Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2018
- 10:08 К 4-ой годовщине комендантского полка.
- 06:15 Позиции ВСУ взорвались после обстрела Горловки (ФОТО).
- Вчера 21:57 До прихода к власти Порошенко никаких националистических настроений у украинцев не было – боец ДНР.
- Вчера 21:43 Точный выстрел: на Донбассе пуля прошила мозг молодого карателя (ВИДЕО).
- Вчера 20:08 Корреспонденты NF выехали на Докучаевский фронт в ожидании провокаций со стороны ВСУ.
- Вчера 19:27 Артиллеристы ВСУ обстреляли своих и ранили сослуживца.
К 4-ой годовщине комендантского полка
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Позиции ВСУ взорвались после обстрела Горловки (ФОТО)
Очевидцы обнародовали кадры зарева пожара после взрывов на позициях ВСУ под Горловкой.
После обстрела со стороны карателей пригорода Горловки на позициях украинских боевиков у пгт. Курдюмовка прогремели взрывы и полыхнуло пламя. Отметим, что из этого района ВСУ часто наносят удары по Донецкой Народной Республике.
По данным представительства ДНР в СЦКК, перед взрывами в районе посёлка городского типа были зафиксированы обстрелы со стороны н.п. Жованка по н.п. Зайцево, было выпущено 15 гранат из автоматического гранатомёта (АГС), также применялось стрелковое оружие.
Кроме того, местные жители сообщали о том, что в ночь на 20 ноября враг применял БМП и артиллерию, после чего позиции оккупантов и взорвались.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
До прихода к власти Порошенко никаких националистических настроений у украинцев не было – боец ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Точный выстрел: на Донбассе пуля прошила мозг молодого карателя (ВИДЕО)
В Днепропетровском военном госпитале медики пытаются спасти украинского оккупанта, получившего тяжёлое ранение на Донбассе.
«В критическом состоянии на вертолёте с Донбасса в Днепр доставляют тяжелораненого воина Ивана. Счёт идет буквально на минуты… Возле Новотроицкого вражеская пуля прошила ему мозг насквозь», — говорится в сюжете украинского пропагандистского телеканала.
По словам врачей, у 26-летнего боевика уже начался отёк мозга. Сейчас военный дышит с помощью аппарата, шансы выжить у него минимальные.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Корреспонденты NF выехали на Докучаевский фронт в ожидании провокаций со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Артиллеристы ВСУ обстреляли своих и ранили сослуживца
На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем 20 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Острожского.
«Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и он безотлагательно эвакуирован в ближайший госпиталь», — сообщили в бригаде.
Отмечается, что на место происшествия прибыли представители Военной службы спасения, военной прокуратуры и Нацполиции.
«Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкое, угрозы жизни военнослужащего нет», — добавили в бригаде.
По данным ГУ Нацполиции в регионе, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин произошёл взрыв. В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.
Позже выяснилось, что причиной взрыва стал разрыв артиллерийского снаряда. По словам одного из военных, сегодня на полигоне проводились учебные стрельбы. Во время них артснаряд упал и разорвался недалеко от группы военнослужащих, которые готовили военную технику к движению.
«Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое», — сообщил очевидец.
Также известно, что уже начато уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе.
«Зарегистрировано уголовное производство в ст. 425 ч. 3 УК Украины, на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и Национальная полиция», — сообщают в полиции.
Отметим, ст. 425 ч. 3 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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