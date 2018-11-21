Рубеж лейтенанта Фирстова. Еще один подвиг героев-панфиловцев

Источник: www.aif.ru

11 саперов в ноябре 1941 года смогли на пять часов задержать продвижение к Москве двух десятков немецких танков и сотен гитлеровских солдат.



Памятник 11 героям

Подвиг 28 героев-панфиловцев в битве под Москвой в последнее время является поводом для ожесточенных споров между историками и общественными деятелями, придерживающимися разных точек зрения на эти события.

Сторонники версии о том, что события у разъезда Дубосеково являются от начала и до конца выдумкой советской пропаганды, вольно или невольно, ставят под сомнение героизм бойцов и командиров Красной Армии. Вместо этого внушается мысль — «фашистов закидали трупами, взять Москву немцам помешал мороз».

За время спора о подвиге 28 панфиловцев обе стороны многократно приводили аргументы в защиту своих позиций. В тени, однако, оставался важный момент — стойкость советских солдат в бою у Дубосеково не была уникальным событием. Тот бой, оставшийся в истории благодаря журналистам, стал символом, памятником всем, кто стоял насмерть у стен Москвы.

В год 40-летия битвы за Москву, в 1981 году, на 114-м километре Волоколамского шоссе был открыт памятник «Взрыв». Из-под колес немецкой танкетки как бы вырывается взрыв — его лучи сделаны из листов нержавеющей стали. У нее перебиты траки и дуло пушки. Памятник облицован красным уральским гранитом.

Этот монумент посвящен памяти героев-панфиловцев, но не 28, а 11, чей подвиг остался в тени событий у разъезда Дубосеково.

Мемориал 11 сапёрам «Взрыв» на 114-м километре Волоколамского шоссе. Фото: Commons.wikimedia.org

Группа прикрытия

16 ноября 1941 года полки 316-й дивизии генерала Панфилова вели ожесточенные оборонительные бои с немцами на Волоколамском направлении. В этот день и произошел знаменитый бой у Дубосеково, в котором участвовали бойцы 1075-го стрелкового полка.

Неподалеку держал оборону 1077-й стрелковый полк, против которого действовало не менее двух полков противника и несколько десятков танков. К 18 ноября положение 1077-го полка стало угрожающим и командование отдало приказ отойти на следующий рубеж обороны.

Отход полка должны были обеспечивать три группы прикрытия. На центральном направлении прикрывать отход было поручено взводу саперов под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова. В группу Фирстова вошли младший политрук Алексей Павлов, помощник командира взвода Алексей Зубков и красноармейцы Павел Синеговский, Глеб Ульченко, Василий Семенов, Прокофий Калюжный, Ерофей Довжук, Василий Манюшин, Петр Гениевский и Даниил Матеркин.

Саперы лейтенанта Фирстова до 18 ноября зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. На их счету было 15 взорванных мостов, многие из которых взлетали на воздух вместе с гитлеровцами. Всего за саперами-панфиловцами числилось до 300 уничтоженных гитлеровцев.

Но на позиции у деревни Строково саперам предстояло выступить в качестве обычных пехотинцев. Тяжелого противотанкового вооружения в их распоряжении не было — только гранаты и бутылки с горючей смесью. И боевая задача: сдерживать натиск как можно дольше, чтобы полк успел подготовиться к обороне нового рубежа.

Пять часов мужества

Около 10 утра 18 ноября 1941 года на позиции бойцов младшего лейтенанта Фирстова двинулись гитлеровцы общей численностью до батальона пехоты при поддержке двух десятков танков.

Немцы двигались несколькими группами, очевидно, не рассчитывая в этом месте наткнуться на ожесточенное сопротивление. Но панфиловцы встретили их шквальным огнем, отсекая пехоту от танков. Политрук Павлов, получивший боевое крещение ещё в сражениях с японцами на озере Хасан, первым поднялся из окопа и бросил связку гранат в немецкий танк, подбив его. Примеру политрука последовали ещё несколько бойцов, после чего немецкая атака захлебнулась.

Гитлеровцы подтянули дополнительные силы и начали новую атаку. Однако и она не принесла успеха фашистам.

