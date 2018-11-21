«Пусть муж платит ей зарплату!»

Неработающих россиян хотят обязать перечислять социальные взносы

Для этого они должны регистрироваться как самозанятые и отчислять 4% годового дохода, считает автор поправок в Налоговый кодекс, депутат Сергей Вострецов. При этом непонятно, с каких денег платить, если официальных доходов нет

Безработных россиян хотят обязать платить страховые взносы. Поправки в Налоговый кодекс подготовил депутат Сергей Вострецов. Он ссылается на то, что 18 миллионов трудоспособных россиян не имеют официального места работы, но имеют социальные гарантии и пенсию по старости.

Егор работает фотографом, официально нигде не трудоустроен, и теоретически его как раз коснутся поправки, предложенные Вострецовым.Если коротко, их суть в следующем: граждане, официально нигде не работающие, сами должны платить за себя социальные взносы.

А если не будут, то будут наказаны как неплательщики налогов. Фотограф Егор задает автору идеи и депутату резонный вопрос: «Эта инициатива абсолютно нелогична. Потому что если человек действительно не работает, с чего ему платить, собственно?».

И от какой суммы должны рассчитываться эти взносы, если у человека нет дохода? По мнению автора поправок Сергея Вострецова, это должно быть 30% от МРОТ, то есть примерно 3500 рублей. По задумке, от взносов освободят пенсионеров, тех, кто получают пособия по безработице, а также инвалидов, несовершеннолетних и студентов.

Остальным предлагается регистрироваться как самозанятым, по новому закону и платить 4% от годового дохода. А как быть женщинам, которые сидят дома с детьми? Кто за них будет платить эти взносы? Обо всем этом Business FM спросила у депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Сергея Вострецова. Его основная мысль: обязать всех платить налоги, чтобы, по его словам, «люди не висели в воздухе»:

— Если это внучок, который сидит у бабушки на шее, на ее пенсию, и пять-шесть лет говорит: «Бабушка, не мой фасон работать за 15-20 тысяч рублей». И бабушка его терпит, а государство говорит, что у нее маленькая пенсия, давайте тогда разберемся. — А не ляжет ли этот дополнительный взнос на плечи бабушки? — Знаете, если бабушка богатая и может платить еще и взносы за своего тунеядца, то это ее право, как и право родителей, у которых может быть денег и достаточное количество, но они не хотят, чтобы их дети работали, а хотят, чтобы они сидели дома, тогда пусть делают их самозанятыми, ипэшниками. — Допустим, женщина не работает, сидит с детьми дома — частая ситуация. А вот муж работает, обеспечивает семью. В таком случае она будет считаться иждивенцем? — У нас в советское время было сначала шесть месяцев, потом — полтора года по уходу за ребенком. Сейчас в России — три года. А если муж богатый и может содержать четверых детей, то тогда он сможет и оформить свою жену как самозанятую и платить за нее 4%. — 4% от чего, если она не работает и у нее нет доходов? — Тогда пусть идет работать. Оформится самозанятой и оформит себе зарплату. Пусть муж платит ей зарплату!

И хотя идея Вострецова многими была воспринята как попытка ввести «налог на тунеядство» и сделать бедных еще беднее, есть и другая сторона вопроса. Самозанятые и безработные наряду с теми, кто платит 13% НДФЛ, бесплатно пользуются медициной, образованием и получают пенсии. А когда кто-то пользуется чем-то, не платя налоги, это может вызвать вопросы у тех, кто их платит.

Предложения о том, чтобы обязать безработных платить страховые взносы и даже лишить их полисов ОМС, в последние годы власти обсуждают регулярно. Но выстраивать справедливые отношения в обществе все-таки стоит с другого конца.