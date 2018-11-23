Ну, Сергеев, ну, сорванец…

Откровенно и удивительно. Главная цель бизнеса – получить доход. Получается, что цель наука – обеспечить все возрастающий доход бизнесменам. Этакая «дурная бесконечность», которая уже поставила мир на грань выживания [2,3]. Между тем, триалектика доказывает [2,3]: смешанная планово-рыночная экономика прогрессивнее как чисто плановой, так и рыночной. Об этом свидетельствует и опыт ряда стран (Китай, Вьетнам, Беларусь, Казахстан), следующих траектории интегрального развития. Регулирующая роль государства в экономике должна существенно возрасти. Но об этом ни в интервью А.М.Сергеева, ни в приоритетных направлениях научно-технологического развития России [1] нет ни слова.

РАН на службе бизнеса? Из интервью Президента РАН А.М.Сергеева [1]: « Задачу науке должен ставить бизнес. Что ему надо от науки для выхода на рынок? Кроме того, это может быть и социальный заказ государства, и заказ различных министерств и ведомств».

Почему сорванец? А чтобы не употреблять более подходящих выражений. Которые президент масонско-мафиозной структуры под названием „РАН РФ”, очевидно, заслужил.



Далее [1]: «Что касается фундаментальных исследований, то, конечно, они остаются главным приоритетом академии. Мы должны предлагать задел на будущее, прорывные разработки, которые могут стать основой для развития новых рынков.



Нам необходимо правильно представить бизнесу суть прорывов, как ими можно воспользоваться. Но повторяю: заказ на то, в каком виде этот «прорыв» может быть интересен бизнесу, должен идти от бизнеса».

Поразительно! Оказывается, фундаментальную науку движет бизнес, заказ от него. А стихия рынка и инновации – близнецы-братья. Пожалуй, такое переформатирование РАН почище идей и действий младореформаторов российского государства 90-х годов.

В обсуждаемом документе в основном планируются лишь инновации в прикладной науке – для развития экономики.



Но прикладные НИИ в России ликвидированы. Кроме них, в СССР был еще ГНТК, Госплан, которые занимались внедрением научных разработок в экономику. И не всегда это получалось.



Возникает естественный вопрос: под силу ли академии решить эту проблему? Особенно, если ориентироваться на бизнес.



Если иметь ввиду многочисленные беды нашей науки: убогое финансирование, унизительно низкая оплата труда, неприятие новаций, научная цензура, ориентированные на западные стандарты способы оценки научной деятельности и многое другое [2, 4-8].



И еще – отсутствие авторитетов. В члены РАН избираются по преимуществу те, кто делал академическую карьеру. А она зачастую перпендикулярна научной. Не потому ли число российских лауреатов Нобелевской премии несоизмеримо мало по сравнению со странами Запада?!

Что касается инноваций иного, не прикладного плана, то о них в обсуждаемых приоритетных направлениях РАН написано слишком обще и кратко.



Цитируем: «Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе, применяя методы гуманитарных и социальных наук».

Между тем, приоритетными являются все же инновации в фундаментальной науке. По-видимому, они частично, в неявной форме, подразумеваются в цитируемом тексте.



Явное их выражение, расшифровка может относиться, по мнению автора, к главной проблеме современности – техно-гуманитарному дисбалансу, когда гуманитарный прогресс запаздывает, отстает от технологического. Яркое свидетельство этого – происходящая на наших глазах легализация ядерной войны.

Средство решения данной проблемы – гуманизация науки с тем, чтобы она служила человеку. Приоритетен не столько экономический рост, не столько технологические инновации, сколько гармоничное развития человека, опережающий рост человеческого капитала. Экономика – не цель, а средство гармоничного развития человека [2,3]. Лишь на этом пути может быть предотвращена угроза уничтожения человечества, построено будущее без войн.

Современная цивилизация функционирует благодаря науке. Но наука создала и ядерное оружие. Ответственность за возможную гибель цивилизации лежит не только на политиках, но и на ученых.



Мировое научное сообщество должно это осознать. Оставаясь пока наиболее авторитетным и компетентным, оно должно взять на себя инициативу по созданию международного Движения «Ученые за мир». Об этом Ваш автор писал в «Открытом письме президенту РАН» [9] (которое было переслано в его адрес). Но ответа на него не получено (это ли не свидетельство cостояния демократии в РАН?!). Не отражен главный приоритет современности и в интервью [1].

Резюмируем. В числе главных приоритетов РАН – социогуманитарные инновации. Неизбежно должны появиться новые программы РАН, где планируются новации иного плана, касающиеся фундаментальной науки, социального конструирования (особенно в аспекте социума без войн), социогуманитарного просвещения и др. Инициировать инновации в фундаментальной науке (в их числе, социогуманитарные) бизнес просто не способен.

Инновации рождаются снизу (научными сотрудниками академических институтов) и должны корректироваться сверху (Президиумом РАН). Российский бизнес не станет их финансировать. Это очевидно. Финансировать такие инновации может лишь государство.



Но поскольку цель государства и бизнеса должна совпадать – развитие страны, то бизнесу также следует принять участие в финансировании фундаментальной науки. Но делать это не непосредственно (на это бизнес не способен), а через прогрессивное налогообложение или, по крайней мере, через налог на сверхдоходы. Полученные при этом дополнительные средства государство направляет в социальную сферу, в том числе, в науку.

Роль государства во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, и в науке должна непрерывно возрастать.

В.С. Голубев

д-р г.-м. н. и кандидат хим.наук,

главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информация и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН),

директор Института глобальных проблем энергоэффективности и экологии, академик РАЕН,





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