Хроника пессимистических прогнозов
Научная фантастика становится явью
Сегодня мы уже привыкли к тому, что научная фантастика становится обыденной реальностью едва ли не каждый год. Однако, большинство великих изобретений и открытий пробивали себе дорогу через недоверие и пессимизм, которые наверняка порой оказывались непреодолимыми препятствиями.
1800 год
«Движение поездов на большой скорости является невозможным, потому что пассажиры, лишенные возможности дышать, будут умирать от удушья».
Доктор ДионисисЛардер, профессор натурфилософии и астрономии, Лондонский университетский колледж
1859 год
«Добывать нефть методом бурения?! Вы имеете в виду, бурить скважины в земле, чтобы находить и добывать нефть? Да вы не в своем уме, сэр!»
Компаньоны Эдвина Дрейка в 1859 году отказались от идеи бурения. А годом позже Дрейк пробурил первую результативную скважину.
1876 год
«Этот аппарат, телефон, имеет слишком много недостатков, чтобы его можно было всерьез воспринимать в качестве средства коммуникации».
Из служебной записки компании WesternUnion
1880 год
«Любой, кто знаком с предметом обсуждения, несомненно, признает его явной неудачей»
Генри Мортон, президент Технологического института Стивенса, по поводу электрической лампы Эдисона
1902 год
«Воздушный полет машин, которые тяжелее воздуха, является нецелесообразным с практической точки зрения, если не полностью невозможным».
Саймон Ньюкомб, канадско-американский астроном и математик, 18 месяцами ранее полета братьев Райт в Китти Хоук.
1903 год
«Лошадь была, есть и будет, а автомобиль – не более чем модная причуда».
Президент Мичиганского сберегательного банка, посоветовавший юристу Генри Форда не инвестировать в FordMotorCompany
1916 год
«Мысль о том, что кавалерия должна быть заменена этими стальными каретами, является абсурдом. А может быть, здесь вообще кроется измена»
Комментарий адъютанта фельдмаршала Хейга, по поводу демонстрации танка
1916 год
«Кино – не более чем причуда. Это консервированная драматургия. Публика хочет видеть реальные события на сцене».
Чарльз Чаплин, актер, продюсер, режиссер и основатель киностудии
1921 год
«Беспроводная музыкальная шкатулка не имеет сколько-нибудь существенной коммерческой ценности. Кто станет платить за сообщения, отправленные неизвестно кому?»
Из отзыва компаньонов пионера коммерческого радио и телевидения Дэвида Сарнофф на его запрос по поводу инвестиций в радио
1927 год
«Кто, черт возьми, захочет слушать, что говорят актеры в кино?»
Г. Уорнер, сооснователь компании WarnerBrothers
1946 год
«Телевидение скоро исчезнет, потому что людям надоест пялитьсяв фанерный ящик каждый вечер».
ДэррилЗанук, кинопродюсер компании 20thCenturyFox
1977 год
«Ни один человек не захочет иметь компьютер в своем доме».
Кен Олсон, президент, председатель правления и основатель компании DigitalEquipmentCorporation
1995 год
«Правда в том, что никакая база данных в Интернете не заменит людям их ежедневную газету…»
Из статьи Клиффорда Столлав журнале Newsweek под заголовком «Интернет? Чушь!»
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Что мы думаем о машинах, которые думают: Ведущие мировые учёные об искусственном интеллекте, Брокман Джон
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