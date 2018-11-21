Российских нищебродов власть пугает войной, чтоб не ныли

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вспомнить о лишениях и ужасах войны посоветовала сенатор-единоросс Екатерина Лахова гражданам, недовольным скудным содержанием потребительской корзины. Так она прокомментировала эксперимент по выживанию на 3500 рублей, который проводил на себе саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко.

Напомним, сесть на диету парламентарий решил после скандального заявления теперь уже экс-министра областного правительства Натальи Соколовой относительно того, что на 3500 рублей (именно столько составляет продуктовая корзина в регионе) можно нормально питаться. Как тогда выразилась чиновница, «макарошки всегда стоят одинаково».

Три недели после этого Бондаренко подвергал свой организм жестким ограничениям, пытаясь составить свой рацион, исходя из своих временно малых возможностей. К концу срока, по его словам, он чувствовал сильную слабость, раздражительность, рассеянность и постоянное чувство голода.

Так, опытным путем депутат пришел к выводу, что потребительская корзина не должна быть ниже 10 тысяч рублей при установленном прожиточном минимуме на уровне не менее 20 тысяч рублей (сейчас прожиточный минимум в стране — 10 326 рублей).

Бондаренко также призвал последовать его примеру других депутатов и министров, чтобы «почувствовали на себе последствия тех важных решений, которые они принимают для граждан России».

Однако пока, насколько известно, эстафету экспериментального голодания из тех, к кому он обращался, не подхватил.

Член Совета Федерации от Брянской области Лахова, комментируя ситуацию, признала, что выжить на 3500 рублей, действительно, трудно. Но недовольным посоветовала вспомнить о более тяжелых военных временах.

Люди, по ее словам, «тогда выживали, как могли», но, несмотря на это, сумели остаться разумными и сохранить «светлые головы».

«Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — задается она вопросом.

По ее собственному признанию, сама она время от времени питается одной гречкой — «полезно для здоровья»!

Вместе с тем, Лахова понимает, что размер продуктовой корзины надо увеличивать. Проблема в том, что это, как она считает, далеко непросто.

«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть», — резюмировала сенатор.

В общем, она права, безусловно, в том смысле, что дилетанты не должны руководить государством. Но еще важней, наверное, чтобы те, кто все-таки оказался у руля, осознавали степень ответственности за каждое сказанное ими слово и каждый поступок.

А судя по тому, какие заявления делают в последнее время, так называемые «слуги народа», создается впечатление, что они вообще не задумываются над тем, как и чем это слово их отзовется.

Отчего так происходит, и почему некоторым, действительно, лучше жевать, чем говорить?

— Понимаете, они искренне уверены, что мир состоит из них одних, — рассуждает директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Что ум, честь и совесть выдаются прямо пропорционально доходу. И поэтому тот, кто богат (это, кстати, протестантская этика) — тот и прав. Остальные — кто не сумел разбогатеть — просто дураки и бездельники. А поскольку уровень культуры, образования и вообще чего бы то ни было при этом держится около нуля, то они не только так думают, но и так говорят.

Нас с вами они не боятся. Мнение людей их не интересует. Они закапсулировались абсолютно у себя там — внутри своего счастливого мира.

И понимаю, что хуже всего это как раз в России, потому что наш человек, он даже не столько материальных благ хочет, сколько справедливости. Поэтому, когда для нас для всех станет очевидно, что их позиция несправедлива, мне их будет очень жалко.

Дело не в том, что будет революция — это тоже еще оптимистичный вариант. А просто будет ситуация, при которой не только они отгородятся от общества, но общество отгородится от них. Как это было в конце 80-х. И когда потом три пьяницы подписали договор о ликвидации Союза, и Союз сделать ничего не мог. Потому что народ сказал: «Ребята! Вы там с товарищем Павловым едите бисквиты, вот доедайте их дальше. Нас не трогайте».

Выяснилось, что великую державу защищать некому. Страна, которая может уничтожить весь мир не может защитить себя.

Это вот как раз тот самый случай, когда элита оторвалась.

Но почему она оторвалась?

Во многом потому, что она молодая. Потому что в элите оказались люди, которые мало, что знают, мало, что понимают. Но зато очень хорошо умеют грести под себя.

«СП»: — Но Екатерина Лахова далеко не дебютантка в политике…

— Я имею в виду молодость социального слоя, а не возраст. То есть, они пока еще недостаточно сытые, а даже те, кто сытые, недостаточно уверенные в себе. Это же в некотором смысле неуверенность внутренняя.

