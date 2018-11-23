Главная » Мировоззрение, Политика

Лавров рассмешил аудиторию оригинальным сравнением политики Запада (ВИДЕО)

23:49. 23 ноября 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:
Лавров рассмешил аудиторию оригинальным сравнением политики Запада (ВИДЕО) | Русская весна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог», Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией. Трансляцию мероприятия вело видеоагентство Ruptly.

Лавров привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во «вмешательстве» России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заключил Лавров.

Присутствующие в зале встретили заявление министра смехом и аплодисментами.

Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») проходили с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию обвинять Россию «во всех смертных и иных грехах», подчеркнув, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.

Читайте также: Американка выжила после «внутреннего обезглавливания» (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>