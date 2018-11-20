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…самое ценное, что есть у России, это не оружие, не какие-то успехи, а сила духа, которая передается из поколения в поколение…

10:31. 20 ноября 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

 

Бабушкины сказки про Любовь и Отвагу,
Где Добро и Правда белый свет берегут.
Дедовы медали «За Берлин» и «За Прагу»
И весенний праздничный салют...
Знаю, что все вместе мы – Народ!
И счастье моё летит, и радость моя поёт.
С.Трофимов
Виктория Черенцова - Родина

 

 

Вспомнить себя. Первая часть документального фильма Валерия Татарова "Жили-были...И будем жить!".

Революция 1917 г. смяла тысячелетний порядок вещей в России.

За традиционный орнамент на рубахе стали наказывать.
Подлинная традиция обернулась клубной народной «культуркой».
Бабы в кокошниках взошли на эстраду. Мало, кто знает, что кокошник на Руси женщины носили только в первые годы замужества. Она из "девок" превращалась в "царицу". Иное ношение убора было недопустимым.
Позор для тех, кто знает традицию, совсем не кажется позором для тех, кто ее забыл напрочь. Опыт отдельных носителей и знатоков традиции бесценен. Это значит, что цепочка поколений русских не прерывается.

 

Группа "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека" предлагает вашему вниманию флэш-медийный журнал "Это всё моё родное №1. Сентябрь 2018 г." в трёх частях.

 

https://vk.com/club172794414

 

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

* * *

За основу журнала взята публикация "Живая традиция. Фольклорное движение сегодня" в дополненном другими материалами виде, из которых можно узнать,

Ч Т О...

...ещё в 2015 году известные общественные деятели обратились к Президенту России с просьбой взять под свой контроль выполнение «Основ государственной культурной политики» и вернуть традиционную русскую культуру на подобающее ей центральное место в жизни нашего общества и приложить все силы для её сохранения и развития...

---

...то, что все советские годы выдавалось нам за русскую народную культуру, на самом деле было ее грубым суррогатом, упрощенным и выхолощенным сконструированным образом, придуманным для того, чтобы отряхнуть прах старого мира со своих ног и улучшить, осовременить, обработать казавшуюся такой несовершенной народную традицию.

---

...наша Россия-матушка поистине богата талантами, мостовые можно мостить, но одна беда - их редко можно услышать, т.к. настоящее искусство, русская песня заменена зарубежной дешевой подделкой, лжекультурой.

 

...очень важно, чтобы не был потерян самый ранний возраст, чтобы ребенок с младенчества и до 10 лет приобщался к родным истокам, иначе будет поздно, т.к. теряется потребность в естественном самовыражении в песнях, плясках и даже играх.
Теряется потребность в общении друг с другом. Вот почему именно в детском возрасте необходимо погружение в глубину народных традиций. Это формирует силу духа человека.

 

 

...основное свойство Традиции - она дремлет в нас и оживает при малейшем, но бережном соприкосновении с ней.
Вот вам прекрасный пример: коллектив «Гуляй Нога» гуляет по современному Питеру и играет в русскую народную игру «Платочек».

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...на самом деле мы не знаем, что такое настоящая русская кухня. Для того чтобы придумывать что-то молекулярное и абстрактное и называть это блюдами русской кухни, надо сначала эту русскую кухню по-настоящему изучить.

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...проговаривая весёлые рифмованные пестушки или потешки, мама настраивает весь организм малыша на здоровый лад.
И сегодня дети так же, как и во все времена, ожидают от своих близких внимания, заботы, любви, выраженных во взглядах, словах и их интонациях, в действиях и игре. Нужно уметь не только любить, но и проявлять свою любовь.

---

...можно посетить мастер-классы, сплести корзинку, но выйдя на улицу после занятия, вернуться в жизнь, которая к этому навыку и тому, что он за собой несет, не имеет никакого отношения. А здесь ребенка окружают люди - носители той культуры.
Зачем детей возят учиться в вологодскую глубинку?
Потому что через эти навыки дети получают коды доступа к нашей исторической традиции, они меняются под воздействием того образовательного опыта, который получают.

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...ежегодно летом на берегу Волги в г. Мышкине проходят «Петровские смотрины невест всея Руси». Победительницу награждают драгоценным венцом (головной убор) из жемчуга и официально присваивают звание «Барышня года».

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...в России не было единого народного костюма, ведь Россия самая большая в мире страна, а посему в каждой губернии, а иногда даже в каждой деревне были свои собственные особенности народного костюма.
Русские девушки в народных костюмах.
Фотогалерея фестиваля народного костюма «СарафанDау».

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...знаем ли мы о русских боевых искусствах, что методика обучения, приемы и техника учат воина самому главному: как защитить себя, свою семью, свое Отечество, формируют особое мышление, помогающее выжить в любой ситуации. Ибо сам рукопашный бой призван помочь защитить веру, обычаи и традиции, то есть культуру нашего народа, все то, без чего он существовать не может.

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...хоровод - это не просто незамысловатая забава, это - Танец Жизни, состоящий из символов вселенского лада.
Хоровод является мощной и вместе с тем уникальной психотехникой, бережно передаваемой из глубины веков.

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...русские традиционные игры с мячом насчитывают, по меньшей мере, тысячелетнюю историю. Об этом говорят археологические раскопки в Новгороде, обнаружившие кожаные набивные мячи, датируемые 10-15 веком.

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...героем одной из сказок является волшебный топор! В руках русских мастеров столярного дела любой топор мог стать волшебным, если в летописях встречаются упоминания об «обыденных» храмах, то есть храмах, построенных за один день.
«ПРАЗДНИК ТОПОРА—2017» в Томске.

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...писать гадости почему-то гораздо проще, чем восхищаться.
А ведь есть, кем восхищаться! Сколько же у нас на Руси потрясающих самородков, которые занимаются светлым делом!

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...я считаю, что самое ценное, что есть у России, это не оружие, не какие-то успехи, а сила духа, которая передается из поколения в поколение.
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Бабушкины сказки про Любовь и Отвагу,
Где Добро и Правда белый свет берегут.
Дедовы медали «За Берлин» и «За Прагу»
И весенний праздничный салют...
Знаю, что все вместе мы – Народ!
И счастье моё летит, и радость моя поёт.
С.Трофимов

Источник: cont.ws

Метки: ...самое ценное что есть у России это не оружие не какие-то успехи а сила духа которая передается из поколения в поколение...
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