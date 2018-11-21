Существует ли экстренная (само)помощь при стрессе? Да, конечно..

ЛОБНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Положите одну ладонь на лоб, другую на затылок. Держа руки в таком положении, проговорите то, что вас волнует, при этом глубоко дышите.

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Психологи утверждают, что проблема, проговорённая вслух, уже наполовину решена.

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Если вам сложно говорить по каким-либо причинам, просто подумайте о том, что вас волнует.

ЛЗК отражает наше природное интуитивное знание о способах снятия стресса и боли.

Часто, даже не замечая этого, во время стресса или боли мы прикасаемся ладонью к голове или кладём руки на больное место. Возможно, вы вспомните как в детстве, пытаясь успокоить вас, мама клала руки вам на голову.

Это и есть наше природное интуитивное знание о методах коррекции стресса и боли.

Прикасаясь ко лбу, мы обеспечиваем приток крови к лобным долям мозга.Эта часть мозга отвечает за анализ, переосознание и переоценку ситуации, за поиск новых путей решения проблем и видение новых перспектив.

В затылочной части мозга находится зона, воспринимающая зрительные образы, которые затем сохраняются в памяти. То есть, можно сказать, что эта зона – хранилище нашего прошлого опыта. Прикладывая руки к этой области мы стимулируем кровообращение в этой зоне и таким образом как бы«промываем», стираем стрессогенные ситуации / образы, хранящиеся в нашей памяти.

Одновременное стимулирование кровообращения в лобовой области даёт возможность по новому оценить ситуацию и найти новые пути / перспективы возможного выхода из неё.

При этом не забывайте глубоко дышать. Если одновременно с ЛЗК вы используете глубокое брюшное дыхание, кровь активно насыщается кислородом и процесс идёт гораздо эффективнее. Воздух также стимулирует все процессы «промывания» и разблокирования, о которых говорилось выше, и они происходят ещё более эффективно. Также воздух обладает способностью к вентиляции и таким образом растворяет и уносит с собой ваши негативные переживания и очищает ваше внутренне пространство для нового видения.

Для усиления эффекта вы можете использовать очищающее дыхание.

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Лобно - затылочная коррекция (ЛЗК) один из самых важных инструментов кинезиологии «Три в одном».

Буквально это означает — обхват ладонями лба и затылка (по проекции верхней линии ушей).

Рассмотрим, какое действие она оказывает и для чего применяется.

ЛЗК при проведении коррекции кинезиологом, дает эффект успокоения и более ясной работы мысли. Происходит прилив крови и энергии, в лобные доли мозга и зрительные зоны на затылке.

Каким образом это происходит? В этой статье я представлю подход Востока и Запада.

Восточный подход. При ЛЗК происходит стимуляция зон мозга в проекции обхвата ладоней — шишковидной железы, таламуса и гипоталамуса. По представлениям древних шишковидная железа развивает внутреннее видение.

Гипоталамус и гипофиз управляют работой гормональной системы организма, очень чувствительно реагируя на сознательное и подсознательное мышление, а также информацию, получаемую от зрительных и обонятельных рецепторов.

Шишковидная железа заряжена положительно, а гипоталамус — отрицательно. И в единстве эти две железы образуют очень мощную силу. По даосским представлениям в этом месте концентрируется дух человека, являющийся источником силы.

Зону в глубине мозга, по проекции верхней линии ушей еще называли Хрустальный Дворец Мозга, усиливая концентрацию в этом месте (то что происходит при ЛЗК) человек улучшает контроль за своими сознательными и бессознательными действиями.

Стимулирование энергии в этой зоне улучшает память и поддерживает хорошую мыслительную способность.

Также частью Хрустального Дворца является Гипофиз, находящийся внутри за переносицей. Гипофиз имеет точку проекции на середине лба и эта зона при ЛЗК также стимулируется. Когда точка гипофиза активна, человек ощущает себя мудрым. Если же она закрыта, человеку трудно принимать решения.

Таким образом, стимуляция зон при ЛЗК стимулирует у человека: внутреннее видение, улучшает работу гормональной системы, мыслительные способности и память, увеличивается решимость — сила духа, человек становится мудрее.

Западный подход. Ученые психологи, физиологи и биологи постоянно исследуют работу различных отделов мозга. Буквально не так давно выяснили удивительную роль лобных долей мозга.

Эта зона активизируется и включается в работу, когда перед человеком возникает задача, которую он еще не решал. Она отвечает за принятие решений, простраивание разных вариантов, просчитывание хода событий.

На работу мозга затрачивается огромное количество энергии, поэтому задачи, которые однажды уже были решены (например, какое поведение выбрать в определенной ситуации), повторно не решаются.

Информация о пути решения извлекается из банков памяти, и решение копируется без обдумывания. Это значит, что если перед вами встала ситуация выбора (а мы делаем в течение дня тысячи выборов) лобные доли мозга активизируют воспоминания, хранящиеся в заднем полушарии мозга, которые логически связаны с происходящим событием. И ситуация решается похожим образом.

Проблема возникает тогда, когда решение принятое очень давно (например, в глубоком детстве) до сих пор на «автомате» повторяется, и человек не знает, как это изменить.

Когда мы с помощью ЛЗК стимулируем работу лобных долей, человек имеет возможность ещё раз пересмотреть, когда-то принятое решение и выработать новую стратегию поведения!

При стимуляции зоны затылка (глазные проекции), стимулируются воспоминания и зрительные образы.

Таким образом, при проведении ЛЗК у человека усиливаются воспоминания событий эмоционально связанных с настоящей проблемой, происходит их переосмысление и выбор нового варианта действий!

Во время «застревания» человека в негативной эмоции возникает гипертонус мышц лба и затылочной области, в результате чего происходит нарушение кровотока. Мозг не получает достаточного питания, накапливается молочная кислота, происходит закисление мозга. Человек не может эффективно мыслить.

При проведении ЛЗК мышцы расслабляются, восстанавливается питание мозга и способность мыслить.

Глушко Светлана

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Источник: cont.ws