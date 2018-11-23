Главная » Аналитика, Экономика

Кто такие, средний класс ?

13:47. 23 ноября 2018 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:
middle.jpg
Остатки среднего класса пустили под нож. Образованные, думающие и финансово независимые граждане - угроза для коррумпированной олигархической власти, последовательно выстраивающей феодально-сословное общество на базе сырьевого госкапитализма колониального типа. Власти нужны полуголодные, запуганные, необразованные, зомбированные и финансово зависимые от подачек сверху холуи.

 

С 2014г средний чек россиян в магазине упал более чем на 12%. И это в номинальном выражении. С учётом накопленной за 4 года инфляции (порядка 36%), потребление населения в реальном выражении сжалось практически в 2 раза... Россияне затягивают пояса, переходят на низкокачественные продукты и суррогаты и влезают в долги, чтобы оплатить коммуналку и товары первой необходимости.

В лучшие годы средний класс с натяжкой составлял не более 20%. После шоковых девальваций 2014 и 2016гг и последовавшего затяжного падения уровня жизни и скачкообразного роста цен средний класс сжался до 5-6%. Ещё 1% сверхбогатых - чиновники, олигархи, топ-менеджеры госкорпораций, госбанков и сырьевых гигантов. 

Официальные оценки, согласно которым в России средний класс достигает 40−50%, — это полный бред. Это откровенная манипуляция сознанием и пропаганда, призванная создать иллюзию благополучия в телевизоре. У нас ровно половина населения страны имеет доходы ниже 23 тысяч рублей. О каком среднем классе может идти речь? У нас доходы выше среднего имеет только четверть населения. И лишь у 10% доходы превышают 1 тыс евро.

Население РФ настолько хорошо и счастливо живёт, настолько уверенно смотрит в завтрашний день и верит в обещанный президентом «рывок», что стало массово вымирать... Вопреки пропаганде о вставании с колен и заявлениям министров о "беспрецедентном росте зарплат россиян", усиливается социальная апатия - население в режиме жёсткой экономии и затягивания поясов.

 

В янв-сент 2018г убыль населения подскочила в 1,6 раза до 173,4 тыс человек. Год назад вымирание составило 106,2 тыс россиян.
Число родившихся упало на 61,6 тыс человек. Количество умерших выросло на 5,6 тыс. Одновременно на 67,1 тыс сократилось количество браков.

Безусловно, сказываются демографические волны: уходит из жизни поколение детей послевоенного бэйби-бума и входит в детородный возраст малочисленное поколение "лихих 90-х", ставших жертвами социально-экономической катастрофы... Но основная причина демографической ямы - затяжной кризис, падение уровня жизни, социальная депрессия, вопиющая социальная несправедливость, недоступное в силу дороговизны здравоохранение, растущие поборы государства... 

В условиях, когда больше четырёх лет подряд падает уровень жизни населения и растёт бедность, а реальные доходы россиян в 2018г на 11% ниже уровня 2014г, демографический рывок возможен только в одном направлении - на дно...

 
v66PU_AVyO0.jpg

Источник: vk.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путин и «школота»: почему Кремль не договорится с новым средним классом
...заключить сделку с теми, кто не вписан в сословное ...позволяет не отвечать на вопрос, кто действует, выдуманный смысл — ... Но с этим, с таким средним классом никакой пакт не возможен. ...можно напугать «последствиями», кто вписан, встроен, кто уже часть какого-то...
Нужен ли в России средний класс?
...: средний класс — это все те, кто получает более медианного дохода в развитых экономиках. Так... человек относится к среднему классу...
Тяжела и неказиста жизнь среднего класса Америки
... среди тех, кто относится к представителям “среднего”, а то и “высшего-среднегокласса. Это... образование и среди тех, кто даже не закончил средней школы. Это случается... США, в которой рабочий класс и так называемый “средний класс” живет намного лучше, чем...
О среднем классе
...озаботилась животрепещущим вопросом. О среднем классе в России. Кто к нему относится, ... с ними, с критериями «среднего класса», нет таких, как выяснилось. Будем плясать ...Роста. Отличная идея! Вот кто может представить средний класс (в нашем понимании), ...
Андрей Фурсов: «Тот, кто победит – будет жить»
... лондонского журнала Economist так и называется «Отсутствующий средний класс» («The missing middle... принципиально не вознаграждает тех, кто работает. Весьма показателен подзаголовок ...догадываться те, кто принимал решение, чтобы спортсменам всё-таки ехать под...
Кто успешен в России?
... министров финансов, и вопрос возникновения так называемого «среднего класса» в масштабе всей России...». То есть, в так называемый «средний класс», попадают либо те, кто обслуживает интересы узкой...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>