Александр Дугин. Пропасть между русским и западным человеком
19:11. 22 ноября 2018 Просмотров - 208 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как нам понять Запад?
Философ Александр Дугин рассказывает о том, почему мы должны понимать, чем живёт глобалистский леволиберальный Запад. Почему Жак Лакан и его топология – ключ к пониманию постмодерна. Как через кольца Борромео связаны сознание и реальность западного человека, как это обосновывает искусственный интеллект и виртуальные миры.
О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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