О советско-финском территориальном споре 1939 года
18:09. 23 ноября 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень актуальное видео в свете вбрасываемых в Финляндии тезисах о необходимости выдвижения территориальных претензий к России.
Историк Олег Киселев рассказывает о территориальных спорах между СССР и Финляндией в 1939 году, которые привели к советско-финской войне 1939-1940 года.
Личное мое мнение на этот счет довольно простое – СССР предпринимал вполне оправданные усилия по обеспечению обороноспособности своих северных границ, но Финляндия к тому времени уже была недоговороспособна, вращаясь в орбите фашистского блока.
Собственно, известный британский историк Лиддл-Гарт в своей "Второй мировой войне" также пишет, что претензии СССР и предложения по обмену территориями были полностью оправданными.
Само собой, финнов с их претензиями гнать поганой метлой.
PS. Ну и в порядке бесплатной рекламы. Вышел фильм "Время собирать цветы" про царский экспедиционный корпус, воевавший во Франции в ходе первой мировой войны.
В создании фильма принимал участие историк Егор Яковлев.
Есть серьезный минус – авторы показывают фильм в закрытом онлайн-кинотеатре https://kraevedoff.studio/pervaya-mirovaya-vojna-vremya-sobirat-czvety-ru за 200 рублей.
Подобную модель распространения объясняют тем, что хотят за счет показа этого фильма за деньги, собрать средства на создание еще одного документального фильма "Волга в огне", который будет основан на архивных аудиозаписях речников-волжан, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне. Затея годная, но модель распространения несколько странная – обычно собирают через стандартные краудфандинговые платформы вроде Кикстартера или Планеты.
Тем не менее, есть есть желание, можно не только посмотреть достаточно неплохой документальный фильм (где например делаются ремарки про порядки в царской армии усиливавшие недовольство солдат), а заодно и занести деньги на интересную документалку основанную на раритетных свидетельствах очевидцев.
Источник: colonelcassad.livejournal.com