Майдану пять лет, а Европы все нет: что обещали украинцам в 2013 году и что не сбылось
Источник: www.spb.kp.ru
В западных методичках жителям незалежной рисовали прекрасное будущее, но на деле все вышло не совсем так.
Пять лет назад правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На сегодняшней Украине принято считать, что в ответ на эти возмутительные действия Виктора Януковича на киевскую площадь Независимости стихийно вышли безусые студенты. А бездушный режим растоптал демократические порывы молодежи берцами, попутно сломав несколько ключиц и переносиц. С этого якобы и начался евромайдан.
На самом деле подготовка к очередному противостоянию оппозиции и власти началась гораздо раньше. Еще 13 ноября 2013 года будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко (на тот момент — лидер общественного движения «Третья Украинская республика») призвал готовить стотысячный митинг на случай срыва подписания ассоциации: «Пока ещё не для того, чтобы смести с земли Банковую (администрация президента на ул. Банковой в Киеве. — Авт.). Просто продемонстрировать, что людям небезразлично, где будет Украина завтра».
И к исходу первой недели протеста у «студотряда» уже был палаточный городок, комендантом которого стал «староста курса» Андрей Парубий. А со сцены Яценюк, Кличко и Тягнибок (будущие премьер, мэр Киева и депутат Рады соответственно) рассказывали о европейских «стипендиях».
Впрочем, борьба за головы украинцев — за их умы — началась ещё раньше. С сентября по городу массово раздавали методички, отпечатанные на хорошей бумаге, в которых ярко и доступно описывались преимущества жизни в большой и дружной европейской семье над прозябанием в тени злой России-мачехи.
Некоторые произведения агитискусства до сих пор висят в Сети. По ним сегодня можно наглядно судить, как оболванивали Украину, которая спустя почти пять лет после подписания ассоциации с ЕС так и не приблизилась к Европе.
«Есть лучшая сторона Европы» — под таким названием Институт мировой политики начал информкампанию, посвященную евроинтеграции страны. В форме комиксов жителям незалежной рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее (см. картинки и «Цитаты из методички» ).
ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ
Цитата из методички:
«В Германии средняя пенсия — около 800 евро в месяц, во Францииминимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании - 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)».
Наш комментарий:
Что есть, то есть. Средняя пенсия на Украине за пять лет подросла до 1828 гривен. Правда, из-за мирового кризиса (и мудрой экономической политики Киева, разумеется) сегодня это — 58 евро. Та же математика и со средними зарплатами. Они вроде и выросли в два раза, но в евро стали вдвое меньше — 198. При этом квартплата поднялась в два-три раза, электричество — в пять, отопление — более чем в 10 раз, газ — в семь раз.
ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
Цитата из методички:
«На одного человека в Украине в среднем тратится менее 90 евро, а в странах ЕС — до 1200 евро. В целом на медицинское обслуживание одного жителя Украины тратится средств в 13 раз меньше, чем в среднем по ЕС».
Наш комментарий:
В результате реформы здравоохранения расходы на медицину на Украине снизились с $7,5 млрд. до $2,8 млрд. Среди «достижений» — введение платных услуг практически во всех сферах, отрицательная разница между родившимися и умершими увеличилась со 158 почти до 200 тысяч человек. Резко возросла заболеваемость туберкулеза из-за исчезновения вакцин, в том числе российских, которые попали под запрет. Зато теперь доступна услуга «врач по телефону» — в Закарпатье от кори умер 12-летний ребенок — дистанционно поставили неверный диагноз.
ЕС БЕЗ ГРАНИЦ
Цитата из методички:
«Безвизовые путешествия не только позволяют европейцам из приграничных регионов планировать свои путешествия в последнюю минуту, но и ездить за покупками и посещать врача в соседней европейской стране».
Наш комментарий:
Каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу — кто же не помнит золотые слова Петра Порошенко.
При этом у украинца должны быть бронь проживания и финансовые гарантии из расчета 45 евро на человека в сутки. Один любитель Венской оперы пытался доказать польским пограничникам финансовую состоятельность игрушечными дензнаками из «Монополии». Поток «туристов» в Европу за пять лет увеличился. Однако в большинстве своем люди едут работать, причем нелегально.
УРОВЕНЬ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НЕДОВЕРИЯ
Цитата из методички:
«В Украине, как и других постсоветских странах, люди способны доверять только ближайшему окружению — родственникам и действительно близким друзьям. Как показывает мировой опыт, уровень межчеловеческого доверия и уровень обеспечения — вещи взаимосвязанные. Обычно, чем ниже уровень обеспечения — тем ниже уровень доверия. В европейских странах уровень жизни выше и намного выше уровень межперсонального доверия».
