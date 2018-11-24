Почему Лапландия волшебное место

Будь вы туристом или профессиональным фотографом, в обоих случаях Лапландия — по-настоящему волшебное место. Здесь не только очень живописное небо и завораживающее северное сияние, но и дом Санта-Клауса и его оленей. Это идеальное место, чтобы отметить Рождество и Новый год.

Если у вас пока нет возможности посетить Лапландию в праздничный сезон, не расстраивайтесь: специально для вас мы подготовили подборку лучших фотографий, которые сами по себе веские причины, чтобы запланировать отпуск в этом регионе Финляндии. К тому же, глядя на эту красоту, мерзнуть не придется. Наслаждайтесь!

Источник: nashaplaneta.su