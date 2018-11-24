Слабых презирают

Эфир программы «По сути дела» от 21 ноября на радио «Комсомольская правда» был практически полностью посвящен неожиданно вновь ставшей актуальной теме: Курильским островам.

Хронометраж:

00:00:12 – О желающих «отщипнуть» кусочек России;

00:09:54 – Геополитика Курильских островов;

00:17:02 – О военных базах на Курилах;

00:20:30 – Россия ничего никому отдавать не должна;

00:28:12 – Нужны ли переговоры с Японией;

00:35:53 – Украина: будет все как в Европе, кроме зарплаты;

00:40:15 – Майдан – грамотно продуманная операция по развалу Украины.

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Источник: nstarikov.ru