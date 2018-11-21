Разговор с Джорджем Соросом: невинное начало больших перемен

Источник: www.km.ru

Миллиардер прямым текстом объяснил, что в долгосрочной перспективе у него в Латвии совсем другие интересы.



В далеком 1992 году мне довелось встретиться с тогда ещё малоизвестным латвийскому обществу миллиардером и филантропом Джорджем Соросом. Миллиардер приехал в Ригу, чтобы начать внедрять в постсоветское латвийское общество идеи так называемого открытого общества и другие вещи, важные для демократии.

Прослушав выступление господина Сороса в Риге и оказавшись с ним позже один на один в неформальной обстановке резиденции Латвийского культурного фонда в Юрмале, я с юношеской наивностью спросил: зачем вам, мистер Сорос, все это нужно? Неужели вам некуда вкладывать деньги?

Ответ меня, мягко говоря, изумил. Миллиардер прямым текстом объяснил мне, что в долгосрочной перспективе у него здесь совсем другие интересы, а все, что он публично заявляет, это просто прикрытие для общественности.

Этот ответ мне запомнился. Но должно было пройти ещё лет двадцать, чтобы я осознал истинный смысл его слов. Наблюдая за деятельностью финансируемых господином Соросом организаций, за долей его стипендиатов в госуправлении, СМИ и спецслужбах, понимаю, что свои цели «филантроп» по большей части уже достиг.

Я никогда не воспринимал Сороса как отдельную личность, которая работает только на себя и представляет только свои собственные меркантильные интересы. Скорее, он воплощает в конкретных странах мира интересы определенных — не только американских — финансовых и политических групп. Каковы эти интересы? Ничего нового под Луной — это деньги и власть, или наоборот, как вам больше нравится.

В разговорах о сумме, потраченной на «поддержку демократии» в Латвии, в публичном пространстве прозвучала цифра — 90 миллионов долларов США. Это деньги, которые Сорос вложил в поддержание деятельности своих организаций со времени прихода в Латвию.

Что можно получить за 90 миллионов?

Теперь посмотрим, что получили за эти деньги «филантроп» и члены его «клуба», среди которых есть и такие известные фамилии, как Ротшильды.

1. Самое заметное — это 11 миллиардов 26 миллионов (на 28 августа 2018 г.) евро внешнего долга, созданного совместно с латвийскими чиновниками, что составляет 5728,8 евро на каждого жителя, или 11 000 евро на каждого экономически активного человека. Того самого внешнего долга Латвии, за обслуживание которого латвийские налогоплательщики платят почти 1 миллион евро в день (!)

Платежи за неполные три месяца равны 90-миллионному вкладу в развитие «демократии» в Латвии! Для Сороса и «клуба», надо признать, великолепный результат. А как подсчитал Госконтроль, при сохранении нынешней динамики роста долга и ухудшения демографической ситуации — даже если не брать новые кредиты — внешний долг к 2030 году составит уже не 11 000, а 21 000 евро на одного экономически активного жителя Латвии.

2. Банк Citadele. В спасение его предшественника — банка Parex —только официально было вложено 1,4–1,7 миллиарда (по разным оценкам) евро из денег налогоплательщиков, а он был продан членам «клуба» в Делаверский офшор за жалкие 70 миллионов. Причем этот платеж был отложен до того момента, когда «купленный» банк должен был начать получать прибыль.

Напомню, что 25% акций Citadele принадлежат одной из финансовых структур «клуба» — Европейскому банку реконструкции и развития (European bank of Reconstruction and Development, EBRD), который, по сути, и приказал (потому что обсуждений не было), чтобы спасенный за деньги латвийских налогоплательщиков банк был продан «серьезным международным инвесторам».

В результате ещё 22,4% акций Citadele принадлежат основанному американским финансистом Томом Коллинзом предприятию Ripplewood Holding. Благодаря объединению должностей мистер Коллинз является и членом совета директоров американской банковской и финансовой корпорации Citigroup.

Среди владельцев оставшихся 52,6% акций (их состав сильно запутан, как обычно бывает в проектах такого типа) стоит выделить двух уважаемых людей — бывшего председателя Федеральной резервной системы США Пола Волкера и бывшего президента Всемирного банка Джеймса Д. Волфенсона.

Другие владельцы — это инвесторы разных национальностей, среди которых есть и хедж-фонд Baupost Group, который, как полагается хедж-фонду, занимается рисковым менеджментом. Как известно, хедж-фонды играют важную роль в финансовом мире, но не всегда их деятельность прозрачна, что мы можем констатировать и в случае Citadele.

