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За Папанина

23:59. 21 ноября 2018 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:


Несмотря на то, что свое отношение к затее с дополнительными переименованиями аэропортов в рамках имитации патриотической деятельности уже высказывал https://colonelcassad.livejournal.com/4586604.html, товарищи завалили личку призывами не допустить появления в Мурманске "аэропорта Николая II" и использовать медийный ресурс для влияния на результаты, тем более что там отрыв от Папанина копеечный. Само собой там как обычно легко могут подкрутить или скрутить голоса в пользу "правильной кандидатуры" (как уже отмечали товарищи, организаторы конкурса совсем нечужды накруткам https://periskop.livejournal.com/1920554.html, что совсем не удивительно – 10 лет назад также накручивали Николашку в пику Сталину в конкурсе "Имя России", но потом передумали и решили, что "победил" Александр Невский), но по просьбам трудящихся – вот ссылка https://xn--80adjaaqabpiqn.xn--p1ai/members/murmansk , заходим, голосуем за Папанина, прокатываем клоунов-царебожников. Проголосовал сам, передай другому.

Прости нас, Государь…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Мурманск, Николай II, папанин
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