Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1

«Звезда» продолжает рассказ о подлодках и кораблях, которые исчезли при странных и невыясненных обстоятельствах. Сегодня речь пойдет о субмарине, которая даже не была предназначена для войны. Подлодку П-1 или «Правду» использовали, как учебную. Но в 1941 году ее отправили в первый и последний боевой поход. Ей предстояло доставить запасы продовольствия и боеприпасов на осажденную базу Ханко. Но по пути подлодка с экипажем пропала без вести. Что стало причиной гибели – смотрите в нашем ролике.





Источник: www.youtube.com