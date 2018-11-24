Майдану пять лет, а Европы все нет: что обещали украинцам в 2013 году и что не сбылось

Источник: www.spb.kp.ru

В западных методичках жителям незалежной рисовали прекрасное будущее, но на деле все вышло не совсем так.

Пять лет назад правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На сегодняшней Украине принято считать, что в ответ на эти возмутительные действия Виктора Януковича на киевскую площадь Независимости стихийно вышли безусые студенты. А бездушный режим растоптал демократические порывы молодежи берцами, попутно сломав несколько ключиц и переносиц. С этого якобы и начался евромайдан.

На самом деле подготовка к очередному противостоянию оппозиции и власти началась гораздо раньше. Еще 13 ноября 2013 года будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко (на тот момент — лидер общественного движения «Третья Украинская республика») призвал готовить стотысячный митинг на случай срыва подписания ассоциации: «Пока ещё не для того, чтобы смести с земли Банковую (администрация президента на ул. Банковой в Киеве. — Авт.). Просто продемонстрировать, что людям небезразлично, где будет Украина завтра».

И к исходу первой недели протеста у «студотряда» уже был палаточный городок, комендантом которого стал «староста курса» Андрей Парубий. А со сцены Яценюк, Кличко и Тягнибок (будущие премьер, мэр Киева и депутат Рады соответственно) рассказывали о европейских «стипендиях».

Впрочем, борьба за головы украинцев — за их умы — началась ещё раньше. С сентября по городу массово раздавали методички, отпечатанные на хорошей бумаге, в которых ярко и доступно описывались преимущества жизни в большой и дружной европейской семье над прозябанием в тени злой России-мачехи.

Некоторые произведения агитискусства до сих пор висят в Сети. По ним сегодня можно наглядно судить, как оболванивали Украину, которая спустя почти пять лет после подписания ассоциации с ЕС так и не приблизилась к Европе.

«Есть лучшая сторона Европы» — под таким названием Институт мировой политики начал информкампанию, посвященную евроинтеграции страны. В форме комиксов жителям незалежной рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее (см. картинки и «Цитаты из методички» ).

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

Цитата из методички:

«В Германии средняя пенсия — около 800 евро в месяц, во Францииминимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании - 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)».

Наш комментарий:

Что есть, то есть. Средняя пенсия на Украине за пять лет подросла до 1828 гривен. Правда, из-за мирового кризиса (и мудрой экономической политики Киева, разумеется) сегодня это — 58 евро. Та же математика и со средними зарплатами. Они вроде и выросли в два раза, но в евро стали вдвое меньше — 198. При этом квартплата поднялась в два-три раза, электричество — в пять, отопление — более чем в 10 раз, газ — в семь раз.

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Цитата из методички:

«На одного человека в Украине в среднем тратится менее 90 евро, а в странах ЕС — до 1200 евро. В целом на медицинское обслуживание одного жителя Украины тратится средств в 13 раз меньше, чем в среднем по ЕС».

Наш комментарий:

В результате реформы здравоохранения расходы на медицину на Украине снизились с $7,5 млрд. до $2,8 млрд. Среди «достижений» — введение платных услуг практически во всех сферах, отрицательная разница между родившимися и умершими увеличилась со 158 почти до 200 тысяч человек. Резко возросла заболеваемость туберкулеза из-за исчезновения вакцин, в том числе российских, которые попали под запрет. Зато теперь доступна услуга «врач по телефону» — в Закарпатье от кори умер 12-летний ребенок — дистанционно поставили неверный диагноз.

ЕС БЕЗ ГРАНИЦ

Цитата из методички:

«Безвизовые путешествия не только позволяют европейцам из приграничных регионов планировать свои путешествия в последнюю минуту, но и ездить за покупками и посещать врача в соседней европейской стране».

Наш комментарий:

Каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу — кто же не помнит золотые слова Петра Порошенко.

