Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2018

ВСУ создали макеты городов ДНР для отработки тактики уличных боев в зоне химзаражения

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Сепары

Неполитический фильм о жизни мирного населения на Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях.

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Прямое попадание снарядом ВСУ в жилой массив ДНР

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