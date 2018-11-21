Наркократия: смерть мозга и распад общества

Наркократия – могильщик человеческой цивилизации. Речь идёт о том, что правящие группы, бессильные объяснить свои античеловеческие действия в рамках разума, всё более и более встают на путь погружения разума подданных в наркотическую тьму: из объективной реальности в галлюцинации. Это снимает все общественные противоречия, для чего и нужно правящим кругам. Но – в качестве "побочного эффекта" – это снимает и само общество, и всякий рациональный дискурс. Понятно, что "торчок" не может адекватно оценивать общественные процессы или участвовать в борьбе рациональных идей, школ, направлений. Наркократия – лучшая из десоветизаций, но при этом эффект полного расчеловечивания налицо.



Власти мира повсеместно переходят от подавления наркомафии к её поощрению. Недавно в Греции выдали первые лицензии на производство медицинской марихуаны. Лицензии получили компании Biomecann и Bioprocann из Ларисы и Коринфа. Предполагается, что они вложат €22 млн и наймут на работу порядка 100 человек. «Это тепличное хозяйство позволит создать много рабочих мест»,— приводит AFP выдержку из заявления Минсельхоза Греции.

17 октября 2018 года Канада стала второй после Уругвая страной в мире, на всей территории которой легализована марихуана "для использования в рекреационных целях"(?!-ЭиМ). По объему легального рынка марихуаны Канада станет мировым лидером.

А мексиканский Сенат тоже рассматривает законопроект, призванный легализовать продажу и употребление марихуаны. Соответствующий документ подготовила будущий глава МВД страны Ольга Санчес Кордеро. Она считает, что таким образом удастся снизить уровень преступности в Мексике, число убийств в которой в 2017 году достигло рекордных показателей за последние 20 лет. Прямо скажем, очень странная мотивация! Если не сказать больше…

Вступающий в должность 1 декабря президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен распространить мексиканский опыт на весь мир и представить в ООН новый подход к борьбе с наркотиками… через их декриминализацию.

В документе предлагается:

- дать право выращивать и продавать марихуану лицензированным компаниям, которым при этом будет запрещено нанимать на работу несовершеннолетних,

- объявить продажу марихуаны несовершеннолетним вне закона,

- предоставить частным лицам право выращивать марихуану, для личного использования: не более 20 растений, объем выращенного не должен превышать 480 граммов в год,

- разрешить употребление марихуаны в тех же общественных местах, что и курение табака.

Легализацию марихуаны новое правительство рассматривает как способ смягчения криминогенной ситуации в стране, раздираемой войнами между группировками наркоторговцев.



Несмотря на то что это вещество разрешено для рекреационного употребления в десяти штатах США и округе Колумбия, Мексика до сих пор остается главным поставщиком нелегальной марихуаны на североамериканский рынок. Наркокартели ведут постоянную борьбу за контроль над маршрутами перевозок и рынками сбыта этого и других наркотиков.

Мы видим очевидный тренд: во всём валом продолжается легализация наркотиков!

«Мировая война с наркотиками провалилась. Я не разделяю упрощенные и тоталитарные подходы к проблеме, такие как ''мир без наркотиков''»,— объяснила будущий глава МВД Мексики необходимость легализации марихуаны в колонке для газеты Milenio в июне этого года и добавила, что «рождение мексиканских наркокартелей и их масштабная экспансия на общенациональном уровне оставили за собой след из крови и боли» в стране.

Цифры погибших и пропавших без вести — а они ужасны — напрямую и косвенно указывают на провал антинаркотической политики»,— заключила Ольга Санчес Кордеро.

Последние десять лет мексиканское законодательство в сфере наркотиков смягчают. В 2009 году было декриминализовано хранение марихуаны в малых количествах (до 5 граммов) для личного потребления.



В прошлом году был принят закон, разрешающий использовать препараты на основе конопли в медицинских целях, но при условии, что содержание психоактивного вещества тетрагидроканнабинол в препарате не будет превышать 1%.

Недавно Верховный суд Мексики принял два решения в пользу лиц, требовавших признать за ними право использовать марихуану в рекреационных целях. Ранее подобные решения были приняты еще по трем делам.

Верховный суд признал фундаментальным право любого взрослого человека решать, каким образом ему проводить свободное время, без вмешательства со стороны государства.

«Это право не является абсолютным, потребление некоторых веществ может регулироваться, но эффекты, вызываемые марихуаной, не оправдывают абсолютный запрет на ее потребление»,— постановил суд.

Не так давно и в в Грузии полностью легализовали употребление марихуаны. А новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже намерен распространить опыт Мексики на весь мир. Он уверен, что «с насилием нельзя бороться насилием», и собирается, по словам госпожи Санчес Кордеро, представить ООН новый подход к борьбе с наркотиками через их декриминализацию.



Речь идет обо всех наркотиках…





А. Берберов

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