Открытым текстом 23.11.2018

Украина отметила пятилетие начала того, что там велено именовать “революцией гидности”, то есть гордости, достоинства. Процесс поначалу действительно привлёк многих искренне верующих. Но по результатам его всё чаще называют революцией гнидости.

21 ноября 2013 года глава правительства Украины Николай Янович Пахло — по жене Азаров — публично сообщил, что проект соглашения об ассоциации с Европейским союзом необходимо доработать. К вечеру на площади Независимости в Киеве собралось на протест несколько сот активистов молодёжных организаций.

Открытым текстом сообщаю: не пятилетку они отмечают! А 14 лет кровавого карнавала. Ещё в 2004-м на Украине американские организации, специализирующиеся на имитации массовых протестов, добились назначения внезаконного третьего тура президентских выборов ради победы декоративного Ющенко.

Оказывается, с демократией можно и так. Можно устраивать третий тур, можно назначать исполняющего обязанности вместо дееспособного президента, как в 2014-м после победы Майдана над последними остатками государственности и просто здравого смысла.

Заместительница министра иностранных дел Соединённых Государств Америки — та самая баба с Майдана с пакетом печенек — открытым текстом сообщила: СГА вложили в организации, соучаствовавшие в перевороте, пять миллиардов долларов.

По бросовой цене купили Украину. Дешевле свою землю отдавали только индейцы. За бусы и зеркала.

Киев уже выплатил по хитрым кредитным схемам куда больше. Затраты отбились. И отобьются ещё в разы больше!

Платят простые украинцы. Их, как индейцев два века назад, белый покупатель за людей не считает. А на сдачу в рамках евроассоциации разгромлены самые высокотехнологичные — а потому высокодоходные — отрасли хозяйства Украины, а остальные взяты под жёсткий западный контроль, чтобы тоже исчезнуть.

Зачем ЕС конкуренты? Взамен ЕС наводнён сверхдешёвой нелегальной — и в то же время сравнительно мирной и образованной — рабочей силой. Юго-запад Руси вновь, как в средние века, стал поставщиком рабов на европейский рынок. Ради этого скакали? Помогли вам, майдауны, ваши ляхи?

Азовское море — самое мелководное в мире. Наибольшая глубина — 15 метров. Крупные суда ходят только по каналам, прорытым в илистом дне. Казалось бы, чего делить? Но на мелкой воде бушуют большие страсти. За последнюю неделю Украина арестовала для досмотра больше десятка судов, прошедших через порты Российской Федерации. А виноватыми называют, конечно, Москву!

19 ноября глава дипломатии Европейского союза Федерика Флавиовна Могерини потребовала от Российской Федерации прекратить досмотры судов в Азовском море. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС объявили, что озабочены положением на Азове, вредящим не только экономике Украины, но и судам под европейскими флагами.

Открытым текстом спрашиваю: эта логика “друзьям — все, врагам — закон” — она зачем? Разбудить спящего льва, чтобы добиться чего? Ответных действий Российской Федерации как повода для новых санкций для неё? Ну так санкций мы не боимся. А на агрессию покажем адекватный ответ, будьте уверены.

Открытым текстом прошу: уймите своих марионеток, господа европейцы! А вы их науськиваете, как брехливых шавок, на все новые провокации. И на деле, вроде захватов судов, и на словах.

Бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Александрович Романенко заявил — цитата: “Нужно заострять и переводить ситуацию в широкомасштабную войну… В этой ситуации Украина сможет рассчитывать на помощь Запада в дипломатическом и экономическом форматах. А если конфликт усугубится, то нам будут более активно помогать вооружением — не так, как сейчас”.

Открытым текстом перевожу: чем злее Украина лает на остальную Россию, тем больше подачек она надеется выпросить.

С такой логикой киевские террористы собираются долаяться до очередной крови ради подачек покрупнее. Честно говоря, то, что составитель военной доктрины Украины, говорит об Азовской войне как о деле решенном, меня изрядно пугает. Но мы такого не допустим, господа европейцы. Так что лучше угомоните собачку, пока жива, или намордник купите. Так всем будет спокойнее.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru