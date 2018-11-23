Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

«Черное пятно на экологии Норвегии»

18:46. 23 ноября 2018 Просмотров - 188 2 коммент. Опубликовал:

смияи

8 ноября 2018 года у западного побережья Норвегии фрегат норвежских ВМС «Helge Ingstad», следовавший на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО «Trident Juncture» столкнулся с большим мальтийским танкером. По официальным данным в результате инцидента пострадало семь человек из 137 членов экипажа.

Однако в СМИ не прошла информация о том, что данная авария наносит существенный экологический ущерб региону, в результате разлива нефти с танкера. Некоторые источники из числа жителей прибрежного района говорят, что мальтийский танкер, на борту которого находилось 62,5 тысячи тонн нефти получил серьезные повреждения, в результате чего существенная часть перевозимых нефтяных запасов вытекло в открытое море.

По словам очевидцев вытекшая нефть оказала крайне неблагоприятное воздействие на водную экосистему и экологическую ситуацию в целом. В первые дни после аварии на побережье встречались птицы, оперение которых было вымазано в черном веществе, напоминающее нефть. Из-за этого птицы не могли взлететь и начали мерзнуть, так как была нарушена целостность оперения.

Местные рыбаки, выходящие в море в районе крушения норвежского фрегата отметили, что в связи с загрязнением нарушается физиологическое состояния рыб, резко ухудшается улов. Да и не советуют употреблять в пищу, пойманную рыбу в загрязненных водах, это может привести к распространению самых тяжелых заболеваний. Именно с такой рыбой в организм могут попасть различные возбудители и патогенные организмы, уносящие сотни тысяч человеческих жизней.

Бездействие властей Норвегии люди объясняют тем, что сильный ветер на месте происшествия разорвал пятно вытекшей нефти на множество мелких и сделал их практически незаметными.

Региональные экологические службы бездействуют, игнорируют всякие жалобы и запросы на проведение экспертизы в районе столкновения фрегата с танкером. Дело попросту не предают огласке, мол и так неприятная ситуация. Никому не хочется приплюсовывать и так нанесенный ущерб государству.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Теория полой земли и знания Илюминати (Видео, подробный анализ)
Скачать Видео Источник
Фотография и ее влияние на судьбу человека
...объекта такая энергия выглядит как черное пятно, поэтому этот феномен часто ...энергоинформационном поле такого самолета появится черное пятно, а саму машину ожидают ... проклятия. Еще одной причиной черного пятна может стать энергоинформационный пробой или...
Что дала людям советская власть СССР
Статья о том, что было сделано в СССР для того, чтобы улучшить и сделать счастливей жизнь обычных граждан.1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории ...
Видео семинара-выступления Николая Левашова 19-21 марта 2010 года - день первый
Сохранить видео Источник http://via-midgard.info/
ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА В ЗАЛИВЕ
... БП отказалось отслеживать размеры пятна через спутники и поручило ... из здравого смысла и экологии. Подводные облака нефти уже...у НАСА снимки нефтяного пятна, размеры которого превышают указанные...Также есть опасения, что пятно будет подхвачено Гольфстримом и ...
Интервью с создателем HAARP
О возможности управление погодой, магнитным полем земли и влиянием на психику человека, рассказывает один из создателей технологии ХААРП.Источник http://via-midgard.info/

2 коммент.»

  • 1981 485
    Слава 23 ноября 2018 в 19:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Соболезную погибшим морякам и их семьям.

    Ответить
  • 1052 706
    Valeriy Bondarik 23 ноября 2018 в 19:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    …З д Р а В с Т в УЙ т Е…

    Да Здравствуют Сатира Матушка И…Юмор Батюшка…
    “““““““`
    ~~~ Норвежская “РЫБКА”…~~~

    _Норвегия,Норвегия – Рыбная страна!
    Разным РЫБНЫМ МНОГОобразием – она Полным-Полна!
    Рыба(РАЗНАЯ)для Норвегии – Очень Важна!
    От БИЗНЕСА рыбного – Пополняется КАЗНА(бюджет)!

    _ВСЯ Европа – на Норвежской рыбе живёт!
    Норвежскую рыбу КУШАЕТ – Весь европейский народ!
    Селёдочка норвежская(ВЕЗДЕ)- НА УРА идёт!
    Большое РЫБНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – Норвегия продаёт!

    _Да – ТАК до-сих-пор БЫЛО!Норвежское РЫБНОЕ разное -
    Источником как ПРИБЫЛИ так и радости СЛУЖИЛО!
    Не одно ПОКОЛЕНИЕ европейцев – оно всКОРМИЛО!
    НО…ВСЁ ЭТО – до недавнего времени БЫЛО…

    _Однако – ПОСЛЕ проведения учений НАТО…
    Увы,Увы…ПРО “Иное” – говорить НАДО…!
    ВСЁ рыбное Изобилие – В…ПРОШЛОМ было!
    НЫНЕ-же ТАМ – ИНОЕ(крайне Опасное)НАСТУПИЛО…

    _ТАМ – норвежский фрегат – с ТАНКЕРОМ столкнулся!
    И…ВЕСЬ рыбный ПРОМЫСЕЛ – НА@@НУЛСЯ…(?!!!)
    Неужто ОТНЫНЕ – ТАМошней “РЫБКИ” – Станут БОЯТСЯ!
    И…поставка из Норвегии – СТАНУТ ПРЕКРАЩАТЬСЯ…
    [ВСЕ-и-ВЕЗДЕ...БУДУТ "рыбы" оттуда ОПАСАТЬСЯ...]

    _Неужто в Зону ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДствия -
    ТАМошняя норвежская ТЕРРИТОРИЯ ПРЕВРАТИТСЯ…
    Быстрей всего РЫБНЫЙ БИЗНЕС ТАМошний – ПРЕКРАТИТСЯ…
    От “РЫБЫ” норвежскОЙ…БУДУТ ВСЕ ШАРАХАТЬСЯ…

    _Правдивую Информацию о Экологическом БЕДствии,
    Уже НЕ получится замаскировать или-же скрыть…
    РАЗНЫМ ПРОБЛЕМАМ(наверное)- у Норвегии БЫТЬ…
    Норвежская КАТАСТРОФА – Проблемой ЕС может стать…
    Как-бы ЕС не пришлось\бы – ТАМошние страны Спасать…
    [Северные страны ЕС особенно - МОГУТ поСТРАДАТЬ...]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `[42-49]““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 23-11-18.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>