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Необъявленная война

12:45. 21 ноября 2018 Просмотров - 495 2 коммент. Опубликовал:

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Тот, кто ее не видит – наверное, подобен слепоглухонемому, да еще и не чувствующему ничего, ни запаха, ни прикосновения… То есть – мертвому. Или живущему не человеческой жизнью, подобной животному существованию. Поскольку она, эта война – идет везде.

 

Вот сегодня «депутат Госдумы предложил разрешить трофейную охоту на животных из Красной книги, в обмен на финансирование их охраны»…

Логика убийственная в прямом смысле этого слова. Убивать, лицемерно, чтоб защищать…

Это напомнило мне такую картину: как-то встречаешь на улице села, откуда родом бабушка моя, тракториста… Вернее, как встречаешь, не намеренно… Идешь по своим рыбацким делам – а он тормозит, окликает, и начинает делиться, мол, Анатолич, что делается… Эти твари что удумали… Совхоз рассыпался… Мужики еще какое-то время посидели в конторе, повздыхали, ожидая чего-то. А чего от кого ожидать?.. Начало все разваливаться… Сеять, убирать, стали сами – не надеясь ни на что… А кругом долги… Тот кооператив, в который все преобразовали – тоже «признали  банкротом»… И вот, чтоб оплатить ему, и так уж просто ради спортивного интереса пашущему, сеющему, убирающему, долги по зарплате – налоговые чиновники не придумали ничего лучшего, как трактор – последний, забрать и продать. И выплатить из этих средств – «долг по зарплате»… И на этом все. Ни трактора, ни кооператива, ни людей… Проесть последнего кормильца…

Та же логика – сами оплачивайте свое рабство, а еще лучше – сами и закопайтесь. Меньше хлопот. Лишние людишки.

Что у них живо – под прицелом. В районе – дербанят и теребят вовсе не «умирающие» предприятия. А как раз живые – с них-то еще можно что-то взять. И напоследок – все распродать.

Это и есть война. Против простого народа. Против того, чтоб жить ему на своей земле. И приносить плоды. Настоящие. Натуральные.

Вот и выходит, что вот такие зажравшиеся чиновники – они-то едят не дешевую химию, а настоящее, дорогое, естественное. Выращенное теми, кто уцелел – по их милости. Спасибо им, что трактор не продали, последний кормилец. Спасибо что разрешили хворост собирать. Спасибо, что грибы и ягоды не отбирают полностью. Большая благодарность за то, что налоги хотят ввести на колбасу и все продукты из красного мяса. Это ж как умно, это ж как проницательно эти светлые головы все о народе думают… Большое рабское спасибо, что живы, прости Господи…

Вот чего они добиваются. Чтоб народ покорно встал на колени перед смертью, да еще и помолился «о властех и воинстве ея», добивающих его и нацеленных против него. Шаг влево, шаг вправо – «росгвардия» с батальонами из Чечни. Что-то сказал, контра! – получи статью. 

Что это, если не война? Причем, напомню, целями войны является установление иного порядка. А достижение этой цели может наступить не только в результате открытых действий, но и с помощью скрытого манипулирования сознанием, которое и превращает народ в «слепоглухонемых и бесчувственных», покорных любому окрику или даже щелчку не взрыва, а просто информационного кнута…

 

Может, мы одни в таком состоянии? Нет, конечно. Недавно в Германии раскрыт заговор военного переворота. Значит, при всех скидках на их сознание – там есть кто живой, понимает, что «что-то пошло не так». Они сами в таком окружении «эрзаца» реальности, подмены ее, растворения всех ценностей – национальных, социальных, вероисповедных – давным-давно. И им не выбраться…

Встречаешься с ними, немцами этими, рассказываешь о простом бытье-житье… Что вот дом есть в деревне. Они уважительно так кивают – «о, я, я! Вы наверное миллионер!... Дом из натурального дерева у нас ценится очень высоко…»

Что представляют их «деревянные дома» – ты уже тоже знаешь… Это всего лишь деревянный каркас, набитый глиной или чем-то посовременней… Но каркас…

Не разочаровывать же их насчет «миллионерства» – у нас таких домов не тысячи, а миллионы… 80 000 деревень на грани вымирания… деревень! С вот такими домами, которые брошены, никем не оцененные… – о, я, я, натюрлих… из чистого дерева, что вы, что вы, какая там глина…

Наше «богатство»-то у нас под боком. В отличие от пропавшей уже, утонувшей в болоте «мульти-культурности» Европы, растворенной по всем трем параметрам – национальному, социальному и вероисповедному – у нас одних есть возможность, потенциал – избавиться от этого насевшего ига, рабства, ярма…

Вот только не происходит этого…
Ровно как в Евангелии – «глазами будете смотреть и не увидите, ушами будете слышать и не услышите!»
Будете смотреть на свои цепи, и будете думать, что это «украшения».
Будете смотреть на деревенские дома, и будете думать, что это «отсталые развалюхи».
Услышите взрывы – и будете думать, что это вас не касается. Что это «где-то там», далеко. Но проникший в души страх будет гнать в нужном направлении.
Окажетесь лишними людьми на своей земВ Псале. И те, кто через бюджет прикарманивает все деньги, полученные от прибылей на проданные ресурсы – будут рассуждать о том, как на вашей же земле отстрелять уникальных животных, чтоб якобы о них позаботиться…

Не только «будете». Это уже есть… Но вы не меняетесь… Почему?

Не будет перемен, пока вы не вспомните – кто вы, зачем появились на земле. Чья это земля, русская – кому дана она в хозяйствование… Потому что боитесь реально взглянуть на вещи. Боитесь и тех, кто «управляет» вами… Высиживаете что-то по домам, пересказывая сказочку, что «ничего нельзя поделать». Да, с мертвыми – ничего не сделаешь… Их вот такой конвейер – перемелет и сбросит в яму. 

 

С живыми еще можно что-то сделать. 
 

 

 

 

Источник: pdsnpsr.ru

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2 коммент.»

  • 20316 9934
    Ursus 21 ноября 2018 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающей в себя лазерные излучатели. Такая установка может использоваться для разгонов митингов с помощью оглушения и ослепления нарушителей.
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  • 1153 1029
    Лариса Петрова 21 ноября 2018 в 14:08 Ссылка Пометить
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    Трагично. Но всё написанное – правда.

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