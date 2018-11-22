Как выйти из Матрицы?

11 простых шагов, чтобы улучшить жизнь прямо сейчас. Некоторые из вас писали в комментариях о том, что очень много негатива в последнее время, о тайных заговорах с их Ротшильдами, Рокфеллерами, о пищевой человечине, о вредоносных вакцинах и т.д. Мол всё плохо в Мире.

Есть определённые обстоятельства которые мешают человеку жить осознано, а ведь именно она ключ к жизни вне матрицы. Каждый из нас так или иначе понимает, что наш Мир уже до предела наполнен криминалом, страстями, пошлостью, болью.

Но также мы все понимаем, что больше так продолжаться не может и настал момент, когда самостоятельно необходимо уже что-то предпринять, дабы повернуть ситуацию в благополучное русло. Что же делать и как быть, если желание перемен есть, а понимания того, что необходимо сделать – нету?

Сегодня портал Крамола поможет Вам с помощью небольшого списка настроиться на более гармоничную, разумную и свободную жизнь. К Вашему вниманию топ-12 шагов выхода из матрицы.

Шаг 1. «Антиядовый»

Ни для кого ни секрет, что в нашем мире существуют яды. Которыми, зачастую, мы травим себя сами из-за отсутствия осознанности. Тело человека и его сознание работают синхронно: отравил тело – притупил сознание. Поэтому надо бросить пить алкоголь и энергетики, курить, питаться в фастфудах, ограничить углеводы, исключить сахар, не жевать жвачку. Также желательно перейти на зубной порошок, потому что соединения фтора в зубных пастах очень вредны. Кстати, ранее на нашем канале мы рассказывали уже об этом.

Шаг 2. «Очистка информационного поля»

Под информационным полем мы подразумеваем поступающую в наш мозг информацию из вне. Это сравнимо с тем, каким топливом заправить машину. Если хорошим, то поедет, а если плохим, то сломается движок. Поэтому одним из важных шагов по выходу из матрицы считаем – прекращение просмотра телевизора, прослушивания бестолкового радио с его бесконечно рекламой и странной музыкой. Если пояснить этот шаг в краце, то пищу для ума необходимо тщательно фильтровать.

Шаг 3. «Осознать – болезней нет»

Для начала необходимо провести противопаразитарную чистку. Ведь паразиты, на самом деле, также имеют на нас определенное влияние, а именно подавление осознанности человека, что способствует его вовлеченности в матрицу. Далее стоит выкинуть излишества медикаментов, оставив дома лишь йод и зеленку. И самое главное – вообще перестать верить в болезни, потому, что их нет. Обратите внимание как много рекламы по телевизору о лекарствах от самых разнообразных болезней ведь это пассивное воздействие на наше сознание, хотим мы этого или нет, мы начинаем воспринимать болезни как настоящие в то время как болезнь – это лишь датчик, что нужно изменить образ жизни и не более.

Шаг 4. «Большая стирка»

Стоит навести глобальный порядок в доме. Этот шаг основывается на понятии «Что снаружи то и внутри». Вот что входит в понятие данного порядка:

- продать или выкинуть вещи которыми не будете пользоваться;

- выключать ненужные приборы в доме из сети.;

- вайфай выключать во время сна и когда вас нет дома;

- попрощаться со всем поломанным, разбитым, склеенным, не работающим, лежащим на антресолях хламом.

- починить в доме всё, что необходимо. К примеру, краны не должны течь, двери скрипеть, лампочки должны все работать.

- перебрать свой гардероб, избавиться от лишней одежды и оставить только удобные, практичные, не вычурные натуральные вещи свободного покроя.

Шаг 5 . «Слушать свой организм»

Вы, наверняка понимаете, что наше тело, сосуд для души который слушать крайне необходимо. Ведь оно имеет свой голос и свое сознание, и всегда говорит, что ему надо и чего не надо. Его нужно научиться уважать. А мы его, в основном, не слушаем: загоняем в сидячую работу 5 дней в неделю, гоним больным с температурой на работу одним словом притисняем. А Вы знали, что потребность во вредной пище это ненастоящее желание организма и свидетельствует об искажениях в клеточной структуре? Поэтому важно наладить контакт с элементами организма, подружиться с ними и давать им задания по очистке, восстановлению и преображению истинного организма.

Шаг 6. «Очистить круг общения»

Наверняка у Вас было такое, что после общения с тем или иным человеком у Вас не оставалось сил ни моральных, ни физических. Вот от такого рода общения стоит избавиться раз и навсегда, ведь таким отсутствием сил организм даёт Вам понять – что общение с таким оппонентом лишь только во вред. Наведите порядок в контактах своего телефона – удалите из неё не нужные, а также забытые имена.

Шаг 7. «Увеличить нагрузку физическую»

Важно ввести очень полезную привычку в свою жизнь – ежедневно делать гимнастику и любой комплекс спокойных физических упражнений под медитативную музыку. Мы не говорим о том, что Вы должны «тягать» штангу, мы говорим о растяжке, тонусе ваших мышц. Тело не должно каменеть, ведь вместе с этим процессом каменеет мозг и сознание. Вы можете превратить этот процесс в маленький «праздник для тела» используя арома-лампу и приятную музыку. Гибкость тела очень связана с гибкостью ума.

