“Скажите Шура, сколько вам надо денег для счастья?”

Достали меня споры со всевозможными всепропальщиками, разнородными борцами с коррупцией и прочими зрадофилами вкупе с шатателями рэжыма….Похоже эти люди просто не понимают в какой экономической парадигме живет наша страна.Решил станцевать от печки пойти от обратного и попытаться показать почему мы живем именно так (в финансовом плане) и никак иначе.Поехали считать.Для начала определим какую зарплату мы будем считать достойной. Это конечно дело вкуса, но нам-же надо от чего-то отталкиваться?Экстремумы типа Норвегии или Саудовской Аравии сразу отбрасываем.Возьмем к примеру Францию в который намедни заявили что средняя тамошняя зарплата составляет 2250 евро. Лично я считаю что и этого мало, но допустим. И да, я знаю что это ДО уплаты налогов. Но нам-же надо хоть от чего-то отталкиваться?Так-же возьмем среднюю французскую пенсию. Гугл уверяет что это 1200 евро. Опять-же я считаю что этого мало для полного счастья, но допустим.Считаем.Численность населения в трудоспособном возрасте у нас – примерно 83-84 миллиона человек.Численность пенсионеров – примерно 46 миллионов человек.83 миллиона трудоспособного Х 2250 евро Х 12 месяцев = 2 триллиона 241 миллиард евро.46 миллионов пенсионеров Х 1200 Х 12 = 662 миллиарда 400 миллионов евро.Итого: 2 триллиона 903 миллиарда 400 миллионов евро.Округляем и получаем что для жизни “как в парыже” нам надо примерно 3 триллиона евро на зарплаты.Немного отойдя от охреневания, тихонько оглянемся по сторонам….И что мы видим?А видим мы совершенно печальные цифры которые я дам чисто для примера.Федеральный бюджет РФ – примерно 250 миллиардов долларов.Годовая добыча нефти в РФ – около 4 миллиардов баррелей. Ну допустим по 60 долларов. Итого – 240 миллиардов долларов.Годовая добыча газа в РФ – допустим около 650 миллиардов кубов. Допустим по 220 долларов за 1000 кубов. Итого – 143 миллиарда долларов.Суммарный экспорт всего и вся из РФ за прошлый год – примерно 360 миллиардов долларов.Ну и вишенка на торт – весь ВВП РФ – примерно 1,5 триллиона долларов. Даже не евро…Только не надо эти цифры складывать) Я их дал исключительно для масштаба. Между тем что мы хотим и тем что мы реально имеем.Какие выводы из этого можно сделать?А очень простые!Как-бы вы не боролись с коррупцией, как-бы вы не боролись с властью, что-бы вам не обещали политики “новой волны” – все одно, как в париже не получится. Просто потому что у нас нет столько денег! Вот хоть тресни!Я не говорю что с коррупцией не надо бороться. Надо конечно. Но при этом надо четко понимать что даже если ее искоренить на корню – как в париже все равно не станет. Что-бы вам там не говорили все эти навльные…Убрав коррупцию вы получите прибавку к зарплате в 10-20-30 процентов, но все равно они останутся очень маленькими зарплатами….На большее у нас просто денег нет и придется жить с тем что есть.

Источник: nashaplaneta.su