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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (ФОТО)

14:47. 22 ноября 2018 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал:
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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Железнодорожный подход к Крымскому мосту будет перепроектирован после того, как на месте строительства в окрестностях Керчи было обнаружено древнее поселение Манитра.

Железная дорога пройдет южнее запланированного маршрута, работа над новым проектом может занять около 6 месяцев. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы, обнаруженные в ходе археологических исследований, предваряющих строительство трассы.

Комплекс из 40 помещений и 9 дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Перенос участка подхода позволит ученым провести консервацию этого поселения, изучить его и сохранить для потомков», — говорится в сообщении инфоцентра.

В пресс-службе строительства подчеркнули, что перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-км подхода: он заработает, как и планируется, в декабре 2019 года.

Как пишет РБК, ж/д пути могут быть перенесены на 700–900 м южнее, где «новых находок археологи не ожидают».

«Мы знаем и уважаем историю. Понимаем, в каком регионе работаем. Поэтому вопрос сохранения культурного наследия был и остается приоритетным», — подчеркнул замдиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Уникальная находка

Найденная усадьба занимает площадь более 5 тыс. кв. м и характеризуется сплошной застройкой, характерной для античных сельских комплексов.

Сейчас раскрыто примерно 80% найденного поселения. Практически на всей площади открыты верхние слои, но еще не везде раскопан самый нижний горизонт.

«Чтобы понять, кем был первый хозяин этой усадьбы, нужно открывать самый ранний уровень. Но очевидно, что это был представитель аристократической верхушки Боспорского царства», — говорит руководитель экспедиции, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Внуков.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье.

Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства.

У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора», — соглашается с коллегой доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного древнего города (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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