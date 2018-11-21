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Тайна и значение обережных узоров. Лизавета Пташечка. Часть 1

08:56. 21 ноября 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Тайна узоров и оберегов.

Автор-сказительница – Лизавета Пташечка
Часть 2 – https://youtu.be/4ZRUtIBGiSM

Раньше люди видели мир иначе, возможно, тоньше, возможно, наоборот, объёмнее, но точно они видели кое-что ещё за рамками научной картины мира, что нам сейчас почти недоступно. И следы этого видения или ведания сохранились в нашей культуре.
Почему с войны чаще возвращаются те, кого ждут?
Зачем от сглаза прикалывают булавочку и как она работает?
Для чего наши предки украшали резьбой, росписью и вышивкой все предметы, которыми пользовались в быту?
Давайте посмотрим на мир в той его части, которую видел наш народ, но ещё не описала современная наука. Вдруг, там найдётся что-то полезное и для нашей сегодняшней жизни?

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Источник: www.youtube.com

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