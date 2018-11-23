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Россия, которую мы… Без согласия и примирения

19:39. 23 ноября 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

От голодной страны к ядерной космической сверхдержаве и обратно

Российская империя не была единой. Она делилась на Россию царей и помещиков и Россию рабочих и крестьян, нищих и неграмотных. Одна Россия жила во дворцах, другая ютилась в избушках. Российская империя – это самая низкая продолжительность жизни, самая высокая детская смертность, низкий уровень зарплат рабочих, бедность крестьян, голод простого народа.

Первая мировая война стала последней каплей в чаше народных бед. На гребне революционной волны в 1917 году оказалась сила, которая нанесла барской России сокрушительный удар. Трудовой народ получил невиданные доселе социальные блага и за короткое время возродил производство, науку и сделал Россию ядерной сверхдержавой.

Как же случилось, что первое в мире государство, где народ имел уникальные права, потерпело поражение? Почему капитализм сегодня стучится в дверь к тем, у кого нет больших денег, и угрожает гибелью миллиардам людей? До каких пор рабочих будут посылать в бизнес? Способен ли капитализм улучшить жизнь простого народа? Почему не прекращается поток мифов про СССР? Какая доктрина одержит верх?

На чём строился сталинский большевизм? Как последствия борьбы за власть в СССР отзываются в наше время? Читайте в книгах:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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