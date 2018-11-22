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Антисоветская игра для детей пройдёт в Ельцин центре

19:11. 22 ноября 2018 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Источник: myagkayasila.ru
Ельцин Центр анонсировал мероприятие для детей с весьма идеологическим подтекстом — игру «Дефицит».

Ребята должны будут «вступить в схватку за товар своей мечты».

«Приглашаем прогуляться по советским магазинам 1970–1980-х годов. Зачем нужны были талоны? Какие препятствия встречались советским гражданам на пути к покупке заветного товара, на какие хитрости нужно было идти, чтобы заполучить желаемое? Ответить на эти и многие другие вопросы поможет экскурсия по выставке «Страна отдельных недостатков» и настольная игра «Дефицит».

То есть детей будут пугать «страшным совком».

Им не расскажут о том, что директор КГБ Юрий Андропов в 1977 году бил тревогу, предупреждая об агентах влияния, которым поставлена задача

«способствовать качественным изменениям в различных сферах жизни нашего общества, и прежде всего в экономике, что приведет в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов».

Детям не расскажут всей правды — о том, что дефицит товаров в СССР создавался намеренно, был одним из инструментов«мягкой силы», а не следствием несостоятельности социалистического строя.

«Одним из направлений нагнетания социального напряжения в обществе стало искусственное создание проблем с обеспечением населения товарами народного потребления, в первую очередь — продовольственными. С середины 80-х годов прошлого столетия во многих городах и населённых пунктах с прилавков магазинов постепенно исчезали не только деликатесы, но и продовольственные товары повседневного спроса. Этот процесс нарастал из года в год.

Дефицит был создан искусственно, причем не на стадии производства, а в сфере распределения».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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