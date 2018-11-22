Александр Дугин. Пропасть между русским и западным человеком

Концептуал СМИ Как нам понять Запад?

Философ Александр Дугин рассказывает о том, почему мы должны понимать, чем живёт глобалистский леволиберальный Запад. Почему Жак Лакан и его топология – ключ к пониманию постмодерна. Как через кольца Борромео связаны сознание и реальность западного человека, как это обосновывает искусственный интеллект и виртуальные миры.



О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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