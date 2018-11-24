Горящие баррикады и стрельба: в Париже начался «майдан» (ФОТО, ВИДЕО)

Вспыхнувшие в Париже из-за повышения цен на топливо беспорядки перерастают в «майдан».

Об этом сообщает корреспондент проекта WarDoc.

«С наступлением темноты уличные беспорядки усилились, протестующие начали воздвигать баррикады и поджигать их, на улицах слышны выстрелы», — говорится в сообщении.

«Всё происходящие начинает напоминать „майдан“», — отмечает корреспондент.

Читайте также: Крымский мост уронят на украинцев — и это не выдумки