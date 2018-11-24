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Почему Лапландия волшебное место

19:17. 24 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:


Будь вы туристом или профессиональным фотографом, в обоих случаях Лапландия — по-настоящему волшебное место. Здесь не только очень живописное небо и завораживающее северное сияние, но и дом Санта-Клауса и его оленей. Это идеальное место, чтобы отметить Рождество и Новый год.

Если у вас пока нет возможности посетить Лапландию в праздничный сезон, не расстраивайтесь: специально для вас мы подготовили подборку лучших фотографий, которые сами по себе веские причины, чтобы запланировать отпуск в этом регионе Финляндии. К тому же, глядя на эту красоту, мерзнуть не придется. Наслаждайтесь!

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место

Почему Лапландия волшебное место



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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