Немецкие превосходства: изобретение самолёта-гиганта Messerschmitt 323

Трофейная французская танкетка Renault UE Chenillette выезжает задним ходом «из нутра» гигантского самолета Messerschmitt Me 323. Тунис, январь 1943 года

1930-е и 40-е годы в Германии стали периодом бурного развития армии, авиации и флота. В это время тысячи солдат готовили к захвату Европы, а инженеры создавали для них новейшую боевую технику. Когда же дело дошло до десанта, то оказалось, что у немцев попросту не хватает транспортных самолетов. И тогда появился огромный, похожий на летающего кита, Messerschmitt 323.

Немецкий тяжелый планер Messerschmitt Me.321А-1. | Фото: aviadejavu.ru.

К 1940 году нацистская Германия оккупировала уже половину Европы и на «повестке дня» стоял захват Великобритании. Высадиться на Острове, имея более слабый флот, было непросто, и тогда немцы решили разработать новый вид авиатранспорта – тяжелые планеры. Уже в 1941 году Messerschmitt Me.321 совершил первый полет, и эта было действительно громадная машина. Ее длина – 28,15 метров, высота – 10 м, а размах крыльев – 55 м.

Тяжелый транспортный планер Messerschmitt 321 с открытыми дверями и установленной рампой. | Фото: pro-samolet.ru.

В передней части фюзеляжа Me.321 находятся распашные двери, за которым установлена откидная рампа. Грузовой отсек высотой 6 метров и имеет площадь около 100 кв.м. Пустой летательный аппарат весит 12,2 тонны, зато может поднять в небо более 20 тонн груза. Это 200 вооруженных солдат или один танк PzKpfw IV. Многочисленные иллюминаторы, проделанные в фюзеляже, одновременно служили бойницами, откуда десантники могли вести оборонительный пулеметный огонь.

Немецкий планер Messerschmitt 321 в полете. | Фото: pro-samolet.ru.

Планер Me.321 буксируется с помощью трех Bf.110C (вверху) и He.111Z Zwilling (внизу).

Чтобы подняться в небо, к планеру Messerschmitt 321 прицепляли самолет-буксир. Это мог быть двухкорпусной 5-моторный Heinkel He 111Z Zwilling, четырехмоторный пассажирский лайнер Junkers Ju.90 или сразу три истребителя Bf.110, зацепленных в одной «упряжке». Также на старте запускались ракетные ускорители. Любая из этих схем имела недостатки и вызывала немало нареканий у пилотов. Тогда возникла идея переделать планер Me.321 в полноценный самолет.

Шестимоторный транспорт Messerschmitt 323 по прозвищу «Гигант». | Фото: pinterest.co.uk.

Солдаты выгружают раненых из Messerschmitt Me.323. Италия, март 1943 года. | Фото: bild.bundesarchiv.de.

Так у немцев уже в 1942 году появился шестимоторный транспортный самолет Messerschmitt Me.323 грузоподъемностью 10-12 тонн или 120-130 десантников. Машина получила официальное прозвище «Gigant», 6 двигателей Gnome-Rhône 14N мощностью 1180 л.с. каждый и полноценное шасси.

Немецкие пехотинцы покидают транспортный Messerschmitt 323. | Фото: yaplakal.com.

Messerschmitt 323 где-то в России, 1942 год. | Фото: warhistoryonline.com.

Все, что оставалось от летающего гиганта после пожара. | Фото: loc.gov.

Как и планер, Me.323 имел фюзеляж в виде трубчатого стального каркаса, обшитого полотном и фанерой. Из-за этого самолет нередко называли «тряпичным» или «лейкопластыревым бомбардировщиком». Считалось, что самолет очень быстро горит. Тем не менее, такая конструкция оказалась очень дешевой и ремонтопригодной.

«Гиганты» так и не поучаствовали в высадке в Британии, так как та было отменена. Зато самые большие в мире военные транспортники применялись в Северной Африке, Италии, на Восточном фронте (в СССР). Всего было построено около 200 громадных машин, которые через пару лет были все уничтожены. Неповоротливость громадного самолета не давала ему шансов выжить при встречах с истребителями, а на земле его было довольно просто разбомбить.