При этом у украинца должны быть бронь проживания и финансовые гарантии из расчета 45 евро на человека в сутки. Один любитель Венской оперы пытался доказать польским пограничникам финансовую состоятельность игрушечными дензнаками из «Монополии». Поток «туристов» в Европу за пять лет увеличился. Однако в большинстве своем люди едут работать, причем нелегально.

УРОВЕНЬ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НЕДОВЕРИЯ

Цитата из методички:

«В Украине, как и других постсоветских странах, люди способны доверять только ближайшему окружению — родственникам и действительно близким друзьям. Как показывает мировой опыт, уровень межчеловеческого доверия и уровень обеспечения — вещи взаимосвязанные. Обычно, чем ниже уровень обеспечения — тем ниже уровень доверия. В европейских странах уровень жизни выше и намного выше уровень межперсонального доверия».

Наш комментарий:

Уровень жизни на Украине здоровым ростом не отличается. А об уровне доверия, когда линия фронта прошла через семьи, говорить и вовсе не приходится. По доносам в тюрьмы бросают «бытовых сепаратистов» и «изменников Родины». Страна раскололась на «ватников» и «укропов», на «москальскую» и автокефальную церковь, на тех, кто пытается чтить свои корни, и тех, кто открыто поклоняется Бандере. Агрессивное националистическое меньшинство настолько запугало страну, что ростки голоса разума крайне редко пробиваются через антироссийскую грязь.

АБСОЛЮТНАЯ ИЕРАРХИЯ

Цитата из методички:

«В украинских реалиях чуть не любой начальник считает себя царем, а своего подчиненного рабом, пока не попадает в кабинет вышестоящего начальника. Во многих европейских странах начальник — это лишь старший партнер. Если в Украине подчиненный — бесправный, то в ЕС трудовые отношения строго регламентированы соответствующим законодательством».

Наш комментарий:

Строго регламентированные трудовые отношения в ЕС благодаря «священному безвизу» украинцы смогли прочувствовать на себе. Сеть переполнена леденящими душу рассказами о самых настоящих рабских условиях, в которые поставлены заробитчане в просвещенной Европе. И люди все равно едут, потому что терпеть европейское рабство выгоднее, чем отечественное.

НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ

Цитата из методички:

«В Украине достаточно часто наблюдаются проявления нетолерантности. Социологические данные показывают, что только 5% украинцев готовы принять участие в акциях протеста против дискриминации. Только 36% готовы отдать свой голос за еврея в качестве кандидата в президенты, за темнокожего — только 18%».

Наш комментарий:

Тут и комментировать как-то неловко. Боюсь, что сегодня желающих голосовать за темнокожего еврея было бы ещё меньше. За пять лет выбравшийся из схронов маргинальный национализм эволюционировал до государственной национальной идеи. В вооруженных силах созданы целые подразделения, построенные на нацистской идеологии. Проспекты и площади городов называются в честь нацистских преступников. По улицам ходят многочисленные дружины, созданные по принципу «чистоты крови». Антисемитские граффити стали привычной частью городского пейзажа. И главное, цивилизованный Старый Свет смотрит на это с покровительственным снисхождением. Как потомственная гувернантка на разбаловавшегося ребенка. Нет-нет да выстрелит какой-нибудь острый репортаж о том, как в детском лагере учат резать «москалей». И тут же тонет в общем потоке антироссийской пропаганды, в которой Украина — жертва агрессии. А значит, ей можно простить маленькие шалости.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Цитата из методички:

«В Украине политик или чиновник может откровенно прибегать к публичной лжи, манипуляциям и плагиату. Между тем за три последних года три известных политических деятеля только из Германии были вынуждены уйти в отставку из-за плагиата докторских работ».

Наш комментарий:

Уход Порошенко от налогов через панамские офшоры не заинтересовал следственные органы. Расследование в отношении Яценюка о воровстве денег на строительстве стены на границе с Россией стоит без движения. Обвинения в адрес сына главы МВД Украины Арсена Авакова (в поставках некачественной экипировки для нужд армии) сняты. И даже позорные провалы на фронте не являются причиной ни то что для расстрела, а хотя бы для отставки.

