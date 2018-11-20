Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

08:52. 20 ноября 2018 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


День ракетных войск и артиллерии отмечают в понедельник, 19 ноября. Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов и ракетчиков, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Начало операции "Уран" и стало началом праздника всех ракетчиков и артиллеристов. Сегодня его отмечают в 76-й раз.

Кстати, накануне праздника Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало подборку уникальных исторических документов из Центрального архива о артиллеристах, которые сыграли особую роль в Великой Отечественной войне. Здесь и документы о лейтенанте-минометчике Петре Ефимовиче Тодоровском, который после войны стал известным режиссером и народным артистом РСФСР.

О современных артиллеристах Минобороны представило видео. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". На видео можно увидеть, как современные бойцы справляются с оружием.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
... русского царя. За всю российскую историю не было ни...защитить своих обитателей от мощи тяжелых осадных орудий. Поэтому...Петра Шуйского. После разрушения российской артиллерией крепостных стен и башен...ливонский магистр Кетлер, который собрал 10-тысячною армию и...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... (для других) войне вы артиллерией разрушали жилые кварталы Грозного, то...годы.   И этому душеубийству во всю мощь помогает  российское телевидение  - и после  демонстрации...  очередную новую квартиру  денег не собрать. – И это очередная трагедия ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 28 февраля 2015
... но все-таки козырной. Собрать всю оппозиционную мерзость в одном месте... очередного (ежедневного) обстрела тяжелой артиллерией… И так громко уважают, ...всю мощь пропагандистскую машину, пытаясь превратить очередное поражение в «перемогу» над всей российской...
Сводки от Ополчения Новороссии на 28 марта 2015
..., кто сколько гривен собрал на оружие и краску...разделения России, что будет Российская Церковь, как предсказывал ...весь имеющийся арсенал тяжёлой артиллерии. В Пресс-службе министерства.... Сейчас же дончане вкусили всю мощь этого слова. Жестокая, беспощадная...
Роман Ключник: Коренной правозащитник. Часть 9
... лиц, могут быть собраны партийными членскими взносами....начинает учить пониманию Конституции российских прокуроров. Это ехидное издевательство...то еврейские олигархи на всю мощь запустили свои СМИ, ... включилась мощная телевизионная «артиллерия». В январе 2013 ...
Рассказывает маршал Язов
...Германия покорила практически всю Европу, и хотя... вот как росла мощь! Отступая, мы лишились...близко за разрывами нашей артиллерии... — А не...на отдых, Горбачев собрал правительство и строго-настрого... и идеологического кризиса, российская армия боеспособна?.. — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>