Эдгар Кейси: В будущем людей будут лечить исключительно звуком

Каждый человек, являясь совокупностью вибраций частиц, молекул, клеток, органов, имеет свою индивидуальную частоту вибраций.

Совокупная частота зависит от многих факторов: от состояния организма, от качества пищи; вредных привычек, соблюдения гигиены, связи с окружающей природы, климата, времени года; от качества чувств, чистоты мыслей…и др.факторов.

Человек со светлыми вибрациями – тот, который находится постоянно в состоянии внутренней радости, спокойствия, умиротворения, любви, тишины внутри себя. Он чувствует себя комфортно, т.к он находится в гармонии с окружающим миром и самим собой.

В состоянии такого равновесия, организм и все железы внутренней секреции работают слаженно, а соответственно, и подчиненные им органы, ткани и клетки.

Очень снижают частоту вибраций человека негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность… Любой неблаговидный поступок, плохие мысли и чувства загрязняют соответствующие тела, утяжеляют их, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. Ещё существует выражения: «тяжелая душа», «грязные мысли» — это также говорит о низких вибрациях души и мыслей.

Удел тех, кто "звучит низко”, постоянно сталкиваться

в жизни с отрицательными явлениями,

негативными ситуациями.

Один из основных Законов Мироздания гласит:

ну и что тогда на зеркало пенять...

НО..

Чем большей любовью наполнен человек, чем более он свободен и радостен, чем более здорово его физическое тело, тем выше гармоничное совокупное звучание его вибраций. Совокупность всех этих вибраций и определяет внутреннее звучание человека.

Состояние радости и счастья наступает при большом раскрытии духовных качеств. У человека хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое материальное обеспечение, раскрываются творческие способности.

Находясь в таком состоянии, человек формирует свою судьбу, гармонично взаимодействуя с миром и Вселенной.

Он живёт и наслаждается жизнью!

Он может решать и более высокие задачи.

Это — человек Творец.

По мере повышения частоты вибраций, человек становится всё более свободным, появляются таланты, нераскрытые способности, улучшается самочувствие, здоровье и потенциал.

источник

Ольга Самарина: Мини-урок радионики

Ольга Самарина, сотрудник Института Совершенствования Сознания, радиэстезический оператор и преподаватель радионики:

"Вопрос измерения вибраций - которые вообще-то не есть дрожь, а невидимая вибрация материи, разработан в западноевропейской радионике, особенно французами, создавшими ряд измерительных инструментов. Вибрирует все, даже неподвижные предметы, и местность.

Если позволите, проведу мини-урок радионики.

Универсальным инструментом является шкала Бови.

С ее помощью можно измерить длину волны чего хотите, в Ангстром, или в единицах Бови.

Данный вариант шкалы является наиболее употребительным.

Область от 0 до 1 000 - ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ.

2 000 – ГАММА ЛУЧИ

2 500-5 000 – ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОЧВЕ ГЕОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

6 500 – это водораздел между болезнью и здоровьем, хотя практически уровень энергии 6 500 ед. Бови для живого организма считается еще очень низким.

Область здоровья начинается от 7 000, уровень вибраций от 7 000 до 10 000 считается уровнем физической энергии.

Средний здоровый человек обычно вибрирует на уровне 7 500 - 9 000 ед.Б.

Эфирная энергия - 10 000 -13 000

Духовная энергия – 13 500 – 18 000 ед.Б.

Последняя цифра считается уровнем вибраций «святых мест». Однако всем известные «места силы» на Земле вибрируют уже на гораздо более высоких уровнях.

Это так называемый «старый», или классический вариант.

Многие радиэстезисты считают его устаревшим, поскольку с увеличением частоты вибрации Земли в последние годы, эти параметры уже не удовлетворяют.

Во время лечения радионикой и не только, просто при контакте с высшими силами, энергия может подниматься до 40 000 – 100 000 ед. и выше.

Как работать: освоить маятник очень просто.

Считается, что 99% земного населения в состоянии с ним работать, связываясь с собственным подсознанием или с Высшим Я, частью которого подсознание является. Есть масса книг и рекомендаций на эту тему.

Никаких школ проходить не надо, достаточно прочесть, понять и тренироваться.

Это просто один из способов общения с миром, и с самим собой, совсем не трудный и очень интересный для того, кто увлечется.

Я лично занимаюсь радиэстезией с 1988 года, и мне маятник не всегда даже нужен – на определенном уровне можно перейти на работу с нефизическим маятником, начать просто «слышать» ответы. Конечно, как и в любом виде человеческой деятельности, есть мировые чемпионы и есть радиэстезисты среднего уровня.

Но дело это несложное.

Диаграмму можно развернуть наоборот. Там, где вверху черный кружок, кладется фото или просто палец - создание «фантома» - маятник отпускается вертикально вверх (или вниз), сработает ваша нервно-мускульная реакция, и он сам выберет стрелку, соответствующую вашим вибрациям. Или же любой другой радиэстезист может выполнить эти измерения.

источник

К сожалению, пока основная масса человечества содержит в своих тонких телах..и посему человечество можно крутить-вертеть куда угодно и сколько угодно (и кому угодно)...

Полностью материал можно будет найти в декабрьском флэш-медийном журнале "В будущем людей будут лечить исключительно звуком", а сам журнал в группе ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека". Членство в группе платное (с 1 декабря, а в ноябре на ваше усмотрение).

Содержание журнала:

Билотерапия: Воздействие звуков плоских колоколов на человека

Лечение звуком - это реально

Биорезонансная терапия - как можно исцелять звуком

Лечебные частоты Ленни Россоловски (Lenny Rossolovski)

и многое-многое другое с аудиокомпозициями и видеороликами

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

Источник: cont.ws