Горящие баррикады и стрельба: в Париже начался «майдан» (ФОТО, ВИДЕО)
20:45. 24 ноября 2018 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вспыхнувшие в Париже из-за повышения цен на топливо беспорядки перерастают в «майдан».
Об этом сообщает корреспондент проекта WarDoc.
«С наступлением темноты уличные беспорядки усилились, протестующие начали воздвигать баррикады и поджигать их, на улицах слышны выстрелы», — говорится в сообщении.
«Всё происходящие начинает напоминать „майдан“», — отмечает корреспондент.
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Источник: rusvesna.su