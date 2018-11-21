Как Сталин распознал в Марксизме – МрАксизм
Писатель Д. Медведев о книге «Красная Симфония. Откровения троцкиста Раковского» И. Ландовского
Зачем Маркс написал «Капитал»? Почему Сталин отказался от фундаментальных понятий марксизма? Как Ротшильды планировали видоизменить потребление человечества и управлять им? Почему в крестьянской стране победила пролетарская революция? Кто её финансировал?
Расшифровку записей допроса бывшего полномочного представителя СССР во Франции Христиана Раковского, впоследствии осуждённого по делу «антисоветского правотроцкистского блока» в 1938 году, читайте в книге:
Красная Симфония. Откровения троцкиста Раковского, Ландовский Иосиф
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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На основе марксизма справедливое общество не построишь, что показала хрущёво-брежневская эпоха и развал СССР. Для того, чтобы разобраться в этой теории, необходимо начать с важнейшего звена – с политэкономии марксизма. В этом нам поможет наука об измерениях – метрология. Так вот марксизм – это метрологически несостоятельное учение. Он оперирует абстракциями, которые невозможно измерить на практике и связать с жизнью, с решением практически значимых задач. Если зайти на производство, то не удастся измерить объёмы «необходимого» и «прибавочного» продукта; ни одни часы не покажут, когда закончилось «необходимое» рабочее время и началось «прибавочное». Получается, что реальный бухгалтерский учёт и контроль за производством не могут вестись на базе марксистской политэкономии. Марксистская доктрина полностью обнажила свою несостоятельность уже к началу 1950 х годов, с той поры и возник усугубляющийся со временем кризис псевдо коммунистического развития СССР. Жёсткое разоблачение марксизма, фактический приговор ему даны в 1952 году в работе И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Именно в связи с этим работы Сталина были фактически, хотя и не юридически, запрещены. Вслушайтесь в текст работы И.В. Сталина: «Я думаю, что необходимо откинуть понятия, взятые из «Капитала» Маркса. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как «необходимый» и «прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное» время… Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие». Это заявление чрезвычайной методологической значимости, ведь терминология – это основа основ в управлении. Марксизм так же провоцирует классовую борьбу, умышленно противопоставляя собственников бизнеса и наемных работников. А для чего? А для того, чтобы сокрыть истинные механизмы закабаления в равной степени как одних, так и других. Их разорение реализуется банковским ростовщичеством через кредитно-финансовую систему с ненулевым ссудным процентом. В действительности собственник бизнеса и наёмный работник сидят в одной лодке, хотя и имеют принципиально разные функции в схеме получения прибыли, в схеме получения конечного результата. Проще говоря, Карл Маркс «забыл» упомянуть роль в экономике мировых ростовщиков и не мог понять, что правильнее классифицировать людей в обществе на социальных паразитов и социальных созидателей. Паразитом может быть не только капиталист, угнетающий рабочий класс, но и сам рабочий.
https://www.proza.ru/2018/03/05/2262
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Этот “мрак” рассмотрели ещё до Сталина…
“С этим бухгалтером Европа еще наплачется… ” Отто фон Бисмарк о Карле Марксе, когда прочитал его «Капитал»
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Отто фон Бисмарк прочитал «Капитал» Карла Маркса, он сказал простую вещь: «Занятная теория, надо только попробовать на стране, которую меньше всего жалко».