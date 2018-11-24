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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

08:54. 24 ноября 2018 Просмотров - 78 2 коммент. Опубликовал:
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья | Русская весна

Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.

Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов. С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из других городов.

«Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края», — рассказали авторы исследования.

Москва находится на втором месте рейтинга — для счастья москвичам нужно 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.

Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.

Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ, что «является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга», отмечают исследователи.

Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет девять МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц.

«Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно», — говорится в исследовании.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 14527 12535
    Вячеслав 24 ноября 2018 в 9:54 Ссылка Пометить
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    Изменения в обществе в лучшую сторону могут начаться только тогда, когда на первом месте оценки жизни людей будет не денежный эквивалент, а духовность, совесть, правда…

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    • 299 267
      Хан_Уман Вячеслав 24 ноября 2018 в 10:09 Ссылка Пометить
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