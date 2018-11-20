Русь, или Хазария ?

Тревоги и смутное ожидание событий в обществе нарастают. Стадная привычка «быть как все» уже недостаточна для спокойного существования. Туман недоверия и неопределённости охватывает всё большие пространства. Всё более рельефным становится вопрос: «Быть, или не быть России в ближайшем будущем?».

Океан дремлющей воли населения по-прежнему остаётся в состоянии смутного ожидания бури.

Сосредоточить общественное сознание на решение глобальной проблемы способно лишь великое потрясение. Можно ли рассчитывать на скорое осознание обществом бедственного состояния и ещё более мрачной перспективы?

Без специального просвещения – нет. Предпримем очередную попытку раскрытия ключевого вопроса нашего бытия.

Человек, как элемент живой природы создан (построен) Создателем по той же схеме (матрице), что и другие теплокровные существа и во многом идентично устройству всего живого на Земле. Примитивная Дарвиновская теория, и, тем более, версия создания Мира за 6 дней постепенно и безвозвратно уходят в прошлое. Весь наш необыкновенный, великолепный Живой мир несет на себе следы работы сверхразумного Создателя, свидетельства его многократных попыток и вариантов. Таково мнение талантливых и проницательных современников. Не умаляя достоинства человека, как наиболее интеллектуально развитого существа на Земле (из перечня видимых нам) надо решительно отбросить формулировку: «Человек – царь природы» и осознать, что наш сегодняшний уровень понимания и познания жизни на Земле находится на ничтожно низком уровне. Однако в области социальных отношений человечество уже имеет гигантский опыт, поэтому здесь мы можем рассуждать достаточно компетентно.

Аналогично животному миру, к которому принято относиться потребительски, как более низшему, класс гоминидов (человекоподобных) создан и состоит из разных типов существ, имеющих отличия, указывающие на их независимое происхождение. Разделение человечества на 4 расы, якобы имеющих общего предка, не подтверждается многочисленными отличиями представителей даже внутри каждой их рас («Расология», Авдеев В.) В то же время существует «влиятельная группа» человечества (или не совсем человечества), которая препятствует развитию расологии, генетики, ДНК-генеалогии, реальной истории, теории эфира и некоторых других направлений познания.

Для чего, с какой целью эта «влиятельная группа» производит торможение и, даже установление табу на некоторые ветви познания? Очевидно для того, чтобы человеческим Стадом было легче управлять.

Существует достаточно убедительная теория о том, что сообщество гоминидов разделено на три основные группы: хищники, травоядные и приспособленцы (трупоеды, или мародёры). Данный расклад хорошо объясняет непрекращающуюся борьбу и противоречия между племенами и народами их взаимозависимость и места в цепочке выживания.

Хищные гоминиды аналогично хищникам животного (условно – неразумного) мира обладают хорошо развитой животной физиологией и в области удовлетворения своих вожделений опередили других гоминидов благодаря наличию человеческого разума, заточенного на завоевание господствующей позиции.

Травоядные – такое название им присвоено лишь потому, что они не занимаются охотой на себе подобных – это обширная группа производителей разного уровня. Эта группа наиболее разнообразна по своему составу: от простых исполнителей чужих замыслов до гениальных творцов нового, неизведанного, ответственных за прогресс и эволюционное продвижение всего человечества.

Приспособленцы (трупоеды) являются сателлитами хищников и предпочитают быть у них в услужении, довольствуясь остатками их богатой трапезы. Естественно, для сохранения устойчивого баланса между этими тремя основными группами должны сохраняться определённые пропорции. Так, травоядных, как вида производителей материальных ценностей должно быть значительно больше, чтобы обеспечить существование не только своё, но хищников и трупоедов. В текущий период истории эти пропорции претерпевают значительные изменения в связи с резким увеличением производительности труда благодаря техническому прогрессу. Так, к примеру, по некоторым данным, сегодня, при использовании современных технологий труд одного человека способен прокормить 40 человек. Это означает, что «стадо травоядных», производителей мат. ценностей можно значительно сократить, что и положено в основу концепции глобализации.

Нам неизвестно, с какой целью Создатель разделил класс гоминидов на три группы (вида) и наделил их разными свойствами – скорее всего – по принципу единообразия с прочим животным миром. Действительность подтверждает устойчивость их генетических отличий не только психофизиологического характера, но и менталитета. При этом всевозможные измышления и изыски «мудрецов», настаивающих на теориях адаптации, изменчивости видов, влияния воспитания и чудес ассимиляции следует признать негодными, или малозначительными. Углубляясь далее в историю развития видов логично предположить, что и культура, мировоззренческие уклады, религиозные учения формировались в соответствии и в гармонии с предустановленной Генеральным Конструктором Программой, то есть с предназначением каждого вида.

