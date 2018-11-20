Шикотан. Осень 2018

Шикотан

.

7. Восточный берег острова — это обрывистые скалы. Очень суровое место.

8. Мыс Край света. Возвышающиеся пики гор скрыты за пеленой облаков, а квадрокоптер поднялся практически к самой ее границе. Над мысом я снял очень красивую

, рекомендую посмотреть.

9.

10.

11. Теперь перейдем к южному побережью. Оно гораздо более приветливо.

12. Вблизи берегов разбросано множество живописных островков. На одном из них военные когда-то давно решили развести кроликов. Все шло отлично, они быстро размножались, разбавляя рацион военных своим мясом. Но в одну из зим на остров по льду пришла лиса… И история завершилась.

13.

14.

15. Остров Гнечко.

16.

17.

18. Ох, видели бы вы, какую потрясающую

я сделал над этим местом…

19.

20.

21.

22. Бухта Айвазовского или, как называют ее местные, Церковная.

23. У входа в бухту расположено два крупных острова: Айвазовского и Девятый вал.

24. Девятый вал — более темный, в отличие от 90% Шикотана и других островов он покрыт не бамбучником.

25.

26.

27. Детальнее рассмотрим берег бухты.

29.

30. Остров Айвазовского.

32.

33. Бухта Звездная.

34.

, сделанную над бухтой.

37.

38.

39. В те редкие моменты, когда над тобой появляется солнце и кусок голубого неба, все выглядит просто великолепно. Не только сверху, но и с высоты человеческого роста. Как я уже писал, красивые пейзажи здесь можно снимать во все стороны и в любом месте.

40. Остров Средний.

41. А вот тот же вид в неудачное время. Дождя нет, просто облачность опускается до уровня океана, и ты идешь/летишь сквозь нее, собирая все эти капли^ висящие в воздухе.

42.

43. Как я уже писал, остров почти целиком покрыт бамбучником — это бамбук, высотой где-то по колено. Он противостоит сильнейшему ветру, уверенно цепляясь за все поверхности. В ложбинках часто пытаются вырасти деревья. У многих это даже выходит, но в конце концов какой-нибудь сильный ураган валит их, и история начинается с начала.

44.

45. На заболоченностях растет камыш.

46. И даже цветы.

47. Долина одной из речушек.

48. Поваленные ураганом деревья.

49. На этом фото можно разглядеть много старых военных «направлений».

50.

51.

52. Часть дорог до сих пор используется местными жителями. На обычной машине по ним не проехать, и с каждым годам становится все сложнее делать это даже полноприводным внедорожникам.

в режиме «little planet».

54. Военные оставили после себя не только дороги.

55. Это снова остров Девятый вал.

56. Теперь растительность на нем можно рассмотреть поближе.

57. Раньше на остров периодически приплывали люди — чтобы менять аккумуляторы маяка. Теперь за маяком присматривает семейство воронов.

58.

59.

60. А это мое любимое фото с Шикотана. Мыс Краб и маяк Шпанберга.

61. Маяк еще японский, но за ним присматривают.

62. После прихода того, как остров перешел к СССР, его заняли советские военные. Все берега были изрыты окопами.

63. В качестве орудий по всему периметру острова расставили танки.

64. Эти танки были поставлены, чтобы защищать Малокурильскую бухту.

73.

74.

75. Пока что это во основном дикие туристы-походники, но на самом деле остров вполне мог бы привлекать и любителей более цивилизованного отдыха. Остров мал и в комбинации внедорожник+ноги все самые отдаленные места на острове можно посетить выездами по одному дню. В общем-то, так делал я.

76. Но все же основа экономики острова — это рыболовство. По берегам Крабовой бухты лежит много ржавых кораблей. Здесь находится рыбокомбинат.

77.

78.

79.

80.

81.

82. На заднем плане село Крабозаводское.

83. Вид на поселок из глубины острова.

84. Самое большое село острова — Малокурильское.

85. В Малокурильской бухте еще больше брошенных кораблей.

86. У входа в бухту на мысе Хромова стоит маяк.

87. Здесь я снял еще одну

(все, это последняя).

88.

89.

