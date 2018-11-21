Михаил Хлюстов о “Капитале” Маркса, выпуск 5
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Источник: www.youtube.com
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То, что впарил человечеству шломо маркс, впору назвать гессизмом… На самом деле у истоков «учения Маркса» стоял его близкий приятель – один из основателей сионизма Мозес Гесс (1812-1872), который был старше на 6 лет, раньше защитил докторскую диссертацию по философии и раньше начал писать статьи «на философские темы». Именно Гесс приобщил Энгельса к идее коммунизма. Маркс называл Гесса своим «коммунистическим раввином».
Именно Мозесу Гессу принадлежат многие идеи «сокровищницы марксистской мысли», приписываемые его младшему товарищу, включая: идею о полагании человека творцом истории; религиозно-мессианское послание о том, что «Небесное Царство может быть достигнуто на Земле через революционный социализм»; мысль о том, что индустриальное развитие общества ведёт к прогрессирующему обнищанию трудящихся и катастрофе.
Карл Маркс: «В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия
и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством… на уничтожение и беспощадный терроризм… Ненависть к русским была и продолжает быть первой революционной страстью».
“С этим бухгалтером Европа еще наплачется… ” Отто фон Бисмарк о Карле Марксе, когда прочитал его «Капитал»
***
Отто фон Бисмарк прочитал «Капитал» Карла Маркса, он сказал простую вещь: «Занятная теория, надо только попробовать на стране, которую меньше всего жалко».
Вот потому нас особо и не жалели…