Должны ли мы пытаться изменить эту Программу? Возможно ли хищников перевести на травоядную диету, то есть вмешаться в планы Создателя?

Для ответа на этот вопрос мы сначала должны понять: а нужна ли вообще постановка этого вопроса. Мы можем предположить, что Создатель намеренно заложил в наш Мир противостояние хищников и травоядных, создал увлекательный эксперимент с непредсказуемым результатом. В таком случае каждому из видов предоставляется уникальная возможность доказать своё генетическое и эволюционное превосходство. Тогда, как говориться, и «карты в руки» всем участникам этой глобальной игры. Хищники традиционно используют силу денег, власти, коварство и безжалостность, травоядные – силу праведного духа, свою численность, веру в победу добра над злом.

На сегодняшний день мы можем констатировать перевес хищников в этой многовековой борьбе, их доминирование в иерархической цепочке управления, а также многократное разрастание вида «посредники-трупоеды» вследствие бурного роста производительности труда и пищевого изобилия. Однако легко предвидеть, что окончательная победа хищников и установление ими полного контроля над производительными силами, установление жёстких социальных отношений и контроля над рождаемостью не обеспечат победителям спокойной, безоблачной жизни. Часть людей из числа наиболее развитых травоядных в силу неистребимого стремления к справедливости никогда не смирится со своим рабством и будет будоражить большую массу представителей своего вида имеющих склонность к самостоятельному мышлению и самооценке. Таким образом, нестабильность в будущем двухполярном мире гарантирована. Кроме того, не следует забывать, что массу травоядных, как и тело «хозяина», в котором живут паразиты нельзя угнетать до полного истощения, так как со смертью «хозяина» наступает и смерть паразита, который живёт в нём. Современные хищники-паразиты из разряда гоминидов это прекрасно знают и поддерживают существование «тела» на грани жизнеспособности.

Таким образом, в разнообразном классе гоминидов царит точно такая же конкурентная, соревновательная действительность, как и в обычном животном мире. Но значительно более увлекательная и захватывающая из-за наличия у каждой из сторон аналитического, изощрённого ума. Так, к примеру, для достижения своего господства хищники-паразиты широко применяют технологии идеологического и психического воздействия на сознание «травоядных», например:

- создание и поддержка религиозных учений, утверждающих право меньшинства на господство (Тора) и обязанность Толпы к подчинению;

- монопольное владение средствами внушения и управления сознанием Толпы (СМИ);

- захват сфер образования, культуры, законотворчества, управления и проч., используемых в качестве инструментов для превентивной настройки мышления Толпы в выгодном им ключе.

Хищникам-гоминидам в течение многих веков удалось настолько упрочить своё доминирование в человечестве, что существование многих уникальных сообществ (народов) оказалось под угрозой исчезновения, а некоторые и вовсе истреблены.

Надо ли этим сообществам бороться за своё уникальное существование, сохранение своей культуры и истории? Это их личное дело. Наблюдая инертность, а зачастую и отторжение такой постановки вопроса основной массой русского народа напрашивается вывод, что существующее положение многих устраивает. В то же время авангард класса «травоядных», находясь здесь, в России и, являясь историческим свидетелем и участником грандиозной этно-биологической битвы за выживание не согласен оставаться в роли статистов. Однако этот авангард (элита) в борьбе за доминирование и, даже за простое выживание вида лишён основного инструмента влияния на рядовых представителей своей группы – возможности пропаганды и разъяснения ситуации. Раса (подраса) хищников-паразитов, установив монопольное владение СМИ законодательно защитила себя от попыток публичной критики («русская статья» 282 и т.д.)

В стремлении выдержать данную статью в пределах объективного анализа мы пытаемся представить борьбу видов, как биологическую реальность. Однако во имя справедливости нельзя не дать рекомендаций государствообразующей русской нации, находящейся на пути упадка, движущейся к небытию. А именно:

1. Без осознания большинством представителей нации необходимости консолидации по критерию «свой – чужой» русскому народу гарантированы дальнейшая деградация и вымирание, окончательная потеря коренных культурных признаков. Этот процесс будет сопровождаться скатыванием в комбинированное рабское состояние: информационное, финансовое, духовное и цифровое.

2. Абсолютно необходимым условием для осознания себя народом является радикальный отход от понятия интернационализма в той форме, которую придумали хищники-паразиты в качестве камуфляжа для достижения своих расистских целей. До настоящего времени большая часть населения находится под воздействием марксистско-ленинской догмы, не понимая, что ясное, открытое признание своей национальности, какова бы она ни была, послужит лишь восстановлению открытых, честных и справедливых отношений между отдельными людьми и народами. При этом, естественно, мы признаём, что все народы и все живые существа имеют на Земле равные права на жизнь, а лукавый морок интернационализма является лишь прикрытием для подлых и коварных действий хищников-паразитов.

