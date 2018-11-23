«Черное пятно на экологии Норвегии»
8 ноября 2018 года у западного побережья Норвегии фрегат норвежских ВМС «Helge Ingstad», следовавший на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО «Trident Juncture» столкнулся с большим мальтийским танкером. По официальным данным в результате инцидента пострадало семь человек из 137 членов экипажа.
Однако в СМИ не прошла информация о том, что данная авария наносит существенный экологический ущерб региону, в результате разлива нефти с танкера. Некоторые источники из числа жителей прибрежного района говорят, что мальтийский танкер, на борту которого находилось 62,5 тысячи тонн нефти получил серьезные повреждения, в результате чего существенная часть перевозимых нефтяных запасов вытекло в открытое море.
По словам очевидцев вытекшая нефть оказала крайне неблагоприятное воздействие на водную экосистему и экологическую ситуацию в целом. В первые дни после аварии на побережье встречались птицы, оперение которых было вымазано в черном веществе, напоминающее нефть. Из-за этого птицы не могли взлететь и начали мерзнуть, так как была нарушена целостность оперения.
Местные рыбаки, выходящие в море в районе крушения норвежского фрегата отметили, что в связи с загрязнением нарушается физиологическое состояния рыб, резко ухудшается улов. Да и не советуют употреблять в пищу, пойманную рыбу в загрязненных водах, это может привести к распространению самых тяжелых заболеваний. Именно с такой рыбой в организм могут попасть различные возбудители и патогенные организмы, уносящие сотни тысяч человеческих жизней.
Бездействие властей Норвегии люди объясняют тем, что сильный ветер на месте происшествия разорвал пятно вытекшей нефти на множество мелких и сделал их практически незаметными.
Региональные экологические службы бездействуют, игнорируют всякие жалобы и запросы на проведение экспертизы в районе столкновения фрегата с танкером. Дело попросту не предают огласке, мол и так неприятная ситуация. Никому не хочется приплюсовывать и так нанесенный ущерб государству.
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Соболезную погибшим морякам и их семьям.
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…З д Р а В с Т в УЙ т Е…
Да Здравствуют Сатира Матушка И…Юмор Батюшка…
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~~~ Норвежская “РЫБКА”…~~~
_Норвегия,Норвегия – Рыбная страна!
Разным РЫБНЫМ МНОГОобразием – она Полным-Полна!
Рыба(РАЗНАЯ)для Норвегии – Очень Важна!
От БИЗНЕСА рыбного – Пополняется КАЗНА(бюджет)!
_ВСЯ Европа – на Норвежской рыбе живёт!
Норвежскую рыбу КУШАЕТ – Весь европейский народ!
Селёдочка норвежская(ВЕЗДЕ)- НА УРА идёт!
Большое РЫБНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – Норвегия продаёт!
_Да – ТАК до-сих-пор БЫЛО!Норвежское РЫБНОЕ разное -
Источником как ПРИБЫЛИ так и радости СЛУЖИЛО!
Не одно ПОКОЛЕНИЕ европейцев – оно всКОРМИЛО!
НО…ВСЁ ЭТО – до недавнего времени БЫЛО…
_Однако – ПОСЛЕ проведения учений НАТО…
Увы,Увы…ПРО “Иное” – говорить НАДО…!
ВСЁ рыбное Изобилие – В…ПРОШЛОМ было!
НЫНЕ-же ТАМ – ИНОЕ(крайне Опасное)НАСТУПИЛО…
_ТАМ – норвежский фрегат – с ТАНКЕРОМ столкнулся!
И…ВЕСЬ рыбный ПРОМЫСЕЛ – НА@@НУЛСЯ…(?!!!)
Неужто ОТНЫНЕ – ТАМошней “РЫБКИ” – Станут БОЯТСЯ!
И…поставка из Норвегии – СТАНУТ ПРЕКРАЩАТЬСЯ…
[ВСЕ-и-ВЕЗДЕ...БУДУТ "рыбы" оттуда ОПАСАТЬСЯ...]
_Неужто в Зону ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДствия -
ТАМошняя норвежская ТЕРРИТОРИЯ ПРЕВРАТИТСЯ…
Быстрей всего РЫБНЫЙ БИЗНЕС ТАМошний – ПРЕКРАТИТСЯ…
От “РЫБЫ” норвежскОЙ…БУДУТ ВСЕ ШАРАХАТЬСЯ…
_Правдивую Информацию о Экологическом БЕДствии,
Уже НЕ получится замаскировать или-же скрыть…
РАЗНЫМ ПРОБЛЕМАМ(наверное)- у Норвегии БЫТЬ…
Норвежская КАТАСТРОФА – Проблемой ЕС может стать…
Как-бы ЕС не пришлось\бы – ТАМошние страны Спасать…
[Северные страны ЕС особенно - МОГУТ поСТРАДАТЬ...]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 23-11-18.