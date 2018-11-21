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Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России вслед за другими иностранными торговыми марками и ритейлерами

19:56. 21 ноября 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

Сеть гипермаркетов Castorama прекращает работу в России, а также в Испании и Португалии. Об этом сообщается в отчете владельца сети, британской компании Kingfisher, за третий квартал 2018 года, опубликованном 21 ноября.

Уход Castorama с рынков этих стран в Kingfisher объясняют изменением своей стратегии. "Это позволит нам применять нашу стратегию с большим вниманием и эффективностью на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь, и создать хорошие дома, улучшив жилищные условия, доступные для всех", - приводятся в документе слова генерального директора Kingfisher Вероник Лори.

В настоящее время сеть Castorama в РФ насчитывает 20 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми и других городах. Закрыть их планируется в течение будущего года, сообщает РБК со ссылкой на представителя Kingfisher.

В рамках выхода с российского рынка Kingfisher готова рассмотреть как продажу сети Castorama целиком, что, по словам собеседника агентства, было бы предпочтительнее, так и по частям. Говорить о возможных претендентах на покупку сети в РФ пока рано, поскольку процесс только начался, добавил представитель компании.

Согласно данным агентства "INFOLine-Аналитика", в России Castorama по итогам 2017 года заняла четвертое место по обороту среди крупнейших DIY-ретейлеров, уступив Leroy Merlin, "Петровичу" и OBI. Первый магазин Castorama в России был открыт в 2006 году в Самаре.

Напомним, в конце 2017 года об уходе из России объявили сразу два иностранных ритейлера - финская компания Stockmann и британская Laura Ashley. Stockmann ранее лишь хотела закрыть три универмага, а также ликвидировать российскую сеть магазинов модной одежды Lindex и оставшиеся магазины Seppala (они стали закрываться еще в 2014 г.). Однако в итоге Stockmann после нескольких убыточных лет решила полностью уйти из российской розницы, договорившись о продажесвоих универмагов компании Reviva Holdings, владельцу российского франчайзи сети универмагов Debenhams.

Начиная с 2014 года, когда Россия после присоединения Крыма столкнулась с экономическими санкциями и кризисом, страну покинули такие зарубежные бренды, как New Look, Esprit, OVS, River Island, Desigual, American Eagle Outfitters, Seppala, Lindex, Gerry Weber, UGG Australia и многие другие.

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Источник: www.newsru.com

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