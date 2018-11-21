Песня про “вежливых людей” на День Разведчика
19:57. 21 ноября 2018 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Летом уже выкладывал новую песню про "Вежливых людей" сыгравших важную роль в "Крымской весне" и в других операциях – "Котенок на руках".
А ее оказывается уже используют на официальных мероприятиях – на недавнем праздновании Дня Разведчика, ее исполняли на праздничном концерте ко дню военного разведчика в Ставрополе.
Исполняет Тамила Абдуллаева.
Источник: colonelcassad.livejournal.com