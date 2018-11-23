Кто такие, средний класс ?

Остатки среднего класса пустили под нож. Образованные, думающие и финансово независимые граждане - угроза для коррумпированной олигархической власти, последовательно выстраивающей феодально-сословное общество на базе сырьевого госкапитализма колониального типа. Власти нужны полуголодные, запуганные, необразованные, зомбированные и финансово зависимые от подачек сверху холуи.

С 2014г средний чек россиян в магазине упал более чем на 12%. И это в номинальном выражении. С учётом накопленной за 4 года инфляции (порядка 36%), потребление населения в реальном выражении сжалось практически в 2 раза... Россияне затягивают пояса, переходят на низкокачественные продукты и суррогаты и влезают в долги, чтобы оплатить коммуналку и товары первой необходимости.

В лучшие годы средний класс с натяжкой составлял не более 20%. После шоковых девальваций 2014 и 2016гг и последовавшего затяжного падения уровня жизни и скачкообразного роста цен средний класс сжался до 5-6%. Ещё 1% сверхбогатых - чиновники, олигархи, топ-менеджеры госкорпораций, госбанков и сырьевых гигантов.

Официальные оценки, согласно которым в России средний класс достигает 40−50%, — это полный бред. Это откровенная манипуляция сознанием и пропаганда, призванная создать иллюзию благополучия в телевизоре. У нас ровно половина населения страны имеет доходы ниже 23 тысяч рублей. О каком среднем классе может идти речь? У нас доходы выше среднего имеет только четверть населения. И лишь у 10% доходы превышают 1 тыс евро.