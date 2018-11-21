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Песня про “вежливых людей” на День Разведчика

19:57. 21 ноября 2018 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:


Летом уже выкладывал новую песню про "Вежливых людей"  сыгравших важную роль в "Крымской весне" и в других операциях – "Котенок на руках".
А ее оказывается уже используют на официальных мероприятиях – на недавнем праздновании Дня Разведчика, ее исполняли на праздничном концерте ко дню военного разведчика в Ставрополе.
Исполняет Тамила Абдуллаева.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вежливые люди, Видео, военная разведка, музыка, праздники, разведка
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