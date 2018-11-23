“Скажите Шура, сколько вам надо денег для счастья?”
19:55. 23 ноября 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Достали меня споры со всевозможными всепропальщиками, разнородными борцами с коррупцией и прочими зрадофилами вкупе с шатателями рэжыма….
Похоже эти люди просто не понимают в какой экономической парадигме живет наша страна.
Решил станцевать от печки пойти от обратного и попытаться показать почему мы живем именно так (в финансовом плане) и никак иначе.
Поехали считать.
Для начала определим какую зарплату мы будем считать достойной. Это конечно дело вкуса, но нам-же надо от чего-то отталкиваться?
Экстремумы типа Норвегии или Саудовской Аравии сразу отбрасываем.
Возьмем к примеру Францию в который намедни заявили что средняя тамошняя зарплата составляет 2250 евро. Лично я считаю что и этого мало, но допустим. И да, я знаю что это ДО уплаты налогов. Но нам-же надо хоть от чего-то отталкиваться?
Так-же возьмем среднюю французскую пенсию. Гугл уверяет что это 1200 евро. Опять-же я считаю что этого мало для полного счастья, но допустим.
Считаем.
Численность населения в трудоспособном возрасте у нас – примерно 83-84 миллиона человек.
Численность пенсионеров – примерно 46 миллионов человек.
83 миллиона трудоспособного Х 2250 евро Х 12 месяцев = 2 триллиона 241 миллиард евро.
46 миллионов пенсионеров Х 1200 Х 12 = 662 миллиарда 400 миллионов евро.
Итого: 2 триллиона 903 миллиарда 400 миллионов евро.
Округляем и получаем что для жизни “как в парыже” нам надо примерно 3 триллиона евро на зарплаты.
Немного отойдя от охреневания, тихонько оглянемся по сторонам….
И что мы видим?
А видим мы совершенно печальные цифры которые я дам чисто для примера.
Федеральный бюджет РФ – примерно 250 миллиардов долларов.
Годовая добыча нефти в РФ – около 4 миллиардов баррелей. Ну допустим по 60 долларов. Итого – 240 миллиардов долларов.
Годовая добыча газа в РФ – допустим около 650 миллиардов кубов. Допустим по 220 долларов за 1000 кубов. Итого – 143 миллиарда долларов.
Суммарный экспорт всего и вся из РФ за прошлый год – примерно 360 миллиардов долларов.
Ну и вишенка на торт – весь ВВП РФ – примерно 1,5 триллиона долларов. Даже не евро…
Только не надо эти цифры складывать) Я их дал исключительно для масштаба. Между тем что мы хотим и тем что мы реально имеем.
Какие выводы из этого можно сделать?
А очень простые!
Как-бы вы не боролись с коррупцией, как-бы вы не боролись с властью, что-бы вам не обещали политики “новой волны” – все одно, как в париже не получится. Просто потому что у нас нет столько денег! Вот хоть тресни!
Я не говорю что с коррупцией не надо бороться. Надо конечно. Но при этом надо четко понимать что даже если ее искоренить на корню – как в париже все равно не станет. Что-бы вам там не говорили все эти навльные…
Убрав коррупцию вы получите прибавку к зарплате в 10-20-30 процентов, но все равно они останутся очень маленькими зарплатами….
На большее у нас просто денег нет и придется жить с тем что есть.
Источник: nashaplaneta.su