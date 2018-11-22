Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2018
- 03:44 Итоги первой Пятилетки: В Британии оценили последствия украинских реформ (ФОТО).
- Вчера 21:25 В Минобороны Украины рассказали, как британские инструкторы будут готовить военных ВСУ.
- Вчера 21:01 Россия предостерегла Украину от авантюр в Азовском море.
Итоги первой Пятилетки: В Британии оценили последствия украинских реформ (ФОТО)
Прошло ровно пять лет с начала протестов на Украине, в результате которых к власти пришли олигархи. Когда люди ставили палатки на площади Незалежности, могли ли они предположить, к чему это их приведет буквально через пять лет?
Сегодня Украина — самая нищая страна в Европе. Недавно это признал даже сам Петр Порошенко. Ему бы просить прощения и кланяться людям в ноги, однако он себя ни в чем не винит. Спустя пять лет ему даже нечем похвастаться, кроме безвиза. Да и тот оказался бесполезен для народа, так как не дает права работать на территории Европы.
На Западе тоже помнят о столь важной дате, как годовщина Майдана Незалежности. Например, в Великобритании уже подвели итоги первой Пятилетки и подсчитали, сколько плюсов и минусов принесли народу реформы. Разумеется, последних оказалось намного больше.
К достижениям Киева британцы отнесли такие сомнительные успехи, как повышение цен на газ для населения в угоду МВФ.
Чтобы получить очередной займ, власти Украины с 1 ноября подняли тарифы на 23,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман цинично заметил, что могли бы поднять и на 60%.
Еще из так называемых «плюсов» было названо создание системы госзакупок ProZorro. На деле она должна была исключить коррупцию, однако возможность выставлять ограничения для участников тендера свела все усилия на нет. Отметили британцы и формирование отряда патрульной полиции, что обошлось правительству в кругленькую сумму.
К очевидным недостаткам нового режима Лондон отнес бессмысленную и дорогостоящую переаттестацию всех полицейских, борьбу с контрабандой и коррупцией на таможне (потеря порядка 4 млрд евро ежегодно) и провал приватизации.
Справедливости ради, Великобритания сильно польстила Украине, не назвав основные проблемы страны. Государство находится на грани дефолта, а больше половины людей — за чертой бедности. Кроме того, гражданская война на Донбассе продолжается. Но об этом ни на Западе, ни тем более в Киеве в годовщину Майдана говорить почему-то не стали.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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В Минобороны Украины рассказали, как британские инструкторы будут готовить военных ВСУ
Министр обороны Украины Степан Полторак и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на встрече в Лондоне договорились о расширении формата учебно-тренировочной программы «Орбитал».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Эта программа реализуется в Украине уже не первый год. Через нее прошло около 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сейчас в Украине находятся около 100 инструкторов Великобритании. Во время нашей встречи мы приняли решение о расширении формата программы», — сообщил Полторак.
По его словам, если раньше инструкторы готовили специалистов для разведки и логистики, то теперь специалисты из Великобритании будут тренировать также военнослужащих ВМС, морскую пехоту, представителей Воздушных сил ВСУ.
Напомним, операция «Орбитал» проводится с 2015 года в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании.
Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеют значительный опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих ВСУ действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.
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Россия предостерегла Украину от авантюр в Азовском море
Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.
Об этом говорится в заявлении МИД.
«Российская Федерация серьезно обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности.
Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза.
Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе. С момента воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с Россией, эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России.
Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.
Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 г. вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.
Действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре 2018 г., проследовали в российские порты или из них. Вопреки заявлениям Украины, суда под российским флагом также инспектируются.
Подавляющее число проверок (93%) осуществляется в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского морей в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу (КЕК). При этом сами осмотры, как правило, не превышают трех часов. Временные потери часто связаны с особым порядком плавания по КЕК, обусловленным его специфическими габаритами, сложными гидрометеорологическими и навигационными условиями. В самом Азовском море суда останавливаются для осмотра относительно редко и только при наличии веских оснований.
Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста.
Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.
Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает.
Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия».
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