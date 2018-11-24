Графство Девоншир: сказочный мир, от которого захватывает дух

В Англии одним из самых колоритных национальных мест считается графство Девоншир, расположенное у северных берегов Ла-Манша. Глядя на волшебно красивые дома и замки, сложно представить, что это великолепие не картинки из сказок, а самая что ни на есть современная Великобритания. С давних времен графство привлекает любителей всего неординарного путешествиями по этим невероятно живописным местам, любоваться не только царственной архитектурой огромных дворцов, но и очаровательными сельскими домиками.

Девоншир (Девон), расположенный на юго-западе страны, является третьим по величине графством Англии.

Сказочная избушка, созданная в графстве Девоншир.

Прогуливаясь по таким улочкам, действительно кажется, что попал в необыкновенно трогательную сказку.

Если хотите узнать о традициях и истинной жизни англичан или вы поклонник пешего или зеленого туризма, тогда лучше начать свое путешествие именно с графства Девоншир (Девон). Такой вид туризма приветствуется как властями, так и самими жителями.

Живописные улочки придают особый колорит самому поселку графства Девоншир.

С фантазией хозяева стараются оформить двор, придавая невероятные формы кустарникам, используя всевозможные каменные украшения и кованные изделия.

Улицы поселков всего графства Девоншир украшены необыкновенными клумбами.

Даже если нет своего двора — не беда, весь фасад дома все равно будет утопать в зелени и цветах!

Прогуливаясь по фантастически прекрасным поселкам, которые издавна славились своими живописными дворами и палисадниками, можно только диву даваться, как такое великолепие могли создать обычные крестьяне. Ведь каждый дом и подворье не просто засажены зеленью, заботливые хозяева невероятным образом превращают в настоящие шедевры из растений.

Сказочный домик на берегу ручья в графстве Девоншир.

И даже гостиница оформлена в духе экологического дизайна.

Сказочные деревенские дома графства Девоншир.

Такому виду экономического развития посодействовал тот факт, что в XIX веке в эти края была проложена железная дорога. И толпы желающих насладиться живописной природой и отдыхом в столь мягком климате просто ринулись в эти места. С тех пор курорты и туризм стали основной статьей дохода всего графства.

Для туристов делают исторические инсталляции, показывая быт предков.

Фантастической красоты природа привлекает все больше туристов в Девоншир.

Ведь в здешних местах есть чрезвычайно много достопримечательностей, которые очень любят посещать не только гости страны, но и сами англичане. Это живописнейшие национальные парки – Эксмур и Дартмур, в их зарослях можно встретить редких животных и необычных птиц, увидеть невероятной красоты деревья, кустарники и цветы.

Популярность пешего туризма в Англии очень высока, и графство Девоншир для этого самое подходящее место.

Геологическое чудо графства Девоншир — природный объект всемирного наследия, охраняемый ЮНЕСКО.

Главной достопримечательностью не только графства Девоншир, но и всей Великобритании и даже Европы, является Юрское побережье, расположенное на восточной стороне пролива Ла-Манш. Это доисторический горный комплекс протяженностью 150 километров с маленькими и удобными бухтами, древними меловыми пещерами и великолепными песчаными пляжами, которые изредка преподносят фантастические сюрпризы в виде окаменевших останков динозавров триасового периода мезозойской эры. Такое геологическое чудо признано ЮНЕСКО всемирным наследием и охраняется законом.

Сказочные дома — визитная карточка графства Девоншир.

Даже в теперешнее время дома в графстве Девоншир делают исключительно из природных экологически чистых материалов.

Необыкновенные дома графства Девоншир создают сказочную атмосферу.

Если говорить в общем об архитектуре, то в графстве преобладает именно экологическая составляющая, ведь даже по прошествии многих десятилетий местные жители, как в старые добрые времена, для отделки фасада и интерьера используют исключительно природные материалы.

До сих пор в графстве Девоншир используют камыш или солому в качестве натурального кровельного материала.

Крыша, перекрытая камышом — прекрасное решение для экологического дизайна.

И для детей создают волшебные дома на деревьях.

Взгляните на эти крыши, ведь вы нигде не увидите металлочерепицу или какой-либо другой современный кровельный материал, дома накрыты исключительно камышом или соломой. Сами же обители построены из натурального камня, а для внутренней и наружной отделки активно используют глину.

Выбеленные стены, маленькие окна со ставнями, оригинальная крыша из камыша — основной стиль оформления экстерьера в графстве Девоншир.

Каждый владелец дома старается создать неповторимую атмосферу в оформлении своего подворья.

Все, кто имеет дом в графстве Девоншир, с трепетом и любовью создает свою сказку.

Оригинальность в оформлении отдельно взятого дома, создает волшебный колорит всему графству.

Как правило, в оформлении фасада сохраняется деревенский стиль с выбеленными стенами и небольшими окошками со ставнями или без, и непременное условие – озеленение всего дома растениями. Такое обилие разнообразных цветов и кустарников не только делает все подворье волшебно красивым, но и в летнее время затеняет от палящих солнечных лучей, обеспечивая всех спасительной прохладой.

Глядя на такие сказочные домики, теряешь чувство реальности.

Все дома и улицы в сельской местности графства Девоншир утопают в зелени.

От такой красоты захватывает дух.