Бой горстки красноармейцев против многократно превосходящих сил противника растянулся на пять часов. За это время бойцы лейтенанта Фирстова убили и ранили несколько десятков немцев, сожгли два танка и еще пять серьезно повредили.

Но силы панфиловцев были не безграничны. Последний натиск немцев встречали трое — лейтенант Фирстов, а также красноармейцы Семенов и Гениевский. Остальные к тому времени были либо убиты, либо тяжело ранены.

Около трех часов дня гитлеровцы захватили позиции саперов у деревни Строково.

Правда о немецком «благородстве»

О судьбе саперов лейтенанта Фирстова в ноябре 1941 года в 1077-м полку так и не узнали. Было понятно только одно — они выполнили поставленную боевую задачу, задержав противника на достаточное время.

Определенная ясность наступила в начале июня 1942 года, когда у деревни Строково представителями военной прокуратуры было вскрыто захоронение, в котором оказались тела 10 советских солдат. Жители деревни рассказали о подробностях боя.

Наступавшие фашисты были в бешенстве от того, что на преодоление сопротивления маленького отряда саперов пришлось потратить практически весь короткий зимний световой день.

Младшего лейтенанта Фирстова, захваченного раненым, но живым, нацисты бросили умирать на дороге, запретив местным жителям приближаться к нему. Затем один из гитлеровцев, подойдя к раненому, задушил его ремнем. Тело оставили на дороге, и по нему проезжали немецкие танки и автомашины.

Военные врачи, осмотревшие трупы других советских солдат, обнаружили, что некоторые из них также были захвачены тяжелоранеными и подверглись истязаниям. Политруку Павлову разбили череп ударом приклада и воткнули нож в горло, красноармейцу Гениевскому срезали верхнюю губу и нос, красноармейцу Семенову разбили голову и добили в упор из автомата. Над телами тех, кого не удалось взять живыми, подонки также поглумились.

Эти зверства зафиксированы в официальном акте, который хранится в Центральном архиве Минобороны. Как видно из этого случая, упорное сопротивление советских солдат вызывало в оккупантах исключительно ненависть к «недочеловекам».

Взвод, награжденный посмертно

10 саперов-панфиловцев были похоронены в братской могиле на юго-восточной окраине села Строково у школы 3 июня 1942 года. В похоронах приняли участие части 129-й отдельной стрелковой бригады 8-го гвардейского стрелкового корпуса и жители села Строково.

Почему же 10, если в бою участвовали 11? Как стало известно позднее, одному из саперов, Глебу Ульченко, все-таки удалось выжить. Немцы не заметили раненого бойца, и позднее его спрятали местные жители. Когда началось контрнаступление советских войск и Строково было освобождено, красноармеец Ульченко вернулся в действующую армию. К сожалению, до победы он не дожил — в марте 1943 года после очередного тяжелого ранения Глеб Ульченко умер в госпитале.

Летом 1942 года командование представило всех участников боя у деревни Строково к присвоению звания Героев Советского Союза (посмертно). «Наверху», однако, решили наградить погибших саперов орденом Ленина. Решение о награждении было утверждено в августе 1942 года. Это единственный случай в Великую Отечественную войну, когда сразу целый взвод саперов был награжден высокой правительственной наградой.

Подвиги и сомнения

К подвигу 11 панфиловцев некоторые «разоблачители мифов» предъявляли примерно те же претензии, что и к подвигу их 28 товарищей. Дескать, в одних источниках преувеличивали количество подбитых саперами танков, в других говорили о том, что погибли все, что тоже, как оказалось, не совсем точно.

Много претензий было и к памятнику, открытому в 1981 году — и стоит он не на том месте, где шел бой, и немецкая самоходно-артиллерийская установка «Штуг III», ставшая основой композиции, не принимала участия в атаке на деревню Строково.

Но герои-панфиловцы стояли насмерть не ради наград и мемориалов. Главной наградой за их мужество стала непокоренная врагом Москва. А если потомки усомнились в подвиге бойцов генерала Панфилова, то это проблема самих потомков, а не тех, кто жертвовал собой морозной осенью 1941 года.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru