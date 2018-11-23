Кто такие, средний класс ?
С 2014г средний чек россиян в магазине упал более чем на 12%. И это в номинальном выражении. С учётом накопленной за 4 года инфляции (порядка 36%), потребление населения в реальном выражении сжалось практически в 2 раза... Россияне затягивают пояса, переходят на низкокачественные продукты и суррогаты и влезают в долги, чтобы оплатить коммуналку и товары первой необходимости.
В лучшие годы средний класс с натяжкой составлял не более 20%. После шоковых девальваций 2014 и 2016гг и последовавшего затяжного падения уровня жизни и скачкообразного роста цен средний класс сжался до 5-6%. Ещё 1% сверхбогатых - чиновники, олигархи, топ-менеджеры госкорпораций, госбанков и сырьевых гигантов.
Официальные оценки, согласно которым в России средний класс достигает 40−50%, — это полный бред. Это откровенная манипуляция сознанием и пропаганда, призванная создать иллюзию благополучия в телевизоре. У нас ровно половина населения страны имеет доходы ниже 23 тысяч рублей. О каком среднем классе может идти речь? У нас доходы выше среднего имеет только четверть населения. И лишь у 10% доходы превышают 1 тыс евро.
В янв-сент 2018г убыль населения подскочила в 1,6 раза до 173,4 тыс человек. Год назад вымирание составило 106,2 тыс россиян.
Число родившихся упало на 61,6 тыс человек. Количество умерших выросло на 5,6 тыс. Одновременно на 67,1 тыс сократилось количество браков.
Безусловно, сказываются демографические волны: уходит из жизни поколение детей послевоенного бэйби-бума и входит в детородный возраст малочисленное поколение "лихих 90-х", ставших жертвами социально-экономической катастрофы... Но основная причина демографической ямы - затяжной кризис, падение уровня жизни, социальная депрессия, вопиющая социальная несправедливость, недоступное в силу дороговизны здравоохранение, растущие поборы государства...
В условиях, когда больше четырёх лет подряд падает уровень жизни населения и растёт бедность, а реальные доходы россиян в 2018г на 11% ниже уровня 2014г, демографический рывок возможен только в одном направлении - на дно...
Источник: vk.com