ОТ АВТОРА

Российская агрессия — это вообще один из столпов как внешней, так и внутренней политики Киева. Ведь все вышеописанные неприятности легко объясняются внешним вторжением. Из-за него и больниц меньше стало, и отопление дороже, и цены на продукты выше, и жизнь тяжелее. И не важно, что в долги украинцев вгоняют грабительские условия МВФ, без которых Киев не получит очередного транша. А Россия при этом остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику и ее крупнейшим же торговым партнером. Пока идет война на востоке, как-то неприлично спрашивать, почему батареи в квартире покрыты инеем. «Холодно? Подумай о тех, кто спит в окопе», — советует девушка из запущенной в соцсетях агиткампании. Война все спишет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Порошенко ходил пьяный»

Украинский телеканал Newsone в эфире передачи «Большой вторник» задал зрителям вопрос: «Если бы вы могли вернуться в прошлое, пошли бы на майдан?» Программа длилась полтора часа, и за это время проголосовать успели почти 10 тысяч человек. 91 процент ответили нет.

В эфире этого же канал с откровениями выступил председатель соцпартии Украины Илья Кива, рассказав, как во время майдана будущие президент и мэр Киева Петр Порошенко и Виталий Кличко догонялись коньячком в штабе протеста в Доме профсоюзов.

— Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове.

Сам Кива, по его утверждению, горячительным не злоупотреблял. Видимо, от амбре перемешалось.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

Украину использовали для борьбы с Россией

— На самом деле было несколько майданов. Первый — общественный — был достаточно стихийный. Прозападная общественность была шокирована отказом Януковича подписать договор об ассоциации. Просто он понял, что это невыгодно как для экономики Украины, так и для него лично. Все самое плохое должно было прийтись на период его предвыборной кампании, и он бы просто не переизбрался. И к 30 ноября этот майданчик уже начал затухать. И, чтобы он не закончился, предатели в окружении Януковича, связанные с олигархическими кругами, организовали массовое избиение студентов. Среди организаторов чаще всего упоминают бывшего главу администрации президента Левочкина. Они туда подвезли праворадикалов, которые и спровоцировали полицию.

— И начался второй майдан?

— Да, он был спровоцирован, началась организация, лагерь, подвоз продуктов, биотуалетов… А третий майдан начался в конце декабря, когда все организационные вопросы в свои руки взяли американские спецслужбы и повели дело к госперевороту. Ну а четвертый — это расстрел, организованный самими хозяевами майдана — прежде всего Андреем Парубием. Цель его — непосредственный захват власти. Думаю, на все про все было потрачено не более 10 миллионов долларов.

— Думали ли авторы методичек подобно этой, что ничего хорошего из идеи евроассоциации на Украине не выйдет? Это было очевидно?

— Нет. Организовывали это как прозападно ориентированные люди, так и непосредственно западные специалисты. Но они не предполагали, что на Украине произойдет полный разгром. Просто формировали тренд на Запад, чтобы оторвать её от России. Хотя идеи установить русофобскую диктатуру с террором изначально не было. Предполагалось, что Украина будет новой Польшей. Другое дело, что Польшей все-таки управляют поляки. А Киеву сразу сказали, что вами будут управлять западные спецслужбы. А их повестка дня — жесткая антироссийская.

— Нынешнее бедственное положение Украины — это следствие войны, мирового кризиса, некомпетентности властей?

— Скорее это следствие того, что сегодня вся ситуация в стране подчинена борьбе американских спецслужб против России. И все ресурсы Украины используются в этих целях. Также плохая экономическая ситуация была во время оккупации 1941 — 1943 годов. У немцев не было цели сделать украинцам хорошо. Оккупационный режим на Украине должен был служить в борьбе против Советского Союза и Красной Армии. Так же и сейчас. Все политические институты Киева заточены на то, чтобы устроить государственный переворот в России.

Автор: АЛЕКСАНДР КОЦ