Письмо. Можно ли обойтись без окошек?

Привет, я периодически читаю Ваш блог. вот наткнулся на статью http://pravosudija.net/article /maykrosoft-gotovitsya-uyti- iz-rossii



Новость не новая, скорее дутая, как в свое время проблема 2000 года. Только вот проблемы то и нет.



В качестве монолога для общего развития поведаю о своих наблюдениях, за не один десяток лет.



Итак, можно ли обойтись без окошек от Билли, да, причем запросто. Весь затык в так называемом интуитивно понятном интерфейсе. Причем сам интерфейс очень быстро подстраивается под веяния времени. Лозунг “а чего тут думать, тыкай в кнопку” идет в ногу с общей дибилизацией населения, причем по всему миру. Заметьте, как только появились гаджеты с сенсорными дисплеями, как тут же изменился интерфейс, вместо настраиваемого под конкретного пользователя появился рабочий стол с огромными, как развернутые фантики иконками (кнопками), чтоб пальцем-сосиской не промазать! Что вы, зачем вам изменяемый размер значков, персонализация рабочего стола, во, смотри, какие большие кнопки, тыкай давай.



Линукс эта участь тоже не обошла стороной (Unity, оболочка рабочего стола).



Можно ли пользоваться тем же линуксом не возвращаясь к майкрософту? Да, проверено!



Все основные инструменты для работы и интернет серфинга либо кросс-платформенные, либо имеют аналоги.



Проведенный в отдельно взятом отделе компании опыт по отказу от продуктов майкрософт и полному переходу на Линукс-юникс системы показал полную работоспособность. В тяжелые моменты разгона всякого рода сетевой мерзости, системный администратор заходил лишь для того, чтоб посидеть и отдохнуть.



Напомню, что тот же андроид от гугл по сути тот же линукс и прекрасно обходится без гугл плея, а почти все представители брендов имеют свои собственные хранилища установочных пакетов (репозитарии).



Министерство обороны уже несколько лет как перевело все свои цифровые мощности на линукс системы. Адаптацией занималось АО «Научно-производственное объединение РусБИТех» https://topwar.ru/133359-vse-k ompyutery-minoborony-budut-per evedeny-na-rossiyskoe-po.html



Что касается продукции от “огрызка”, тут заставляет задуматься один маленький момент, есть прецедент, когда после одного обновления массово перестали работать зарядные устройства для техники вышеуказанного вендора. Все дело в маленькой микросхемке, которая стоит в корпусе штекера зарядного устройства, имеет уникальный код и стучит на вас при каждом подключении к устройству. В пресс релизе объяснялось, что зарядный кабель должен быть только оригинального изготовления, да еще, и куплен строго в своем регионе. То есть, оригинальный кабель, купленный на “ебее”, или привезенный из штатов, работать на территории России отказывался! Что мешает чуть подправить патчик, мотивируя отказом поддержки на определенный географической или политической территории? Максимум через сутки теми же айфонами можно будет мостить улицы.



В настоящее время данный патч в устройствах заблокирован, но……



Многие спросят, а как же 1С, бухгалтерия например? Это, в чистом виде навязанная услуга!



Вас ставят перед фактом, или устанавливайте на ваш компьютер, да, с покупкой лицензий ключей, доступом к реестру и всякими другими извращениями, или получите налоговый ад!



Но весь остальной мир как то живет без этого продукта?