Россиянам для счастья нужно не меньше 116 тысяч рублей в месяц, а жителям городов-миллионников и этого мало

Жителям России хотелось бы получать от 116 до 208 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob . Опрос проводился в ноябре среди экономически активного населения 37 крупнейших городов.

Самыми высокими оказались запросы жителей Владивостока: среднестатистическому горожанину необходимо для счастья 208 тысяч рублей в месяц, что составляет 18,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для Приморья.

На втором месте - москвичи, которым хотелось бы получать 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ для столицы. Третьими по требовательности оказались жители Ростова-на-Дону с желаемой зарплатой в 203 тысячи рублей ежемесячно - это 17 МРОТ для региона.

Жители Санкт-Петербурга продемонстрировали относительно скромный показатель, назвав достаточной для счастья зарплату в 160 тысяч рублей (9,4 МРОТ), и оказались в середине рейтинга. Их обогнали по запросам жители Саратова и Челябинска (по 176 тыс. руб.), Екатеринбурга (173 тыс. руб.), Волгограда, Нижнего Новгорода (169 тыс. руб.), Тольятти (167 тыс. руб.), Воронежа (163 тыс. руб.).

Самый низкий эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, назвали жители Набережных Челнов и Оренбурга - им достаточно было бы 116 тысяч рублей в месяц или чуть более 10 МРОТ для Татарстана и Оренбургской области соответственно.

Согласно недавнему докладу специалистов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, почти все россияне вынуждены экономить , а пятая часть живет за чертой бедности и может позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов или самые дешевые, но необходимые лекарства.

ВЦИОМ на следующий же день привел данные опроса, согласно которому у россиян все хорошо, потому что 84% назвали себя счастливыми. "Этот процент высок во всех социально-демографических группах, однако можно отметить, что люди с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%) более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (66%)", - отметили авторы исследования.

В середине ноября ВЦИОМ опубликовал данные опроса, свидетельствующего, что большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране. Но хотя граждане и готовятся войти в 2019 год с "чувством глубокого удовлетворения", уровень социального оптимизма снизился.

Только четверть (25% вместо 33% в прошлом году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас. Столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Экономисты тоже настроены не слишком оптимистично: согласно обзору Центра развития Высшей школы экономики, социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 году до минимума с 2006 года, в следующем году будет расти .