Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2018

Прошло ровно пять лет с начала протестов на Украине, в результате которых к власти пришли олигархи. Когда люди ставили палатки на площади Незалежности, могли ли они предположить, к чему это их приведет буквально через пять лет?

Сегодня Украина — самая нищая страна в Европе. Недавно это признал даже сам Петр Порошенко. Ему бы просить прощения и кланяться людям в ноги, однако он себя ни в чем не винит. Спустя пять лет ему даже нечем похвастаться, кроме безвиза. Да и тот оказался бесполезен для народа, так как не дает права работать на территории Европы.

На Западе тоже помнят о столь важной дате, как годовщина Майдана Незалежности. Например, в Великобритании уже подвели итоги первой Пятилетки и подсчитали, сколько плюсов и минусов принесли народу реформы. Разумеется, последних оказалось намного больше.

К достижениям Киева британцы отнесли такие сомнительные успехи, как повышение цен на газ для населения в угоду МВФ.

Чтобы получить очередной займ, власти Украины с 1 ноября подняли тарифы на 23,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман цинично заметил, что могли бы поднять и на 60%.

Еще из так называемых «плюсов» было названо создание системы госзакупок ProZorro. На деле она должна была исключить коррупцию, однако возможность выставлять ограничения для участников тендера свела все усилия на нет. Отметили британцы и формирование отряда патрульной полиции, что обошлось правительству в кругленькую сумму.

К очевидным недостаткам нового режима Лондон отнес бессмысленную и дорогостоящую переаттестацию всех полицейских, борьбу с контрабандой и коррупцией на таможне (потеря порядка 4 млрд евро ежегодно) и провал приватизации.

Справедливости ради, Великобритания сильно польстила Украине, не назвав основные проблемы страны. Государство находится на грани дефолта, а больше половины людей — за чертой бедности. Кроме того, гражданская война на Донбассе продолжается. Но об этом ни на Западе, ни тем более в Киеве в годовщину Майдана говорить почему-то не стали.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»