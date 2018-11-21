Необъявленная война

Тот, кто ее не видит – наверное, подобен слепоглухонемому, да еще и не чувствующему ничего, ни запаха, ни прикосновения… То есть – мертвому. Или живущему не человеческой жизнью, подобной животному существованию. Поскольку она, эта война – идет везде.

Вот сегодня «депутат Госдумы предложил разрешить трофейную охоту на животных из Красной книги, в обмен на финансирование их охраны»…

Логика убийственная в прямом смысле этого слова. Убивать, лицемерно, чтоб защищать…

Это напомнило мне такую картину: как-то встречаешь на улице села, откуда родом бабушка моя, тракториста… Вернее, как встречаешь, не намеренно… Идешь по своим рыбацким делам – а он тормозит, окликает, и начинает делиться, мол, Анатолич, что делается… Эти твари что удумали… Совхоз рассыпался… Мужики еще какое-то время посидели в конторе, повздыхали, ожидая чего-то. А чего от кого ожидать?.. Начало все разваливаться… Сеять, убирать, стали сами – не надеясь ни на что… А кругом долги… Тот кооператив, в который все преобразовали – тоже «признали банкротом»… И вот, чтоб оплатить ему, и так уж просто ради спортивного интереса пашущему, сеющему, убирающему, долги по зарплате – налоговые чиновники не придумали ничего лучшего, как трактор – последний, забрать и продать. И выплатить из этих средств – «долг по зарплате»… И на этом все. Ни трактора, ни кооператива, ни людей… Проесть последнего кормильца…

Та же логика – сами оплачивайте свое рабство, а еще лучше – сами и закопайтесь. Меньше хлопот. Лишние людишки.

Что у них живо – под прицелом. В районе – дербанят и теребят вовсе не «умирающие» предприятия. А как раз живые – с них-то еще можно что-то взять. И напоследок – все распродать.

Это и есть война. Против простого народа. Против того, чтоб жить ему на своей земле. И приносить плоды. Настоящие. Натуральные.

Вот и выходит, что вот такие зажравшиеся чиновники – они-то едят не дешевую химию, а настоящее, дорогое, естественное. Выращенное теми, кто уцелел – по их милости. Спасибо им, что трактор не продали, последний кормилец. Спасибо что разрешили хворост собирать. Спасибо, что грибы и ягоды не отбирают полностью. Большая благодарность за то, что налоги хотят ввести на колбасу и все продукты из красного мяса. Это ж как умно, это ж как проницательно эти светлые головы все о народе думают… Большое рабское спасибо, что живы, прости Господи…

Вот чего они добиваются. Чтоб народ покорно встал на колени перед смертью, да еще и помолился «о властех и воинстве ея», добивающих его и нацеленных против него. Шаг влево, шаг вправо – «росгвардия» с батальонами из Чечни. Что-то сказал, контра! – получи статью.