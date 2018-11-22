Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 ноября 2018

В начале ноября 2018 г. новостные ленты ряда СМИ, а также социальных сетей облетела новость о том, что печально известная организация «Белые каски» активизировала свою деятельность в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По сообщениям источников в рядах боевиков, в конце октября-начале ноября 2018 г. террористические группировки совместно с «Белыми касками» осуществляли перевозку отравляющих веществ из г. Джераблус в ряд населённых пунктов провинций Идлиб и Алеппо, такие, как Мареа, Маарет-эн-Нуман, Азаз и Чобанбей.

Также несколько ёмкостей с химическими веществами были доставлены на линию соприкосновения с правительственными войсками. Как нетрудно догадаться, «Белые каски» при помощи имеющихся у них отравляющих веществ планируют осуществить серию химических атак против мирного населения с целью обвинить в этом правительство Башара Асада.

Дальнейшее развитие событий после обвинения правительства Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения предположить несложно.

В прошлом, на основании недоказанных обвинений, США и их союзники несколько раз наносили ракетные удары по сирийской территории. Сейчас «Белые каски» хотят организовать новую серию постановочных химических атак, чтобы инициировать военное вторжение стран НАТО в Сирию с последующим свержением правительства Башара Асада.

Благодаря действиям дипломатических и военных ведомств России, Сирии, Ирана и ещё ряда стран, а также активной деятельности пользователей социальных сетей, до мировой общественности удалось донести планы «Белых касок», и тем самым сорвать их планы по осуществлению провокаций, назначенных на начало ноября.

Однако это не значит, что террористы совместно с «Белыми касками» отказались от своих планов. Так как деньги, затраченные на подготовку провокации, надо отрабатывать.

По информации, поступающей из провинции Алеппо, члены организации «Белые каски» открыли своё представительство в городе Зерба провинции Алеппо. Официальным обоснованием является координация деятельности отделений «Белых касок» в северо-западных регионах Сирии. Однако, как показывает практика, везде, где появляются активисты организации, начинаются разного рода происшествия.

Так, к примеру, в конце октября «Белые каски» выпустили на своих интернет-ресурсах несколько видеороликов, где они извлекают раненых из-под завалов домов в районе Кафр-Хамра и доблестно сражаются с пожарами, вызванными, по утверждениям членов организации, артиллерийским обстрелом со стороны правительственных войск.

Кстати, пользователи интернета подметили интересную особенность — все «преступления» правительственных войск происходят именно там, где действуют члены организации «Белые каски».

Иначе как объяснить то, что, несмотря на наличие у многих жителей северо-западных регионов Сирии современных мобильных телефонов и возможность использовать социальные сети, сообщения о «преступлениях» правительственных войск поступают только от «Белых касок». Это касается как артиллерийских обстрелов, так и фактов применения химического оружия.

С каждым разом всё сложнее верить в то, что «Белые каски» так удачно попадают именно в те населённые пункты, в которых сирийская армия должна совершить что-то ужасное. В свою очередь, пользователи социальных сетей из числа проживающих в провинции Идлиб и западных районах провинции Алеппо уже в открытую говорят, что там, где появляются «Белые каски», там стоит ждать беды.

Сейчас эта беда пришла в сирийский город Зерба. Не исключено, что именно в районе этого города в скором времени стоит ожидать новых провокаций со стороны членов организации «Белые каски».

Особое опасение вызывает ещё один факт. По данным сирийской разведки и информаторов среди террористов, несколько дней назад члены организации «Белые каски» вывезли из Маарет эн-Нуман около десяти ёмкостей с отравляющими веществами и доставили их в пригород Зерба.

С высокой долей вероятности можно предположить, что «Белые каски» попытаются реализовать свои планы по инсценировке химической атаки в одной из деревень рядом с Зерба. Цели, которые они преследуют, понятны — обвинить действующее правительство в геноциде собственного народа и физическом уничтожении оппозиции с использованием оружия массового поражения. Учитывая тот факт, что США и ЕС сделали так, что ОЗХО теперь работает в их интересах, можно не сомневаться — скоро мир увидит очередное лживое видео о том, как «Белые каски» спасают мирных жителей Сирии от химических атак Асада.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»