Наш комментарий:
Уровень жизни на Украине здоровым ростом не отличается. А об уровне доверия, когда линия фронта прошла через семьи, говорить и вовсе не приходится. По доносам в тюрьмы бросают «бытовых сепаратистов» и «изменников Родины». Страна раскололась на «ватников» и «укропов», на «москальскую» и автокефальную церковь, на тех, кто пытается чтить свои корни, и тех, кто открыто поклоняется Бандере. Агрессивное националистическое меньшинство настолько запугало страну, что ростки голоса разума крайне редко пробиваются через антироссийскую грязь.
АБСОЛЮТНАЯ ИЕРАРХИЯ
Цитата из методички:
«В украинских реалиях чуть не любой начальник считает себя царем, а своего подчиненного рабом, пока не попадает в кабинет вышестоящего начальника. Во многих европейских странах начальник — это лишь старший партнер. Если в Украине подчиненный — бесправный, то в ЕС трудовые отношения строго регламентированы соответствующим законодательством».
Наш комментарий:
Строго регламентированные трудовые отношения в ЕС благодаря «священному безвизу» украинцы смогли прочувствовать на себе. Сеть переполнена леденящими душу рассказами о самых настоящих рабских условиях, в которые поставлены заробитчане в просвещенной Европе. И люди все равно едут, потому что терпеть европейское рабство выгоднее, чем отечественное.
НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ
Цитата из методички:
«В Украине достаточно часто наблюдаются проявления нетолерантности. Социологические данные показывают, что только 5% украинцев готовы принять участие в акциях протеста против дискриминации. Только 36% готовы отдать свой голос за еврея в качестве кандидата в президенты, за темнокожего — только 18%».
Наш комментарий:
Тут и комментировать как-то неловко. Боюсь, что сегодня желающих голосовать за темнокожего еврея было бы ещё меньше. За пять лет выбравшийся из схронов маргинальный национализм эволюционировал до государственной национальной идеи. В вооруженных силах созданы целые подразделения, построенные на нацистской идеологии. Проспекты и площади городов называются в честь нацистских преступников. По улицам ходят многочисленные дружины, созданные по принципу «чистоты крови». Антисемитские граффити стали привычной частью городского пейзажа. И главное, цивилизованный Старый Свет смотрит на это с покровительственным снисхождением. Как потомственная гувернантка на разбаловавшегося ребенка. Нет-нет да выстрелит какой-нибудь острый репортаж о том, как в детском лагере учат резать «москалей». И тут же тонет в общем потоке антироссийской пропаганды, в которой Украина — жертва агрессии. А значит, ей можно простить маленькие шалости.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Цитата из методички:
«В Украине политик или чиновник может откровенно прибегать к публичной лжи, манипуляциям и плагиату. Между тем за три последних года три известных политических деятеля только из Германии были вынуждены уйти в отставку из-за плагиата докторских работ».
Наш комментарий:
Уход Порошенко от налогов через панамские офшоры не заинтересовал следственные органы. Расследование в отношении Яценюка о воровстве денег на строительстве стены на границе с Россией стоит без движения. Обвинения в адрес сына главы МВД Украины Арсена Авакова (в поставках некачественной экипировки для нужд армии) сняты. И даже позорные провалы на фронте не являются причиной ни то что для расстрела, а хотя бы для отставки.
ОТ АВТОРА
Российская агрессия — это вообще один из столпов как внешней, так и внутренней политики Киева. Ведь все вышеописанные неприятности легко объясняются внешним вторжением. Из-за него и больниц меньше стало, и отопление дороже, и цены на продукты выше, и жизнь тяжелее. И не важно, что в долги украинцев вгоняют грабительские условия МВФ, без которых Киев не получит очередного транша. А Россия при этом остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику и ее крупнейшим же торговым партнером. Пока идет война на востоке, как-то неприлично спрашивать, почему батареи в квартире покрыты инеем. «Холодно? Подумай о тех, кто спит в окопе», — советует девушка из запущенной в соцсетях агиткампании. Война все спишет.
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Порошенко ходил пьяный»
Украинский телеканал Newsone в эфире передачи «Большой вторник» задал зрителям вопрос: «Если бы вы могли вернуться в прошлое, пошли бы на майдан?» Программа длилась полтора часа, и за это время проголосовать успели почти 10 тысяч человек. 91 процент ответили нет.
В эфире этого же канал с откровениями выступил председатель соцпартии Украины Илья Кива, рассказав, как во время майдана будущие президент и мэр Киева Петр Порошенко и Виталий Кличко догонялись коньячком в штабе протеста в Доме профсоюзов.
— Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове.
