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Александр Дугин. Пропасть между русским и западным человеком

19:11. 22 ноября 2018 Просмотров - 208 Один комментарий Опубликовал:

Как нам понять Запад?

Философ Александр Дугин рассказывает о том, почему мы должны понимать, чем живёт глобалистский леволиберальный Запад. Почему Жак Лакан и его топология – ключ к пониманию постмодерна. Как через кольца Борромео связаны сознание и реальность западного человека, как это обосновывает искусственный интеллект и виртуальные миры.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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