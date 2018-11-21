Как Сталин распознал в Марксизме – МрАксизм

Концептуал СМИ Писатель Д. Медведев о книге «Красная Симфония. Откровения троцкиста Раковского» И. Ландовского

Зачем Маркс написал «Капитал»? Почему Сталин отказался от фундаментальных понятий марксизма? Как Ротшильды планировали видоизменить потребление человечества и управлять им? Почему в крестьянской стране победила пролетарская революция? Кто её финансировал?



Расшифровку записей допроса бывшего полномочного представителя СССР во Франции Христиана Раковского, впоследствии осуждённого по делу «антисоветского правотроцкистского блока» в 1938 году, читайте в книге:

Красная Симфония. Откровения троцкиста Раковского, Ландовский Иосиф

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