Отличная подборка фотографий с острова Шикотан, которая дает представление о том, на что претендуют японцы.Ни до, ни после визита на Шикотан я не испытывал восхищения какими-либо природными достопримечательностями. Вулканы Камчатки — круто, Мальдивские острова — ок, Байкал — холодный, северное сияние в Хибинах — надо быстро снять и свалить куда-то в тепло. На Шикотане меня поразило все. Красивые пейзажи здесь можно снимать во все стороны и в любом месте. Из-за этого на Шикотане я впервые всерьез начал снимать сферические панорамы. При этом остров абсолютно дружелюбен для человека: самый страшный зверь здесь — лиса, единственное ядовитое растение — ипритка — встречается достаточно редко.Сейчас в СМИ много пишут о возможной передачи Курил Японии. В этом контексте хочется рассказать, о каких именно территориях идет речь. И сделать это, не обведя какие-то клочки суши на краю карты, а наглядно, показав уникальность этих мест на примере Шикотана. Шикотан — остров из той самой Малой Курильской гряды, которая геологически скорее является продолжением японского острова Хоккайдо, чем русских Курильских островов. Это самый крупный и единственный постоянно населенный остров Малых Курил.1. Курилы отделяют Тихий океан от Охотского моря. Но Шикотан не относится к основной Курильской гряде, а расположен чуть южнее и поэтому полностью окружен океаном.2. Относительно других Курильских островов его размер достаточно мал. Длина и ширина примерно равны 20 и 10 километрам. На фото ниже — не Шикотан, а один из островков вблизи его берега.3. Самое опасное из животных здесь — лиса, а единственное ядовитое растение — ипритка.4. Скалистые берега острова изрезаны многочисленными бухтами с песчаными пляжами.5. Самая высокая гора Шикотана имеет высоту более 400 метров.6. В этом месте острова я также снял сферическую панораму 28. Общий вид скрылся за рваной облачностью. Но вы можете увидеть его целиком https://www.skypixel.com/photos/5d9b9079-a2c0-4fad-9aa0-2d9e313bdec8 Причем там можно посмотреть и на то, что ниже, и на то, что выше, сбоку, сверху и вообще везде!31. Если вы уже устали от сферических панорам, то эту https://www.skypixel.com/photos/d795b1ac-90dc-4d6a-ae34-de71d9af8d7d смотреть, наверное, не стоит.35. Бухта Димитрова.36. Такая погода на Шикотане случается редко и ненадолго, поэтому посмотрите на сферическую панораму 53. Кстати, земля сверху в этом месте имеет форму шестиугольника. Не верите — посмотрите сами на сферическую панораму 65. Эта РТОТ (Рота танковых огневых точек) состоит из танков ИС-2 и ИС-3.66.67.68.69.70.71. И хоть на остров с тех пор так никто и не попал, все танки благополучно заржавели, а окопы заросли бамбучником, воронки от танковых снарядов здесь все же остались. Видимо, кто-то тренировался. Интересно, сколько снарядов лежит на дне океана…72. Постепенно Шикотан начинает привлекать туристов.90. Наша с Шикотаном любовь случилась с первого взгляда, и он был примерно таким.91. Бухта Хромова и мыс Трезубец вдали. К сожалению, его трезубчатость можно оценить лишь со стороны океана.92. Последствия шикотанского землетрясения 1994 года.93. Говорят, металлолом вывозить отсюда невыгодно.94.95.96.97. Малокурильское — самый большой населенный пункт Шикотана.98. Здесь расположен гражданский порт.99. Единственная связь острова с большой землей сегодня — это теплоход Игорь Фархутдинов (слева). Еще есть вертолеты, но они дороги и прихотливы к погоде, а она здесь сурова.100. На нем я и уплыл.В общей сложности я пробыл на Шикотане четыре дня. Должен был меньше, но нелетная погода, все дела… В общем, не жалею, что задержался. И надеюсь вернуться. https://p2beep.livejournal.com/45205.html – цинк (очень странно, что у автора с такими шикарными фотографиями так мало просмотров – подписывайтесь)Разве вообще имеет смысл обсуждать отдачу кому либо такой красоты?

Источник: colonelcassad.livejournal.com