3. Ориентиром (маркером) при выяснении «свой-чужой» может служить надёжный показатель: наличие совести. Подобное понятие отсутствует не только у иудеев, но и некоторых других народов. Многолетними стараниями хищников-паразитов совесть, как неотъемлемое качество русского народа подверглась сильному уничтожающему воздействию, но всё же осталась отличительной чертой лучших представителей народа. Наши современные правители («чужие»), сплошь лишённые данного качества, внушают населению догму «закон превыше всего», безсовестно манипулируя этим самым законом. Отдавая должное совести, как уникальному и специфическому свойству нашего народа можно уверенно утверждать, что только носитель этого качества может стать гарантом справедливости, будучи наделён властными полномочиями. Поэтому национально-патриотическое крыло русского народа, являясь самой ненавидимой частью для руководства РФ, подбирает в свой актив незамаранных, идейных людей. Наличие, или отсутствие Совести у каждого конкретного индивидуума обнаруживается при внимательном рассмотрении его пройденного жизненного пути. Есть основания полагать, что элиты всех коренных народов России поддержат приход к власти русских патриотов, обладающих высокими моральными качествами. Нынешние времена характерны тем, что концентрация категории «Совесть» в общественной пирамиде убывает по направлению к вершине пирамиды. В самой верхней её части, локализованной в Кремле, она начисто отсутствует.

4. Огромное количество партий, или движений, критикующих установленный порядок (режим), прямо или косвенно используют в риторике морально-нравственные, этические понятия: справедливость, патриотизм, равноправие, равенство, освобождение и проч. Вместе с тем, доказывая негодность действующей власти, они рассказывают о её «некомпетентности», «глупости», «непрофессионализме», об «отдельных ошибках» в принятии решений». Все эти разговоры - лишь помощь действующим правителям, выдача им очередных кредитов доверия с условием, что они «исправятся». Эти партии и движения, уравнивая всех по морально-нравственным, этическим критериям, являются пособниками власти хищников-паразитов, а стало быть – врагами простого населения – Стада.

5. Другой категорией «защитников народа» являются почитатели марксовой теории капитала и недопустимости частной собственности. Надо бы знать, что Карл Маркс (Мордехай Леви), являясь классическим представителем отряда хищников-паразитов, выполняя заказ на создание четвёртой аврамической религии (Коммунистический Манифест), сознательно ввёл подмену. Прекрасно разбираясь в этно-национальных отличиях и социальных проблемах он заменил в своей теории естественные противоречия морально-нравственного порядка (хищников и травоядных) на классовые противоречия, примитивно разделив всё человечество на два класса: разношёрстный класс «трудящихся» и класс «эксплуататоров». Вид гоминидов «хищники-паразиты» с восторгом оседлал новую теорию и начал создавать Интернационалы (1-й, 2-й, 3-й, 4-й и т.д.), состоящие сплошь из представителей одной этно-расовой группы. Все мировые катаклизмы, включая I-ю МВ, Великую «русскую» революцию, II-ю МВ и другие войны «марксистам» стало удобно объяснять «противоречиями между трудом и капиталом». При этом, зачастую оставляя в тени истинную причину – установление хищниками-паразитами мирового господства, «марксисты» (Зюганов и Ко) не косвенно, а прямо работают на Мировое Правительство и его филиал в Кремле.

Есть ещё одна колоссальная внутренняя проблема у русского народа – противоречия на религиозной основе. Изначально размещённое на иудейской почве Христианство не может дистанцироваться от Ветхого Завета. РПЦ, как официальное представительство Христианства твёрдо стоит на страже Правительства хищников-паразитов, а паства, осознавая предательство, не в силах поставить революционный вопрос внутри конфессии. Таким образом, перед каждым верующим постоянно стоит вопрос: «Кем быть – воином , или рабом ?» Большинство верующих, к сожалению, выбирают второй вариант.

Резюмируя сказанное, заключаем:

- русская нация приговорена к смерти. Приговор прорывается лишь в частных высказываниях представителей хищников-паразитов. Официально они его не озвучивают во избежание бунта Стада, но неуклонно, мало-помалу его реализуют;

- каждый конкретный индивидуум должен сам для себя решить: быть ли «тварью дрожащей», или уметь защитить своё достоинство, свою семью;

- чтобы делать добро, надо уметь распознавать зло. При господстве зла добрые начинания уходят, как вода в песок;

- выживание и развитие «травоядных» возможно только под руководством (управлением) лучших представителей своего класса (вида), но никак не представителей хищников-паразитов;

- большие дела почти невозможно делать поодиночке. Объединяйтесь!