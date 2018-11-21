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«Пусть муж платит ей зарплату!»

06:20. 21 ноября 2018 Просмотров - 165 2 коммент. Опубликовал:

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Неработающих россиян хотят обязать перечислять социальные взносы

Для этого они должны регистрироваться как самозанятые и отчислять 4% годового дохода, считает автор поправок в Налоговый кодекс, депутат Сергей Вострецов. При этом непонятно, с каких денег платить, если официальных доходов нет

Безработных россиян хотят обязать платить страховые взносы. Поправки в Налоговый кодекс подготовил депутат Сергей Вострецов. Он ссылается на то, что 18 миллионов трудоспособных россиян не имеют официального места работы, но имеют социальные гарантии и пенсию по старости.

 

Егор работает фотографом, официально нигде не трудоустроен, и теоретически его как раз коснутся поправки, предложенные Вострецовым.Если коротко, их суть в следующем: граждане, официально нигде не работающие, сами должны платить за себя социальные взносы.

А если не будут, то будут наказаны как неплательщики налогов. Фотограф Егор задает автору идеи и депутату резонный вопрос: «Эта инициатива абсолютно нелогична. Потому что если человек действительно не работает, с чего ему платить, собственно?».

И от какой суммы должны рассчитываться эти взносы, если у человека нет дохода? По мнению автора поправок Сергея Вострецова, это должно быть 30% от МРОТ, то есть примерно 3500 рублей. По задумке, от взносов освободят пенсионеров, тех, кто получают пособия по безработице, а также инвалидов, несовершеннолетних и студентов.

Остальным предлагается регистрироваться как самозанятым, по новому закону и платить 4% от годового дохода. А как быть женщинам, которые сидят дома с детьми? Кто за них будет платить эти взносы? Обо всем этом Business FM спросила у депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Вострецова. Его основная мысль: обязать всех платить налоги, чтобы, по его словам, «люди не висели в воздухе»:

 

— Если это внучок, который сидит у бабушки на шее, на ее пенсию, и пять-шесть лет говорит: «Бабушка, не мой фасон работать за 15-20 тысяч рублей». И бабушка его терпит, а государство говорит, что у нее маленькая пенсия, давайте тогда разберемся.

— А не ляжет ли этот дополнительный взнос на плечи бабушки?

— Знаете, если бабушка богатая и может платить еще и взносы за своего тунеядца, то это ее право, как и право родителей, у которых может быть денег и достаточное количество, но они не хотят, чтобы их дети работали, а хотят, чтобы они сидели дома, тогда пусть делают их самозанятыми, ипэшниками.

— Допустим, женщина не работает, сидит с детьми дома — частая ситуация. А вот муж работает, обеспечивает семью. В таком случае она будет считаться иждивенцем?

— У нас в советское время было сначала шесть месяцев, потом — полтора года по уходу за ребенком. Сейчас в России — три года. А если муж богатый и может содержать четверых детей, то тогда он сможет и оформить свою жену как самозанятую и платить за нее 4%.

— 4% от чего, если она не работает и у нее нет доходов?

— Тогда пусть идет работать. Оформится самозанятой и оформит себе зарплату. Пусть муж платит ей зарплату!

 

 

И хотя идея Вострецова многими была воспринята как попытка ввести «налог на тунеядство» и сделать бедных еще беднее, есть и другая сторона вопроса. Самозанятые и безработные наряду с теми, кто платит 13% НДФЛ, бесплатно пользуются медициной, образованием и получают пенсии. А когда кто-то пользуется чем-то, не платя налоги, это может вызвать вопросы у тех, кто их платит.

Предложения о том, чтобы обязать безработных платить страховые взносы и даже лишить их полисов ОМС, в последние годы власти обсуждают регулярно. Но выстраивать справедливые отношения в обществе все-таки стоит с другого конца.

 

 

 

 

Источник: www.bfm.ru

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  • 14361 12369
    Вячеслав 21 ноября 2018 в 6:32 Ссылка Пометить
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  • 13360 10382
    jackomb 21 ноября 2018 в 7:09 Ссылка Пометить
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    А может они просто обнаглели от своей безнаказанности? Вы посмотрите, что происходит в обществе. Если у тебя есть деньги, то тебе всё можно, а представьте если у тебя ещё и депутатская неприкосновенность, то действительно крышу снесёт, как у Вострецова. Мне кажется, что нам с вами пора прекратить их игры, пора показать этим блин слугам народа их настоящее место. Ка, пока не знаю, но терпение уже на исходе.

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