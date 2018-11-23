«Черное пятно на экологии Норвегии»

8 ноября 2018 года у западного побережья Норвегии фрегат норвежских ВМС «Helge Ingstad», следовавший на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО «Trident Juncture» столкнулся с большим мальтийским танкером. По официальным данным в результате инцидента пострадало семь человек из 137 членов экипажа.

Однако в СМИ не прошла информация о том, что данная авария наносит существенный экологический ущерб региону, в результате разлива нефти с танкера. Некоторые источники из числа жителей прибрежного района говорят, что мальтийский танкер, на борту которого находилось 62,5 тысячи тонн нефти получил серьезные повреждения, в результате чего существенная часть перевозимых нефтяных запасов вытекло в открытое море.

По словам очевидцев вытекшая нефть оказала крайне неблагоприятное воздействие на водную экосистему и экологическую ситуацию в целом. В первые дни после аварии на побережье встречались птицы, оперение которых было вымазано в черном веществе, напоминающее нефть. Из-за этого птицы не могли взлететь и начали мерзнуть, так как была нарушена целостность оперения.

Местные рыбаки, выходящие в море в районе крушения норвежского фрегата отметили, что в связи с загрязнением нарушается физиологическое состояния рыб, резко ухудшается улов. Да и не советуют употреблять в пищу, пойманную рыбу в загрязненных водах, это может привести к распространению самых тяжелых заболеваний. Именно с такой рыбой в организм могут попасть различные возбудители и патогенные организмы, уносящие сотни тысяч человеческих жизней.

Бездействие властей Норвегии люди объясняют тем, что сильный ветер на месте происшествия разорвал пятно вытекшей нефти на множество мелких и сделал их практически незаметными.

Региональные экологические службы бездействуют, игнорируют всякие жалобы и запросы на проведение экспертизы в районе столкновения фрегата с танкером. Дело попросту не предают огласке, мол и так неприятная ситуация. Никому не хочется приплюсовывать и так нанесенный ущерб государству.