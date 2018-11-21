Песня про “вежливых людей” на День Разведчика

Летом уже выкладывал новую песню про "Вежливых людей" сыгравших важную роль в "Крымской весне" и в других операциях – "Котенок на руках".А ее оказывается уже используют на официальных мероприятиях – на недавнем праздновании Дня Разведчика, ее исполняли на праздничном концерте ко дню военного разведчика в Ставрополе.Исполняет Тамила Абдуллаева.

Источник: colonelcassad.livejournal.com