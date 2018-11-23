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Обнаружена связь соратника Навального и финансиста Браудера с британской разведкой (ДОКУМЕНТ)

20:59. 23 ноября 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:
Обнаружена связь соратника Навального и финансиста Браудера с британской разведкой (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран, сообщается на сайте группировки.

Anonymous называет этот проект «спецслужбой».

Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

Это заявление они сделали в пятницу. Среди получателей британских денег назван финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Полученные документы выложил в своем Telegram-канале RT. После того, как телеканал опубликовал их в Twitter, сервис микроблогов велел удалить этот твит.

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Обнаружена связь соратника Навального и финансиста Браудера с британской разведкой (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Обнаружена связь соратника Навального и финансиста Браудера с британской разведкой (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Обнаружена связь соратника Навального и финансиста Браудера с британской разведкой (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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