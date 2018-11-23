Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2018
15:52. 23 ноября 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 14:57 ВСУ создали макеты городов ДНР для отработки тактики уличных боев в зоне химзаражения.
- 02:39 Сепары.
- Вчера 20:41 Прямое попадание снарядом ВСУ в жилой массив ДНР.
ВСУ создали макеты городов ДНР для отработки тактики уличных боев в зоне химзаражения
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Сепары
Неполитический фильм о жизни мирного населения на Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях.
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Прямое попадание снарядом ВСУ в жилой массив ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com