3. Освобождение латвийского финансового сектора от местных конкурентов и передача денег гарантийного фонда «павших» банков (Latvijas Krājbanka, Trasta komercbanka, ABLV) тому самому Citadele.

«Неправильный» капитал в Америке становится «правильным»

Между прочим, стоит посмотреть пристальным взглядом, например, на публикацию панамских «документов», которую так скоординированно ведут созданные Соросом структуры по всему миру: в Латвии этим занимается «центр аналитической журналистики» Re:Baltica, а роль глобального координатора взяла на себя ещё одна структура «открытого общества» — Международный консорциум журналистских расследований International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

Логическое продолжение этого процесса — крестовый поход именуемой «клубом богатых стран» Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), в которой отметились латвийские политики.

Особенно активны в этом плане магистр перевода и терминологии, выпускница Международного космического университета (International Space University) по специальности «управление бизнесом» министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и ее подчиненный, председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш, которые (несомненно, вместе с настоящими «грязными» деньгами) за полгода изгнали из финансового сектора Латвии не менее 2 миллиардов долларов, большая часть которых ушла в офшоры.

Крупнейшие и мощнейшие офшоры, или «налоговый рай», на данный момент — в штатах США Неваде, Южной Дакоте, Монтане, Вайоминге, Нью-Йорке и Делавэре. Конечно, есть и более мелкие, например, Каймановы острова, Люксембург, Кипр или Вануату, но после «панамских разоблачений» они сильно потрепаны и постепенно теряют обороты, а на этом поле усиливается американская монополия.

В свою очередь «компании-пустышки», с которыми борется Дана Рейзниеце-Озола, жертвуя фискальными интересами, идут из Великобритании и ее сателлитов, разных малых офшоров, а также из России, Китая и других стран Азии. «Офшоры» постепенно реабилитируются, а вот «пустышки» преследуются все сильнее и, в конце концов, находят убежище в каком-то из американских офшоров. Честно говоря, отдача от инвестиций (90 миллионов долларов) в латвийскую политическую, медийную среду и спецслужбы просто фантастическая!

Индейская душа

Не нужно строить иллюзий: то, что сейчас происходит в Латвии, ждет и все остальные страны, в которых крутится «неправильный» (то есть неподконтрольный глобальному клубу, куда входит и империя «открытого общества» Сороса) капитал. Латвия из-за её абсолютно лояльного истеблишмента только в очередной раз играет роль экспериментального полигона.

Это все, может быть, уже прошлое. Но не думаю, что «филантроп» и «клуб» остановятся на достигнутом, понимая, что выращенное в Латвии и находящееся сейчас у власти послушное чиновничество, а также поколение «носителей ценностей» сделают для них все, что они потребуют, и даже больше.

Латвия все больше напоминает Америку тех времен, когда туда пришли белые люди. И тогда «бледнолицые» предлагали индейским вождям стеклянные зеркальца и бусы, то есть «ценности», получая взамен золото и недвижимость — землю, воду, леса… Чуть позже, добавив к этой «коммерции» выгодную религию, белые люди просто прогнали аборигенов с их родной земли.

Между прочим, сейчас и в Латвии идет освобождение территории при помощи налога на недвижимость для единственного жилья, независимо от материального положения человека. Единственное, что не пришлось пережить тогдашним индейцам, — выбор из шести возможных вариантов пола вместо христианства.

Кащей в Латвии действительно бессмертный

Несмотря на все это, звучат и тревожные сигналы, и не только от отдельных, не зомбированных «ценностями» журналистов. Так, руководитель Госконтроля Элита Калниня публично высказала опасение, что госдолг и дальше будет расти, потому что бюджет создан с дефицитом. Предложение определить максимальный уровень для госдолга возглавляемое Даной Рейзниецей-Озолой Министерство финансов не поддержало.

Госконтролер подчеркивает, что все это происходит за счет ухудшения демографической ситуации (эмиграция продолжается, для радикальных изменений рождаемости и смертности нет никаких оснований), так что нарушается принцип ответственности перед будущими поколениями.

Те, кто в советское время слушал сказки и смотрел мультфильмы про Кащея Бессмертного, помнят, что его смерть находилась на кончике иглы, которая была запрятана в яйцо, а оно находилось в утке, утка в зайце и т.д. Чтобы добраться до кащеевой смерти, надо было поймать зайца, утку, найти яйцо…

Так вот я рискну утверждать, что «смерть Кащеева» латвийской отсталости скрывается в косности и недальновидности нашего правящего чиновничества и большей части жителей, чем умело пользуются внешние кредиторы. Так что здесь Кащей может не беспокоиться за свое бессмертие.

Автор: Игорь Мейя, председатель правления SIA Constructus LV



Источник: nstarikov.ru