Вот эта их постоянная демонстрация своего превосходства, это чтоб лишний раз самим себе доказать, что они лучше других.

«СП»: — Может, хорошую кадровую чистку пора провести, чтобы все это не обернулось социальным взрывом, в конце концов?

— Кто будет это делать, когда они там все такие? Просто умные молчат, а дураки говорят.

Почему они так легко несут эту чушь? Потому что они выражают некую общую позицию большинства (не всех, конечно), но большинства элиты. Да еще — повторюсь — исходят из позиции, что ум раздается пропорционально доходу. Что если ты богат, то, значит, умный, а беден — дурак.

Просто не очень умные представители элиты это высказывают, а более умные держат это откровение про себя. Но они же едины в этой позиции. Кто их будет чистить? Для того чтобы перевернуть мир, нужно иметь точку опоры.

«СП»: — Но тогда перспективы наши печальные, если люди такого уровня составляют элиту страны…

— А после серьезного социального стресса, который был в 80-е, ничего другого не могло случиться. То же было после гражданской войны в Соединенных Штатах. Просто это было 150 лет назад, они это пережили. Мы переживаем в 21 веке. Вся разница.

И на фоне тех, что пришли там к власти после Линкольна, наши — добрые порядочные люди, можно сказать. Что делать. После встряски наверх поднимается известная субстанция. Будем считать, что пена — чтобы литературно звучало. Это естественный процесс, но нам с вами от этого не легче.

Да, они оторвались, конечно, абсолютно…

Помните госпожу Васильеву, которая говорила «маленькие зеленые человечки», называя так всю армию.

«СП»: — Хорошо себя дама чувствует, несмотря на все перенесенные «страдания»…

— Да, женщина, которая с трудом закончила три класса, а все остальное исключительно обаянием, которая ничего вообще делать не умеет, она богата и счастлива. Почему она должна нас с вами уважать? За что? Да, мы работаем, делаем что-то, но мы же ничего с этого не имеем.

Она же ничего в жизни сама никогда не делала, но живет в 13-комнатной квартире и взвешивает золото на весах.

Сама социальная система создана так, что она таких людей выдвигает вперед. У нас, что начальник ее сильно пострадал? Тоже не пострадал.

Они смотрят и понимают — это их мир. Собственно, они и нам говорят — что это их мир, им в нем жить комфортно, а все остальные могут идти, куда хотят.

«СП»: — Только люди перестают верить в добро и справедливость, когда зло торжествует.

— Это — не зло. Холод зимой, это не зло, это естественное состояние. Но все равно надо утеплять дома. А из чего, как говорилось в одной американской книжке, можно сделать добро, когда кругом только зло? Из зла.

Вот когда они несут очередную глупость, они, таким образом, наносят вред самой своей конструкции. Пока они сами борются с собой, точнее их длинные языки.

Назначать на высокие должности нужно хотя бы умных, но так задача никогда не ставилась.

«СП»: — А существует понимание, что надо что-то менять?

— Понимание есть. А вот как менять? Потому что вряд ли умение прыгать со скалы может быть главным критерием оценки молодой элиты. Предполагать, что из этого автоматически вырастут эффективные управленцы, не стоит.

И американская элита в конце 19 века формировалась, не благодаря, а вопреки. Просто ребята все съели во время гражданской войны (там караваны шли с Юга на Север награбленного имущества), а потом выяснилось, что надо как-то жить после этого. И вот тут им пришлось выдержать соревнование на эффективность.

«СП»: — Нашим некоторым депутатам зарплаты в 380 тысяч не хватает, значит, есть еще «резервы для совершенствования»…

— Но дело даже не в том, что им платят такую сумму. За какие успехи наши депутаты, которых если разогнать, думаю, народ только через месяц заметит, вообще получают зарплату.

Есть такая грустная шутка — я полностью её разделяю: давайте деньги на операции детям давать из бюджета, а зарплату депутатам собирать эсэмэсками. И посмотрим, сколько соберут.

Сам принцип, когда вы попадаете во власть и становитесь материально существенно обеспеченней всего остального населения страны, он и порождает такое отношение к обществу.

Кстати

Официальный доход Лаховой за прошлый год составил 5 миллионов 660 тысяч 232 рубля — 471 тысяча 686 рублей в месяц.

Светлана Гомзикова

Источник: voicesevas.ru