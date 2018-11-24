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Горбачёвские новации в Европе, Средней Азии и в АТР

16:51. 24 ноября 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает цикл лекций о перестройке и рассказывает об общеевропейском процессе и его роли в крушении СССР, об организации Варшавского договора об урегулировании ситуации в Афганистане и о выводе советских войск с его территории, о новой политике СССР на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Как изменения в политике СССР вывели общеевропейский процесс из тупика? Как Горбачёв пытался ослабить международную напряжённость? Зачем Москва пошла на значительные уступки и согласилась сократить военные группировки в Европе? Хотел ли Горбачёв полной капитуляции и сдачи позиций СССР на европейском континенте? Почему международное право признали приоритетным перед собственным законодательством? Как был сделан подрывной шаг по распространению общеевропейских ценностей и свобод?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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