Сам Кива, по его утверждению, горячительным не злоупотреблял. Видимо, от амбре перемешалось.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:
Украину использовали для борьбы с Россией
— На самом деле было несколько майданов. Первый — общественный — был достаточно стихийный. Прозападная общественность была шокирована отказом Януковича подписать договор об ассоциации. Просто он понял, что это невыгодно как для экономики Украины, так и для него лично. Все самое плохое должно было прийтись на период его предвыборной кампании, и он бы просто не переизбрался. И к 30 ноября этот майданчик уже начал затухать. И, чтобы он не закончился, предатели в окружении Януковича, связанные с олигархическими кругами, организовали массовое избиение студентов. Среди организаторов чаще всего упоминают бывшего главу администрации президента Левочкина. Они туда подвезли праворадикалов, которые и спровоцировали полицию.
— И начался второй майдан?
— Да, он был спровоцирован, началась организация, лагерь, подвоз продуктов, биотуалетов… А третий майдан начался в конце декабря, когда все организационные вопросы в свои руки взяли американские спецслужбы и повели дело к госперевороту. Ну а четвертый — это расстрел, организованный самими хозяевами майдана — прежде всего Андреем Парубием. Цель его — непосредственный захват власти. Думаю, на все про все было потрачено не более 10 миллионов долларов.
— Думали ли авторы методичек подобно этой, что ничего хорошего из идеи евроассоциации на Украине не выйдет? Это было очевидно?
— Нет. Организовывали это как прозападно ориентированные люди, так и непосредственно западные специалисты. Но они не предполагали, что на Украине произойдет полный разгром. Просто формировали тренд на Запад, чтобы оторвать её от России. Хотя идеи установить русофобскую диктатуру с террором изначально не было. Предполагалось, что Украина будет новой Польшей. Другое дело, что Польшей все-таки управляют поляки. А Киеву сразу сказали, что вами будут управлять западные спецслужбы. А их повестка дня — жесткая антироссийская.
— Нынешнее бедственное положение Украины — это следствие войны, мирового кризиса, некомпетентности властей?
— Скорее это следствие того, что сегодня вся ситуация в стране подчинена борьбе американских спецслужб против России. И все ресурсы Украины используются в этих целях. Также плохая экономическая ситуация была во время оккупации 1941 — 1943 годов. У немцев не было цели сделать украинцам хорошо. Оккупационный режим на Украине должен был служить в борьбе против Советского Союза и Красной Армии. Так же и сейчас. Все политические институты Киева заточены на то, чтобы устроить государственный переворот в России.
Автор: АЛЕКСАНДР КОЦ
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Источник: nstarikov.ru
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Автор: АЛЕКСАНДР КОЦ
Коц всё знает, слушайте его. Мы гусские своих не обманываем.
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А что кто-то хотел от оккупантов?
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Евреи стравили русов и наслаждаются как они убивают друг друга.
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Мой знакомый живёт на Кипре. Так вот он писал, 9 мая 2013г у гипермаркита произошла драка, местного населения с людьми одетыми в форму НАТО, которые пытались заставить население снять с их машин георгиевские ленточки. Приехавшие по вызову местные полицейские задержали пьяных вояк, но прибывший полковник НАТО англичанин стал объяснять, что мол это украинские военные проходящие обучение на военной базе НАТО, мол такая у них реакция на символику России! Забрав вояк собой Повторяю это было 9 мая 2013г! Мог разразится международный скандал, но МИД Украины дал ответ, что военнослужащих министерства обороны или других ведомств на территории государства Кипр нет. По моим данным вот такие подразделения боевиков готовили на базах НАТО в государствах Кипр, Прибалтики, Польши и неподтверждённые что в Чехии и Румынии. Они во время гос переворота должны были быть введены на территорию Крыма и по заранее подготовленным спискам начать массовую резню мирного русского и граждан РФ населения. что бы обвинить в гражданской бойне Россию и иметь повод для введения туда войск НАТО. Только появление внезапно зелёных человечков со стороны России сорвало этот план. Одно дело резать мирное население. а другое схлестнутся со спецназом РФ! Были бы 100% пленные и они бы заговорили, а это уже другой коленкор. По тому и растерялись. Ну а граждане Украины долго и упорно добивались именно этого результата и им не на кого обижаться! Их любимый девиз! Маємо те, що маємо!
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Ваш знакомый авторитет? Ну и живёт на Кипре, теперь его слова цитировать? Причём здесь Украина?
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У меня знакомый живёт в Австрии. Так он писал, что они обвешались георгеивскими ленточками и ни один охранник порядка к ним не подошёл и не сделал предупреждения. Более того они восхваляли победу СССР над фашистской Германией.
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Мировое еврейское правительство решает вопрос о продаже лицензий на право родить ребёнка в странах Европы и странах бывшего СССР. Информация уже есть в прессе.