедшего уже в двадцатый раз в Краснодаре.

«Тронуты до глубины души», — таковы были впечатления зрителей после просмотра. Фильм, в котором показывается жизнь православного женского монастыря в Донецке, уже стал известен благодаря нетипичному мировоззрению главных героинь — игуменьи Михаилы и Юлии. Это уже второе гран-при фильма, полученное помимо других наград.

Как сообщала «Русская Весна», месяц назад «Донецкая Вратарница» получила гран-при фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», состоявшегося в четвёртый раз в Севастополе.

Накануне состоялась первая зарубежная премьера фильма в Цхинвале, организованная Министерством культуры Республики Южная Осетия. Именно сюда, автор фильма и документальной книги «Южная Осетия: взгляд изнутри» — привезла работу в первую очередь — так как именно осетины, пережившие войну, как никто другой, способны понять, о чем идет речь в фильме.

Автор продолжает обращаться за помощью — в одиночку, без помощи извне, занимаясь продвижением фильма, она пытается донести правду о событиях на Донбассе в России и за ее пределами.

Карта Сбербанка режиссёра фильма 5336 6900 1139 5110.