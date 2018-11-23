Хроника пессимистических прогнозов

Концептуал СМИ Научная фантастика становится явью

Сегодня мы уже привыкли к тому, что научная фантастика становится обыденной реальностью едва ли не каждый год. Однако, большинство великих изобретений и открытий пробивали себе дорогу через недоверие и пессимизм, которые наверняка порой оказывались непреодолимыми препятствиями.

1800 год

«Движение поездов на большой скорости является невозможным, потому что пассажиры, лишенные возможности дышать, будут умирать от удушья».

Доктор ДионисисЛардер, профессор натурфилософии и астрономии, Лондонский университетский колледж

1859 год

«Добывать нефть методом бурения?! Вы имеете в виду, бурить скважины в земле, чтобы находить и добывать нефть? Да вы не в своем уме, сэр!»

Компаньоны Эдвина Дрейка в 1859 году отказались от идеи бурения. А годом позже Дрейк пробурил первую результативную скважину.

1876 год

«Этот аппарат, телефон, имеет слишком много недостатков, чтобы его можно было всерьез воспринимать в качестве средства коммуникации».

Из служебной записки компании WesternUnion

1880 год

«Любой, кто знаком с предметом обсуждения, несомненно, признает его явной неудачей»

Генри Мортон, президент Технологического института Стивенса, по поводу электрической лампы Эдисона

1902 год

«Воздушный полет машин, которые тяжелее воздуха, является нецелесообразным с практической точки зрения, если не полностью невозможным».

Саймон Ньюкомб, канадско-американский астроном и математик, 18 месяцами ранее полета братьев Райт в Китти Хоук.

1903 год

«Лошадь была, есть и будет, а автомобиль – не более чем модная причуда».

Президент Мичиганского сберегательного банка, посоветовавший юристу Генри Форда не инвестировать в FordMotorCompany

1916 год

«Мысль о том, что кавалерия должна быть заменена этими стальными каретами, является абсурдом. А может быть, здесь вообще кроется измена»

Комментарий адъютанта фельдмаршала Хейга, по поводу демонстрации танка

1916 год

«Кино – не более чем причуда. Это консервированная драматургия. Публика хочет видеть реальные события на сцене».

Чарльз Чаплин, актер, продюсер, режиссер и основатель киностудии

1921 год

«Беспроводная музыкальная шкатулка не имеет сколько-нибудь существенной коммерческой ценности. Кто станет платить за сообщения, отправленные неизвестно кому?»

Из отзыва компаньонов пионера коммерческого радио и телевидения Дэвида Сарнофф на его запрос по поводу инвестиций в радио

1927 год

«Кто, черт возьми, захочет слушать, что говорят актеры в кино?»

Г. Уорнер, сооснователь компании WarnerBrothers

1946 год

«Телевидение скоро исчезнет, потому что людям надоест пялитьсяв фанерный ящик каждый вечер».

ДэррилЗанук, кинопродюсер компании 20­­thCenturyFox

1977 год

«Ни один человек не захочет иметь компьютер в своем доме».

Кен Олсон, президент, председатель правления и основатель компании DigitalEquipmentCorporation

1995 год

«Правда в том, что никакая база данных в Интернете не заменит людям их ежедневную газету…»

Из статьи Клиффорда Столлав журнале Newsweek под заголовком «Интернет? Чушь!»





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Что мы думаем о машинах, которые думают: Ведущие мировые учёные об искусственном интеллекте, Брокман Джон



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