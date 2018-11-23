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Что первично: инфляция или ростовщический процент, пардон, учётная ставка?

19:47. 23 ноября 2018 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:

Прежде чем опубликовать небольшую заметку А. Берберова о политике „российского” ЦБ и её главы Э. Набиуллиной, предлагаем читателю бросить вдумчивый взгляд на следующие два графика: динамики инфляции и изменения ростовщического процента учётной ставки.

Из графика ясно следует, какой процесс первичен, а какой является следствием.

*


БОЙ С ИНФЛЯЦИЕЙ: БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ

Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина, как и все её предшественники, очень долго и кроваво сражалась с инфляцией.

В жертву этой борьбе приносилось всё: и промышленное развитие, и судьба стариков, и школьные завтраки для детей, и…

Трудно найти такого человека в России, у кого что-нибудь не погибло бы на войне ЦБ с инфляцией! Но противник совокупности Набиуллиных был и остаётся слишком силён.

Несмотря на колоссальные жертвы (а во многом и благодаря им) – инфляция рубля живёт и торжествует.

РФ – пример монетарного парадокса колониализма: и ключевая ставка на порядок выше, чем в США, ЕС, Японии, и инфляция тоже на порядок выше, чем у них. Это как если бы на производство самолётов тратили в 10 раз больше соседей, а самолётов в итоге производили бы в 10 раз меньше соседского…

Вот и сегодня: "…из-за угрозы роста инфляции денежно-кредитная политика Центробанка сейчас должна оставаться умеренно жесткой" – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (ее слова передал «Интерфакс»).

«С учетом внешних факторов и таких внутренних факторов, как повышение НДС, баланс рисков для экономики и инфляции сейчас смещен в сторону проинфляционных рисков.

Это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было», – сказала Набиуллина на заседании Госдумы.

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».

При этом Набиуллина призвала не пугаться повышения ключевой ставки, а ЦБ сохранил феноменально-высокую ключевую ставку.

Набиуллина добавила, что ЦБ не исключает возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 г.
«Для того чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки [в сентябре].

Более оперативное принятие решений по повышению ставки позволит их (инфляционные ожидания. – "Ведомости") сдержать. Мы при этом не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 г.», – указала Набиуллина.

В середине сентября ЦБ впервые с декабря 2014 г. повысил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта до 7,5%, а в конце октября сохранил ее на этом же уровне.

В ноябре Набиуллина призвала «не бояться» небольшого повышения ключевой ставки, поскольку это снизит вероятность ее значительного повышения в будущем. ЦБ прогнозирует, что инфляция по итогам 2018 г. составит 3,8–4,2%, а в среднем по году – 2,9–3,1%.

Чего нет в словах совокупности набиуллиных (ибо она там не одна такая)? В них нет живой жизни. Все расчёты выстроены на бумажной и цифровой мертвечине, к ней же сведено и всё управление экономикой. Всё живое, деятельное, созидательное – существует вне Центробанка и вопреки ему. Центробанк же выступает в роли охотника (жуткого сказочного жмура): ходит за живыми, ловит их и объедает.

А они, конечно, убегают. Но ничего: далеко не убегут. Дайте срок – жмуры ещё и самозанятых обгложут до костей, как уже пенсионеров обглодали…

Мудрость охотника заключается в том, чтобы не истреблять всю дичь. Когда дичи становится мало – охотник сбавляет обороты, бьёт меньше. Этим он в корне отличается от земледельца или скотовода, у которых, когда чего мало – надо наращивать, увеличивать. А у охотника – раз мало, то надо сокращать охоту.

Построенный на зловещем и циничном либеральном скотстве экономический блок власти – исходит из логики охотника. Он ничем не помогает экономике, никак не разводит её, и обсуждает только квоты на отстрел всего живого, возникшего без его участия.

Если нормальная борьба с инфляцией заключается в возрастающем товарном наполнении рубля (чем больше за рубль можно купить, тем дороже он стоит), то либеральная борьба с инфляцией сводится к людоедскому сокращению рублёвого оборота.

Мол, если рублей станет мало в обороте – то их станут больше ценить. Для голодного краюха хлеба куда ценнее, чем для сытого.

Такая борьба с инфляцией в итоге придёт (и уже приходила) к отрицанию денежного оборота, к полному изъятию денежной массы из обихода, с переходом производителей на бартер, на натуральное хозяйство, на "шаймуратики" и иные суррогаты оборота. Странно, что такую политику называют "монетаризмом": ведь она ведёт к выдавливанию монеты из обихода!

А. Берберов

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: либералы, Ростовщичество, ЦБ, экономика
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Один комментарий»

  • 14517 12525
    Вячеслав 23 ноября 2018 в 20:06 Ссылка Пометить
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    Однозначно – ростовщический ЗАВЫШЕННЫЙ процент (за рубежом тот же Сбербанк даёт под 3%, а у нас – просто лютует), а не как нам втирает президент… Недаром наш светлый князь Светослав, зная гнусную сущность ростовщичества, отрубал руки ростовщикам, прибивал тела к плотам и спускал их вниз по Днепровским порогам…

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