Шаг 8. «Химии – отбой»

Когда-то не было всех этих многочисленных бытовых средств с полок супермаркетов и наши бабушки пользовались натуральными моющими средствами, которые ни чем не хуже справлялись с загрязнениями. К примеру, такими могут быть сода, горчица, уксус, соль. Также этот шаг касается и моющих средств для тела. Мыло можно делать самим, также как и шампуни и бальзамы для волос, которые, кстати, промывают волосы ни чем не хуже промышленных аналогов. Безусловно, это менее удобно, так как надо найти время на изготовление таких природных очистителей, но если Вы поймёте, что на нашу осознанность очень сильно влияет контакт тела с химическими гелями для душа, то точно выделите время на изготовление природных средств.

Шаг 9. «Гулять вдали от матрицы»

Наверняка, каждый из нас понимает, что нет ничего хорошего в проживании в большом городе, но порой – это необходимость. Несмотря на это надо находить время и каждый день гулять пару часов на воздухе. Найти сквер, парк, лес – что угодно, лишь бы пообщаться с природой. У Вас в приоритете должны быть не торговые центры, стадионы, демонстрации, прокуренные пивные и гламурные заведения, а места природы, тишины, где есть свежий воздух, где можно привести мысли в порядок. Это могут быть поход в лес, рыбалка, сплав по реке. Таким образом вдали от матрицы и суеты – сознание проясняется. Кстати, отходя от матричного времени провождения в торговых центрах Вы постепенно заметите как сократятся Ваши расходы, что в свою очередь позволит меньше работать и не находиться в гонке за выживание.

Шаг 10. «Будь Творцом»

Как часто Вы занимаетесь любимым делом, хобби? Давно ли Вы пели, рисовали, танцевали? Давно ли писали стихи ли прозу, клеили самолеты, лепили поделки, шили? А зачем? Спросите Вы. Ведь это же не приносит денег. Наше сознание настолько забито выживанием в матрице, что мы вовсе забыли о том, что мы прирожденные творцы и должны иметь время на творчество и созидание. А система нас намерено загнала в рамки выживания, лишив нас творческого процесса.

Шаг 11. «Транспортная независимость»

Наверняка, Вы слышали фразу «Велосипедист — бедствие для экономики». И так оно и есть. Ведь он:

- не покупает автомобиль;

- не берет под него кредит;

- не покупает для него бензин;

- не пользуется услугами ремонтных мастерских;

- не страхует «гражданскую ответственность»;

- не пользуется платными стоянками;

- не страдает от ожирения.

Плюс ко всему велосипед делает человека выносливым и здоровым, что очень не кстати для экономики, потому как здоровые люди не покупают лекарства и не ходят на приём к врачам.

Шаг 12. «Сеять доброе, разумное, вечное»

Когда мы включаем телевизор мы видим в основном боль, страх, криминал, опасность. Наше СМИ совсем прекратило распространение добра и хороших новостей, знаний. И мы, если желаем светлого будущего, просто обязаны делиться полезной, доброй и интересной информацией между собой во благо всех нас. Вы можете распространять правду в у себя в социальных сетях, в сообществах в интернете. К примеру, можете делиться с друзьями понравившимися у нас роликами. Мы такие же простые люди как и Вы в поиске правды, истины, улучшения Мира к лучшему. Поэтому совместное распространение найденной полезной информации во всеобщее благо.

Стоить осознать, что если мы выполним с Вами все шаги по выходу из матрицы у нас появятся свободные деньги, соответственно нам не надо будет работать так много как сейчас, и также нам не нужны будут кредиты.

На примере велосипеда Вы увидели как можно избавиться от финансовой зависимости, а именно базы матрицы — постоянного круговорота потребления.

Вы скажете, ну хорошо, сделали мы эти шаги, но как отразится это на главных мира сего? Они как управляли нами так и будут! Но это вовсе не так. Суть матрицы, благодаря которой они нами управляют— финансовая зависимость. Мы, прекращая покупать, потреблять всё то, что они впихивают нам через рекламу на улице и сети, лишим их дохода. И соответственно силы, а также влияния над нами. Согласитесь, сложно управлять тем, кто обладает свободной волей и не зависим.

Совершая эти шаги, Вы будете здоровы и лишите фармакологию, кстати, один из главных инструментов управления нами, огромных средств. Также Вы станете более умными, эрудированными и Вами уже сложно будет управлять через СМИ, которые также являются инструментом воздействия. И так далее. Матрица по сути это сорняк, который мы с Вами поливаем своим постоянным потреблением. А что будет если перестать поливать растение и устроить засуху? Верно. Сорняк помрёт.

Уже сегодня Вы можете начать перестать подкармливать это чудовище. Подключайте к этому процессу родных, близких, друзей. Верьте в себя, очищайте сознание и организм от хлама и тогда Ваш процесс по выходу пройдёт максимально быстро. Скажи Матрице – Прощай!