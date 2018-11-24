Горбачёвские новации в Европе, Средней Азии и в АТР
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает цикл лекций о перестройке и рассказывает об общеевропейском процессе и его роли в крушении СССР, об организации Варшавского договора об урегулировании ситуации в Афганистане и о выводе советских войск с его территории, о новой политике СССР на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Как изменения в политике СССР вывели общеевропейский процесс из тупика? Как Горбачёв пытался ослабить международную напряжённость? Зачем Москва пошла на значительные уступки и согласилась сократить военные группировки в Европе? Хотел ли Горбачёв полной капитуляции и сдачи позиций СССР на европейском континенте? Почему международное право признали приоритетным перед собственным законодательством? Как был сделан подрывной шаг по распространению общеевропейских ценностей и свобод?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
История России. Евгений Спицын
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