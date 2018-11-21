Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2018

На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем 20 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Острожского.

«Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и он безотлагательно эвакуирован в ближайший госпиталь», — сообщили в бригаде.

Отмечается, что на место происшествия прибыли представители Военной службы спасения, военной прокуратуры и Нацполиции.

«Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет», — добавили в бригаде.

По данным ГУ Нацполиции в регионе, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин произошёл взрыв. В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

Позже выяснилось, что причиной взрыва стал разрыв артиллерийского снаряда. По словам одного из военных, сегодня на полигоне проводились учебные стрельбы. Во время них артснаряд упал и разорвался недалеко от группы военнослужащих, которые готовили военную технику к движению.

«Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое», — сообщил очевидец.

Также известно, что уже начато уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе.

«Зарегистрировано уголовное производство в ст. 425 ч. 3 УК Украины, на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и Национальная полиция», — сообщают в полиции.

Отметим, ст. 425 ч. 3 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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